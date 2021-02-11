吾生有杏：院長醫生周記（160）：人生有幾多個10年？

早於1990年代，我們團隊已指出大腸癌將會是香港以至亞洲最主要的癌症，並申請研究撥款，結果被當年的「專家小組」全數駁回，就連被列入受考慮的資格也沒有。為什麼？因為當年的專家認為我們的意見是危言聳聽，不值得花分毫於此項目上。

預防大腸癌便利新法

憑着一股不屈的堅持及年輕的蠻勁，我們的團隊四出宣傳預防大腸癌及招募合適人士提供免費測試。還記得每當午飯時候，我們跑到不同的屋邨及醫院向一眾醫生呼籲合作檢測大腸癌，台上我不斷仔細解說，台下他們埋頭吃喝。那些年的人情冷暖，真是百般滋味在心頭。後來幸得賽馬會雪中送炭，先後支持我們完成了5年又5年的研究項目，最終證明利用大便隱血及內窺鏡檢查有效偵測及預防大腸癌。

10年過後，隨着大腸癌數字急升，專家小組才開始邀請我們團隊研究大腸癌篩查計劃的可行性。皇天不負有心人，幾年前香港終於開始為適齡人士推行大腸癌篩查，可惜香港亦是世界上發達地區中最遲推行此計劃的地方之一。

醫學科技發展本應讓社會變得更健康。我們團隊最近研發出一種非入侵性、簡單又靈敏的方法去預測大腸癌風險，不但減少「非必要」的大腸鏡檢查所產生的潛在風險，亦可減低醫療系統的負荷。

「陳教授，此技術何時可以引入公營醫療系統，惠及貧苦大眾？」不少市民向我追問。要改變公共醫療政策並非易事，例如有關部門會要求新發明必須有美國食品及藥物管理局審批，但整個程序需要重新在美國本土測試，往往要花上5年或以上及過億元的投資。這邊廂，要向國家藥監局申請又何嘗容易？審批過程非常漫長及需要龐大資金。

世上無難事，只怕有心人。過去我們花了10多年光陰才能推動本地大腸癌篩查計劃，現在我們正積極引入更精準的新科技，但人生又有幾多個10年？

文：陳家亮

[健康]