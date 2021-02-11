未來城市：試當真 賣飛經濟學 MIRROR唔啱使？

一、即是荷蘭式拍賣？

到訪港大經管學院副教授趙耀華辦公室，介紹他觀看「試當真」解釋今次售票機制的短片「買飛教室」，他不時笑兩聲：「幾得意吖。」試當真每天公布前一天賣飛數字：1萬元開售，賣出13張門票；之後兩日減至5000元及2000元，分別賣出4張及61張，報道刊出的星期日，原定售價降至500元，但早兩日降到800元時，門票已賣清光。價格由高至低叫價，很多人發現這叫「荷蘭式拍賣」。趙耀華解釋：「荷蘭人賣花由一個好高價錢開始拍賣，價錢不斷向下降，初初天價沒人要，而大家心中有個價錢如100元，就等價錢跌至100元才舉手，誰舉手就停，根據那個價格交易。」

中大經濟學系教授陳慶池說：「書本上經典的荷蘭式拍賣是指賣一件物品，價錢由高向下跌；英式拍賣則相反，是由低向高喊價。現在（試當真演出）的票有好多張，在現實世界的多物品拍賣，通常用類似英式拍賣，價格由低升高，荷蘭拍賣則少見用於多物品。」

與博弈論又有沒有關係？趙耀華笑言：「你咁問就梗係關事啦，基本上任何情况都是博弈，博弈的定義就是multiperson decision making（多人決策），如作為一個觀眾，究竟什麼是對我最好的策略，很大程度上是取決於其他人的行為，人人不去買，我不會早買，如果很多人買飛，我們又會提早出手。」

二、我希望付vs.我願意付

不過趙耀華認為毋須擺荷蘭式拍賣及博弈論上枱，「博弈論一定相關，不過可能變了阿媽是女人，未必對討論實際上有幫助」。他提出經濟學上price discrimination（差別定價）的概念，「第三級是根據消費者可見的特徵來分，如同一架車，賣去泰國便宜些，賣來香港貴些，差別是由於兩地人收入水平不同；而第二種就是如電話上網，服務供應商提供不同計劃，400元無限上網、100元限1000分鐘上網。而試當真這一種，是接近第一級，顧客冇樣睇，最極端就是假設我們有讀心術」，可以看穿每人心中的價錢，A願付10萬就向他收10萬，B願意付1000就收他1000。「顧客的maximum willingness to pay（最高願付價錢）是不同的，理論上如果有辦法分開，向每一個人逐個收他最高的價錢，這對經營者來說是最好的。」

今次買飛遊戲中，觀眾可選擇在價格跌至符合自己心中價錢時買入，但在800元票已搶光，原本在傳統3個定價「880元、680元、480元」可能只搶後兩者的觀眾，也搶埋一份，豈不付上更高票價？另外這個機制不是對只買得起480元的人不公平嗎？趙耀華說：「我們總會覺得自己是幸運者，認為如果不在新機制，我就能用更便宜的價錢買到票，但其實在傳統機制下也不一定買得到，可能亦是10%的人買到，90%買不到。」傳統定價下，觀眾付出錢和時間（排隊或按F5爭入售票網），而這次觀眾只需付出錢，他說前者也非有錢有時間就包保買到飛，「當然你在不同價格機制下所付的錢或會不同，但如果相信你是理性的話，最後在任何情况所付的，不會超過你心中對這件事的價值」。明明本來打算480元買，因怕票在800元時被搶光變成以800元入手，不是因競爭提高了心中價值嗎？「要分兩個概念，一個是想畀幾錢，另一個是最高願意畀幾錢。」

陳慶池更直接：「你心目中的價錢是指你願意最高出幾錢，最低當然是0啦，想的話最好唔使錢。」如果800元都願付，亦即這名觀眾心中最高願出的價其實不低於800元，可能是800元，也可能是1200元。所以若說這個方法是由價錢反映「試當真」門票在觀眾心中的價值，陳慶池亦不同意，「價錢就唔反映value嘅，如買橙1元1個，不代表那個橙對你的價值是1元，只是你想買得便宜」。

一個觀眾願意最高付1000元，在傳統定價可能買了480元的票，這次選擇在800元搶飛？趙耀華：「對，不過好似殘酷啲囉，好似主辦方要榨乾榨淨你們的surplus（實際支付價錢低於願意支付價錢，所產生的消費者盈餘）。」而現在800元賣光還是會篩走最高只付得起480元的人，如經濟能力較差的學生，是否不公平呢？他說：「不同方法有不同的公平，以前排隊方式有損耗性，時間消耗唔會益咗任何人。」

三、經濟學「效率」與杜絕黃牛

趙耀華續說：「一般經濟學不講公平，原因是公平有很多不同定義，我們會講效率、利益最大化，社會上不同的持份者利益總和是否最大化。」點先算公平或有道德，「每個經濟學家都有自己的看法，但不是經濟分析達到的結論」。而他認為分析後能下的定論就是，試當真的價格機制比傳統的有效（efficient），而這也與黃牛出現的原因有關。「黃牛出現是由於原本的制度沒有效率，我們的說法是rationing（配給），原本制度有配給的因素，即某個價格的票有太多人願意付錢買，所以最後要配給，誰買得到就看誰排隊排得早，於是黃牛可從中取利。」新方法之下，「就算有混亂，也不會比原來的制度混亂，願意付更高價錢的人，在混亂出現之前就買了，混亂的情况肯定更低」。3名專家都認為，這個方法有效杜絕黃牛，但黃牛是否完全無生存空間？趙耀華認為總有人不是乖乖與想買的人在起跑線上等開賣，可能在門票公開發售賣光後，才「戚起條筋」想看，也有可能幫襯黃牛。

不過回到「利益總和最大化」這個經濟學家看「效率」的標準，趙耀華說：「會考慮是（新方法之下）貨物會去到願付價錢最高的人手上。」假設門票數目一樣，在傳統方式，票可能落在中間一班消費者，即願付價錢非消費者中最高或最低的，但付得起某個價格範圍兼排得起隊，而新方法中，票就可能落入願付價錢最高的消費者手中。

四、MIRROR演唱會可效法？ 觀眾能夾好出擊？

這被主辦方稱為「實驗」的方式，此後其他表演或演唱會能否效法？趙耀華說：「都可能變成常態㗎。」觀眾會否可發展出互相夾好忍手，到降至10元齊齊買票的互利方法？他打個哈哈，「真想到這樣的方法，就真係反資本主義喇，對抗一個殘酷、赤裸裸、睇錢的制度」。

成功引起話題 收宣傳之效

不過由試當真公布售票奇招，已十分「貼市」撰寫評論的美國克林信大學經濟系副教授徐家健就提出一個問題：「真正的經濟疑團，其實是為什麼幾百年來黃牛當道，拍賣卻從未被演唱會等現場表演廣泛採用。」我們找來他解答這疑團，他說：「其實美國試過了，同時在網上拍賣，又有定價，但之後還是依傳統方法，有些出名的表演者，其實門票炒到好貴都賣得到，但要make sure忠實fans買得到，不可純粹價高者得，要用些平價方法讓他們去排隊。」他認為試當真的方法未必廣泛被其他表演者使用，「要用都得，但第二個就冇咁型囉，二來也有它的弱點」。他說由高至低喊價的售票方法，實際上都是價高者得，「想想看有7000張票的話，最後剩一張在500元價位，只願付300元的人也會輸給願付500元的人」，對試當真的好處是宣傳效果大，「既可宣傳10蚊都買得到，又多人講，就如你找我做呢個訪問咁囉」。

中大學者陳慶池也說出類似評論，「好處是引起話題，你打畀我已經證明佢成功啦」。他指出，「所有拍賣方式都可以杜絕黃牛，（價格）由高向低、由低向高亦一樣，黃牛出現是因為定價太平，轉賣可以圖利。（拍賣）大家同時入價，你買到我都買到，若你買到我買唔到，即是你願意出更高價買，黃牛出價若比觀眾更高，哪可轉手謀利？」他舉出另一種拍賣方式，「在上海拍賣車牌，會有系統告知你，出一個價能不能買到，由高掃落來，如拍賣5000個車牌，出價比5000人低就買不到，但你可以在拍賣完結前提高價，一路提高到（將自己列入）出價最高的5000個人就能買到，這是由低向高的拍賣」。

拍賣也可設不同的遊戲規則，如成交價劃一定在5000人裏提出最低的價錢，又或成交價不一，每個人提出多少就付多少。賣飛能否用這個方法？陳慶池分析，試當真門票性質不只一場騷，「fans買飛不純粹看表演，也有支持這個團體的意思，有點接近慈善性質，就如一些YouTube直播，可以打賞，但沒打賞的人一樣看到，又如『眾新聞』不訂閱都看到，訂戶不是買看新聞的權限，而是一種支持。試當真那場騷看到的人有限，但可將買飛理解為支持這個團體，希望它繼續做得好，因為它的片是公共物品，大家都看到。有些人願意出更多錢付10,000元買飛，這些人就如資助學生繼續看試當真。統一價錢的話，學生雖可平買，但總收入可能少了，這團體未必可運行下去」。

如何將票分給擁躉入場睇？

陳慶池認為這售票方法，如MIRROR這種大受歡迎的組合就未必合用：「試當真收入不是很高，面對的問題是可否營運下去，有沒有足夠收入可繼續長期做；如果MIRROR用同樣方法賣，面對的問題不是收不夠錢，是如何將票分給擁躉入場睇到，用拍賣解決不到這個問題。」「他們的市場出清價可能是5000、6000元，杜絕黃牛可能令價錢更高，但很多樂隊的擁躉往往不是願意出價最高的人，除了鍾意也視乎經濟收入，有些人好捧你場，但收入不高，用拍賣方法就買不到票。點解要排隊？因為窮都可以排隊，樂隊鍾意有熱烈擁躉去睇，令現場更熱鬧，其實出得起錢咪中年人囉，MIRROR演唱會如果用拍賣售票，咪一班40歲師奶阿叔去睇，個個坐定定，佢都唱得唔起勁。」

3名教授受訪時正值門票降至2000元及1000元兩日，當時他們猜想試當真最後會否更蝕，陳慶池來估：「我估唔會存在嘅，我相信佢收錢會收得比就咁定價多，不過要做過實驗先知，我的猜想會更多，因為好多人是想捐錢。」徐家健也估：「10,000元買的人是另一類客，要買最貴的飛，買到就覺得威，又或好想支持試當真，但去到5000元最尷尬，沒有前面說的光環，價錢又算貴」，徐當時預想：「跌到800元（售出的票）可能會去到七八成或八九成，一定比原先傳統賣法賺得多。」咁大件事搞到人人都講，結果試當真比經濟學家預測的，還贏得更多，不過同時網上已出現高價收票、有人自稱學生求500元讓票等現象，10蚊執平飛願望落空的潛在觀眾，會否忍得住手冇飛唔好忟、貴飛唔好執？

【賣飛篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 網上圖片、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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