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2021年8月15日星期日
星期日生活
{派福利達人}李煒佳 40載教協生涯 談超市人龍背後
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教協解散，想起華叔
七情上面：惶恐之城 默念承受風險的朋友
三松閣：道德全憑運氣？
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同場加映：從大南街走向全世界：王家衛《一代宗師》裏的香港故事
阿貓阿狗：#115 傳教
圖文城市
同場加映：國際大事下的吉光片羽
同場加映：還珠與離散
十二因緣：隔離
movie chic movie style：《怒火》新香港警匪片的啟示
甜蜜的復仇：《偶然與想像》朝向真實感受的藝術
家明雜感：《偶然與想像》奇特的處境 奇特的女子
影片簡評
咩世界：第205期 ／流星雨
星期日文學‧張飛帆：南天雖遠一水可至，編劇縱難堅持方達
讀食時光：烤豬肉撈檬 吃一碗盛夏清涼
綠色生活：探究海岸生境 「玩泥沙」做生態學家
無定向學堂：同步「陪診」 子女遙距照顧留港父母
ways of seeing：香港百物檔案館 彈丸之館，收彈丸之物，記彈丸之地
未來城市：試當真 賣飛經濟學 MIRROR唔啱使？
movie chic movie style：《怒火》新香港警匪片的啟示
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【明報專訊】警匪片導演陳木勝去年8月因病離世，他離世前仍在製作《怒火》，以虛弱的身軀繼續在電影迸發巨大火力，看來怒火的來源，就是支撐導演生命的燃料。
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