副刊

星期日生活

movie chic movie style：《怒火》新香港警匪片的啟示

【明報專訊】警匪片導演陳木勝去年8月因病離世，他離世前仍在製作《怒火》，以虛弱的身軀繼續在電影迸發巨大火力，看來怒火的來源，就是支撐導演生命的燃料。

上 / 下一篇新聞