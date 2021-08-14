人氣蒸焗爐：小機身大容量 微波蒸焗一機搞定

AX-1250R集純蒸、烤焗、微波3大功能於一身，無論是中式蒸餸、烤焗意粉薄餅，都可協助用家盡展廚藝。其中微波功能可快速翻熱食物外，更有「烤焗+微波烹調模式」，做出烤焗的焦香效果，兼且縮短烹調時間；此外還設有解凍、飲品加熱功能等。除了一般煮食，此爐也特設發酵功能，能發酵麵糰和製作乳酪，做蛋糕、麵包都得心應手。

為減少煮後清潔之麻煩，新機特設3種自動清潔模式，只需按一個鍵便能自動清理爐腔內部的污垢兼除味。而爐腔內部的易潔塗層，簡單一抹即可清除水漬及污潰，省卻清潔工夫。

Sharp AX-1250R 3合1纖巧微波蒸焗爐

尺寸（外圍）：468×337×390mm

售價：$2980

查詢：3193 9888（大昌行）●

超大水箱 慢燉3小時毋須加水

日本品牌Toshiba，最近都推出一部極輕巧的TQ20SC蒸氣焗爐，體積纖細但功能繁多，蒸、焗、燜、燉、炸、烘焙、發酵、慢煮統統做得到。內置30多種煮食模式，用家只需要準備好食材便可以一鍵即煮，非常簡單。隨機附送的食譜收錄了51款中西美食製作方法，只要跟足步驟便能簡單煮出美味食物，人人都可以成大廚。

20L爐腔夠大，可一次過蒸煮多款餸菜，簡單完成3餸1飯，節省煮食時間。另外，1.2L外置式水箱設在機身下方，容量充足，在穩火慢燉時約3小時都毋須加水；就算烹調時當真無水，都可以隨時拉開下方水箱加水，毋須打開爐門，可避免爐內蒸氣流失。

TQ20SC還有非常實用的奶瓶、餐具消毒模式，一放入機內，一鍵便可以替小朋友的奶瓶、食具用蒸氣消毒。另有「兒童鎖」功能，避免小朋友誤觸而啟動。

● Toshiba TQ20SC蒸氣焗爐

尺寸（外圍）：410×445×325mm

售價：$2780

查詢：2635 9222（Toshiba）