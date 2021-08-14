蝸居合用慳位家電 輕盈「吸塵貴族」 孖寶爭寵

想家居潔淨，需要一部功能佳的吸塵機，吸力強大之餘，又不會釋放污濁空氣；如果加上機身輕巧、賣相型格能點綴家居就更好。作為吸塵機貴族的Dyson，最近一口氣推出兩款新作，包括Dyson Micro 1.5kg與Dyson Omni-glide，前者是品牌歷來最輕的吸塵機，後者以靈活為賣點，都非常適合蝸居使用。

Dyson最輕型號 吸力不減

早前Dyson調查顯示，香港逾90％家庭的家居面積小於700平方呎，不到200平方呎的也比比皆是。狹窄的生活環境使儲物空間變得緊張，因此不少人更重視家電能否慳位存放、方便取用，Dyson的兩款新作都可說是為此而度身訂做。

Dyson Micro 1.5kg極輕量吸塵機，顧名思義，機身連吸管僅重1.5kg。機身雖然輕巧，但仍保持強勁的清潔效能及過濾系統。今代續用改良了核心技術的高效Hyperdymium摩打、鋰離子電池及渦漩式氣旋組。新機更配備了全新設計的極輕量軟絨毛滾筒吸頭，闊度只有207mm，官方指比Dyson V11的清潔吸頭縮小近45%。

破格移除「槍柄」 「躺平」蜎窿蜎罅

另一款Dyson Omni-glide的機身設計就更反傳統，本來手把上像槍柄與板機的組件都被移除，變成了像《哈利波特》的魔法掃把般的垂直手把，使用時手感更似一般拖把。雖然握感未必即時習慣，但就換來可180度「躺平」地上的自由，就算收納在狹窄角落都無問題，完全是蝸居的福音；打掃時也能蜎窿蜎罅，無論是梳化底或牀下底等難以觸及的地方都無難度。另外，吸頭換上了全新的多向設計，適用於香港常見的硬質地板，多向軟絨毛滾筒吸頭可360°靈活轉動，無論是前推後拉，甚至橫向旋轉，都可輕鬆繞過家具和障礙物，清潔角落更得心應手。

5層過濾系統捕捉微塵

兩台新機同樣內置Dyson Hyperdymium摩打，每分鐘轉速高達105,000轉，吸力強勁。同時亦保留了5層過濾系統，廠方聲稱能捕捉深藏角落裏99.99%小至PM0.3的微塵，機身設計有效阻止灰塵漏出，只會排出潔淨的空氣。

● Dyson Micro 1.5kg規格

隨附吸頭：極輕量軟絨毛滾筒吸頭

操作時間：約20分鐘 充電時間：約3.5小時

尺寸：222×207×1107mm 重量：1.5kg

其他配件：（銀灰色版）迷你電動吸頭、二合一隙縫吸頭、掛牆充電底座；

（金色版）迷你電動吸頭、二合一隙縫吸頭、掛牆充電底座、LED隙縫吸頭、桌面清潔吸頭

售價：$3380（銀灰色）、

$3680（金色／官網及官方體驗店專賣）

● Dyson Omni-glide規格

隨附吸頭：多向軟絨毛滾筒吸頭

操作時間：約20分鐘 充電時間：約3.5小時

尺寸：208×92×1077mm 重量：1.9kg

其他配件：（紫色版）迷你電動吸頭、二合一隙縫吸頭、桌面清潔吸頭、掛牆充電底座；（金色版）迷你電動吸頭、二合一隙縫吸頭、掛牆充電底座、LED隙縫吸頭、桌面清潔吸頭

售價：$3580（紫色／J SELECT專賣）、$3780（金色／官網及官方體驗店專賣）

查詢：3065 9666（Dyson）

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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