酒吧餐廳Beer Pong球爭勝 青口10式 火辣升溫體育熱

11部4K電視直播賽事 設兒童遊樂區

佔地4000平方呎的Ministry of Mussels，光猛開揚，不止有落地玻璃靠窗位，還有多個露台座位。看着中環日夜街景享用美酒佳餚，格外寫意。室內裝潢選用橙色作主色，年輕兼具活力；場內設有11部4K大電視，直播各式體育賽事，加上經典啤酒遊戲「Beer Pong枱」，可以想像happy hour的氣氛必定高漲！而餐廳近升降機位置則有兒童遊樂區，提供迷你波波池、兒童滑梯等設施供小客人遊玩放電，不止大朋友，連小朋友都能盡興而回。

新加坡辣蟹醬×青口 香濃冶味

大家到酒吧，未必會志在「食」，不過這裏的大廚卻花了不少心思在食物上。入廚經驗逾廿年的餐廳行政總廚Dee Kwok，帶來拿手的多國菜及海鮮菜式，並融入東南亞特色。香港人鍾情海鮮，各式各樣的海鮮料理都吃過，要帶來新意並不容易，故Dee師傅選用可塑力高的青口，從經典的白酒口味開始，一變二、二變四，慢慢變出10款具環球特色的青口煮法。法國馬賽魚湯、龍蝦濃湯、新加坡叻沙、泰國青咖喱、冬蔭功湯等，原來都可配上鮮甜的澳洲藍青口，碰撞出多個新鮮食法。以新加坡辣蟹醬煮青口為例，用上馬拉盞、辣醬、泰式辣椒、香茅等新加坡辣椒蟹的炒醬香料，先炒一個多小時，再加入以白酒煮熟的青口，香濃冶味，辣度剛好。另外，記者試食後發現芝士與青口原來是絕佳配搭，藍芝士、巴馬臣芝士、車打芝士及Pecorino羊奶芝士的四重「芝」味恰到好處，加入忌廉調和，芝士濃香卻不會過於膩滯，最後灑上熟成24個月的巴馬臣芝士，芝香滿溢。

每款青口都配有side dish，除了常見的法包與薯條，還可選配坊間少見的炸饅頭。Dee師傅解釋，新加坡辣椒炒蟹常配搭炸饅頭，他將同一做法用於青口中，發現外脆內軟的炸饅頭意外吸汁，與香濃辛辣的湯汁尤其匹配，還可紓緩嗆辣。他建議吃辣蟹醬、Australian chilli、叻沙等口味時配搭炸饅頭。至於西式湯如馬賽魚湯、龍蝦濃湯等，則與法包較相襯；薯條就建議配意式芝士、白酒等經典味道。

「惹火」心太軟呃like

除了主題青口，這裏亦不乏其他特色菜式。例如泰式開胃菜椰香炸蝦，越南虎蝦裹上椰絲及麵包糠炸至香脆可口，芒果莎莎醬以青芒果、辣椒、薄荷葉等調配而成，伴以炸蝦同吃，入口清爽酸辣，非常醒胃。而波士頓龍蝦經人手拆成300克龍蝦肉後，連同椰菜沙律，釀入烘烤過的Brioche牛油軟包，客人毋須親自動手，便可咬得啖啖龍蝦肉。甜品方面，推薦打卡之選——火陷心太軟，這個朱古力流心蛋糕配雲呢拿雪糕，端上桌後灑上肉桂粉，再澆上Grand Marnier橙酒，最後點火，火光轉瞬即逝，記住準備好鏡頭吖！

● Ministry of Mussels

地址：中環德己立街30至32號加州大廈3樓

查詢：2838 4588

文：張淑媚

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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