妙音活現供花手 聽得到的敦煌壁畫

香港天籟敦煌樂團有兩名駐團作曲，分別是擔任藝術統籌的甘聖希，以及擔任音響設計的朱啟揚，兩人均畢業於香港演藝學院。導賞音樂會「一畫一妙音」將會表演超過10首歌曲，樂曲幾乎全由甘聖希和朱啟揚根據敦煌的「經變畫」，也就是佛經的內容「變」成的圖畫創作而成。節目簡介說是要「將畫中世界的仙樂帶回人間」。

當中有首樂曲名為《白兔搗藻》，由朱啟揚創作，靈感來自莫高窟第407窟窟頂畫作《三兔飛天藻井》。3隻兔子像在互相追逐般圍成一圈，耳朵相連成三角形，名為「三兔共耳」；圖案亦出現在絲綢之路到達的多個國家，從中可見隋唐時期中西交流。朱啟揚在敦煌看畫時，有眩暈之感，於是樂曲會強調兔子跑動的活力及圓形循環，樂團也將活潑跳躍的兔子製作成背景動畫。樂手表演時會以三角形的方式對坐，就像三隻兔子互相連結一樣。

截取壁畫細節 以小見大

樂團覺得很多人對敦煌壁畫的印象，都是宏大豐富的畫面，不知從何看起，所以創作時刻意截取畫中細節，讓觀眾更易聚焦和理解，也能做到以小見大的效果。其中一首樂曲《供花手》，是以敦煌壁畫中，菩薩在佛前供花供水頌讚佛陀的手姿為主題。畫作上，這些手柔軟細長，多以簡單線條勾勒而成，所以甘聖希作曲時，會着重音樂的線條流動，象徵菩薩手姿曲線韻律美，呈現圓潤、平等和慈悲的意象。

音樂會另一特別之處，也在於演奏仿古樂器及古調樂曲。其中一首《陽關三疊》，樂曲在唐代編成，取材自王維的七言絕句《送元二使安西》，當中有一句「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人」。朱啟揚創作時選用仿古樂器作樂隊編制，包括塤及曲項琵琶，這些樂器在敦煌壁畫中亦能看見；樂曲選用原調的片段和素材並以現代編曲手法潤色，聽來耳目一新。

又例如樂曲《水鼓子》，屬於敦煌古譜中的第25首曲譜，用上仿古樂器如狀似豎琴的箜篌，以及說書人打板用的竹板。作曲的甘聖希又以17世紀巴洛克時期西方常用的賦格曲音樂形式，包裝此中國古曲，希望表現壁畫中輕鬆和生活化的一面，如孩子在街頭耍樂、玩雜技等，樂曲融合中西藝術特色，趣味盎然。

現代編曲手法 「又中又西」

甘聖希表示這些音樂類型，是以中樂呈現的現代藝術音樂。他們相信音樂配合敦煌畫作，加上文字導賞，給觀眾一個完整的視聽感官體驗，希望觀眾也能感受敦煌文化之美。甘聖希又說他和朱啟揚在學院主要學習西樂，所以創作的中國樂曲不似傳統中樂，古樂也會加入現代的編曲手法，聽起來「又中又西」。此藝術特色呼應敦煌作為唐代國際大都會的文化，也呼應香港多年來的國際地位，敦煌就像香港，也是樂團成立的其中一個原因。

■一畫一妙音

日期︰今明兩天（13、14日）

時間︰晚上8:00

地點︰香港藝術中心壽臣劇院

票價︰$250

網址︰bit.ly/3g6MQzl

文：胡筱雯

編輯：鄒靈璞