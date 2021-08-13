九巴11D 觀塘玩到九龍城 貼地氣商場吃喝尋寶

● (1) 觀塘駿業里（C4）站

牛雜香引路 裕民坊新場重遇街坊小檔

這次「搭通香港」從觀塘出發，這個轉型中的舊區，社區面貌正經歷翻天覆地的改變。開幕不久的裕民坊商場「YM²」是市區重建局觀塘市中心重建計劃的重點發展項目之一，以新舊共融和改善居民生活為大原則，嘗試在改變的同時保留區內獨有文化。商場L1層設「裕民里」，讓昔日裕民坊小店遷回繼續經營，其中在觀塘經營數十年的寶益小食，老街坊一定知道他們主打的秘製牛雜和橙色鹵味，昔日放工時間在裕民坊附近等車回家的打工仔，不少都抵受不住那香氣要來買一串。從室外街邊小食店搬上大商場1樓，難免有點違和感，但用心炮製的鹵汁配方，香氣四射，遠遠已能聞到八角醬油味，配上特製嗆辣黃芥末，滋味十足。

原區小店林立的L1層，還可找到主打港式茶底的珍珠奶茶善茶，店主Vanessa機緣巧合遇上「國際金茶王大賽2016」冠軍陳子平，並向他拜師學藝，以創意製造出「港台合璧」的奶茶。Vanessa分享炮製靚港式奶茶並不容易：「幼茶出味，中粗茶用於平衡，粗茶主色、香；冲茶煮茶時間也要把握得準，差幾秒效果已很不同。」入口茶味明顯，珍珠有嚼勁。

商場地庫的「裕民市集」，集合了不少由物華街臨時小販市場時已經開業的攤檔，主要售賣民生用品，店主大多上年紀，彼此熟絡，街坊也特地過來「打牙骱」，滿溢觀塘市井又富人情味的一面。

觀塘廣場嗒「鹹濕嘢」 尋經典唱片

由裕民坊穿過觀塘港鐵站走6分鐘便到區內另一庶民商場：觀塘廣場。場內商店可以一個字形容——「雜」，由小食菜館到時裝服飾電子產品都有。自1986年建成，裝修格局沒有大改動，不少店家一做就20多年。如位於M層的燒賣皇，1997年開始經營。雖以「燒賣皇」為名，但最有名的是手工餃子。餃子以韭菜、椰菜、豬肉和粟米作餡，可蒸可煎，店內阿姨表示每天早上9點開始「密密包」，大概每天賣出600隻。上兩層能找到賣「鹹濕嘢」的妹記零食涼果，涼果款式多元化，從相思梅、吊片、齋燒鵝，到芒果核乾、仁稔等都有售賣。老闆妹記對涼果瞭如指掌，能就客人需要推介：「現在天熱可選八仙果，戴口罩嫌口腔有味道就可『嗒』吓柑桔。」上電梯到商場頂樓的好運唱片，主打「發燒碟」、日本動畫原聲碟和古典音樂等，更有一系列經典粵語唱片，如羅文、梅艷芳、林憶蓮等。離開觀塘廣場，我們走到觀塘駿業里（C4）站上11D，開展巴士之旅。

寶益小食

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1B5號

善茶

地址：裕民坊YM² 1B8及1B9號

查詢：5428 7899

燒賣皇

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場M樓53號

查詢：2357 0967

妹記零食涼果

地址：觀塘廣場2樓251號

查詢：9519 5311

好運唱片

地址：觀塘廣場3樓303號

查詢：9271 0864

● (2) 九龍灣站

大細路逛淘大 相約牛奶妹「睇車」

在駿業里上巴士坐6站到九龍灣站，下車走約10分鐘就可到淘大商場。淘大其中一大特色是集中在商場1期2樓的玩具店，當中有不同手辦模型、玩具、日本精品，五花八門的商品讓人瞬間變成「大細路」。最出名的小店莫過於全店佈滿「牛奶妹」的T. P. ProShop，貨品從牛奶妹公仔、零錢包、陶器，到枕頭袋都有，並密密從日本「返新款」，7月就有一隻身穿牛奶糖包裝經典圖案的膠公仔。同層還有一家車迷必看的汽車模型專賣店Network Shuttle，最搶眼是自家品牌Model 1推出的香港交通工具系列，包括1：76和1：120的新巴城巴模型、香港的士與小巴，海上交通則有新渡輪，做工精緻。

T.P. Proshop

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場 1期2樓S87號

查詢：2115 3135

Network Shuttle

地址：淘大商場1期2樓S99號

查詢：2790 3663

● (3) 譽．港灣站

新蒲崗靜心沏茶 廉價租小說

走到九龍灣站搭4站到譽．港灣站，穿過馬路來到新蒲崗。其中越秀廣場看來有點冷清，但其前身麗宮戲院座位達3000，曾冠絕全港。現時越秀同樣有戲院、桌球館、酒樓、快餐店等設施。在越秀經營多年的李氏茗茶主打普洱茶餅，幾乎每天在社交媒體分享靚茶品與茶具，人不多時老闆更會邀你坐下，邊沏茶邊聊品茶技巧和方法。

離越秀廣場不到2分鐘步程的還有新蒲崗廣場，1、2樓為補習社與各民生小店，3樓是公共圖書館，值得一提，同場另有一間收費租書的崇齡書店。現店主Catherine是個不折不扣的書迷，以往是崇齡租書熟客，數年前頂手經營。店裏主要出租連載小說，按金$30至$40、租書每本$8起（無特定限期），另外會定期低價出售舊書，書迷不妨來這裏尋寶。

李氏茗茶

地址：新蒲崗寧遠街9號越秀廣場地下G07舖

查詢：9656 4725

崇齡書店

地址：新蒲崗崇齡街33號新蒲崗廣場 1樓B15號

查詢：2324 8980

● (4) 賈炳達道站

九龍城廣場「倒數」 歎日系素菜咖喱

從譽．港灣站坐4站來到九龍城賈炳達道站。九龍城有眾多街舖和小店，九龍城廣場是區內唯一較大型商場。1993年建成時為全港首座純商場建築物，但自機場搬到赤鱲角後人流愈來愈少，早前城規會批准業主更改土地用途，擬重建成2幢高31層的住宅大廈，商場正進入倒數階段。坐巴士游走商場一整天，或許也累了，不妨到廣場UG層的cafe一禪，以美食完結一天行程。一禪主打各種素食料理和優質咖啡，店主Nicole道：「我們希望突出素菜本身的美味，嘗試多種配搭，如素菜咖喱便用了車厘茄、茄子、薯仔、翠玉瓜等，令味道顏色更吸引。」她也特別從日本找來不含五辛咖喱粉；另純素蛋糕則以鷹嘴豆水或薯仔蛋白代替蛋，鋪上素奶油和椰子奶油，味道輕盈不會過甜。

一禪

地址：九龍城賈炳達道128號九龍城廣場 UG樓UG18號

查詢：3613 0133

● 知多啲

拆解駿業里「C4」之謎——方便搵車

今次11D之旅的起點是觀塘駿業里（C4）站。聽到「駿業里」，馬上聯想到以觀塘塞車為題的二創歌曲《哪裏只塞駿業里》，上下班時段觀塘塞車苦况歷歷在目。

觀塘人多車多，找巴士站時往往迷失方向；近年九巴特別在觀塘道沿途的巴士路線設月台編號，沿觀塘道西行（往九龍灣方向）巴士站的月台編號是A至F，東行（往藍田方向）就是Q至V，方便乘客更容易找到候車位置。

● 11D 號線

班次：15至30分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

車費：全程$5.4

車程：觀塘碼頭站往樂富總站，全程約46分鐘

文：唐可怡

圖：蘇智鑫、黃志東

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪、張欲琪

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