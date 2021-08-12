眼鏡臂上「水平儀」 街頭工業風

Heron Preston一向喜歡與其他品牌聯乘，Gap、Nike和Calvin Klein等均曾為其合作伙伴，最近的聯乘對象則是前衛韓國眼鏡潮牌Gentle Monster。大陽眼鏡系列以型號Level 0為基礎，設計靈感源自Heron Preston的「Spirit Level水平儀」設計，「水平儀元素 」曾出現於2020年推出的女裝短靴的鞋跟，今次聯乘則放到眼鏡臂上，一邊是極具工業風的水平儀，另一邊則為Heron Preston的橙色長方形商標。Level 0太陽眼鏡（$2820）共有3種顏色，分別為黑色、透明及熒光黃藍混色，各顯型格和創意街頭工業風。

●查詢：Gentle Monster 2612 1968 （銅鑼灣店）

文：溫兆明