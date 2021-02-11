hear her say...：土生土長的混血兒 I'm different不是挫折

1. 你會如何定義自己？

籠統來說我就是個混血兒。今年是我在演藝學院修讀的第2年，在演戲練習和飾演一些角色時，會意識到對角色有自己的看法和感覺，會問自己這些看法和感覺從何而來。有一種叫「中性演員」的演戲狀態，演員要把日常生活的「我」去掉，毫無牽掛地進入狀態。這令我明白我們在日常很多時會帶着很多既有想法看待事情。多年來這個社會、身邊的人，甚至是自己會定義我是個怎樣的人，但這些年來我花了很長時間，想去跳出這個「混血兒」框框。現在我還未清楚自己是什麼人，或我能夠成為什麼人，我想更客觀地看自己，因此現在會選擇不去定義。

2. 有什麼人和事對你有重大的啟發？

我會不斷探討自己是什麼，能做到什麼，從而改變自小就經歷的掙扎。我希望與我有相同背景又比我年少的人，不用重複我的不快經歷。我很喜歡Michaela Coel，她是個演員、劇作家、導演和製作人，她給我的啟發是，無論經歷什麼掙扎也好，若其他人不能為你發聲，你可以用自己的方法講出自己的故事，我很希望自己也能做到。不過我習慣不會沉迷於一個人或一部作品，我喜歡從不同背景的人身上學習，我會看不同劇作家的作品，探討文化、人性、身分都是我很喜歡的主題。

3. 你有沒有遇過重大的挫折或成就，而從中有所領悟？

我記得自己年幼時完全沒有I'm different這個概念。現在我覺得I'm different同時是我的挫折和成就。除了幼稚園時期外，從小到大身邊的人都在提醒我與他們的不同，有善意亦有惡意。小時候總會覺得不開心，會問為什麼我的外表令我不能融入和得到其他人的認同，即使讀書時我的英語和體育科很出色，卻不會因此而增加自信。直至在台灣留學的5年，獨立生活要學會照顧自己，令我有很大改變，現在I'm different不再是一種挫折，我會積極學習、想清楚自己是個怎樣的人，要怎樣看待自己，而不是只着眼別人對自己的態度和想法。我現在覺得不需要proof them wrong，而是要proof me right。

4. 人們的刻板印象（stereotypes）對你的影響大嗎？為什麼？

實在有很多方面的刻板印象，例如在文化上，由小到大在本地媒體，我也看不到有關本地黑人文化的東西，一般人只能從外國的媒體接觸相關資訊，他們得到的刻板印象就是黑人等於hip-hop。已經不止一次有人問我是否懂得rap，雖然我很欣賞hip-hop文化，但其實我是一個土生土長上傳統天主教學校，中學讀中國文學，大學讀英國文學，非常文藝的一個人。這只是其中一例，不同的刻板印象令我要不斷解釋自己，這是我的日常，消耗自然很大很累，甚至心理上有點失衡，會問自己為什麼要這麼吃力解釋自己，只好不斷調節心態來應付。

5. 你會怎樣面對世上的各種荒謬？

我會以3個階段去面對：一是research on it，研究其原因；二是reflect on it，反省為何會發生這樣的事；三是act on it，能力範圍之內作出改變。在每個當下人們都會找方法面對，有時會消極一點，放輕一點，但若想積極面對，我會用以上所講的3個階段。

6. 文學寫作和演戲各自給你什麼意義和滿足感？

我不是一個很懂得說出自己感受的人，需要時間沉澱，所以自小喜歡寫日記抒發自己，長大了覺得寫作是一種自我療癒，我可以從自己的文字分析自己然後再處理。我自己亦是個很多情感的人，寫詩和散文可以令我以一個具創意的方式抒發。

演戲方面，現階段我只是個學生，成為專業演員還有很長的路，但學習戲劇這短短兩年，我要不斷瓦解固有的自己，面對自己的脆弱，過程很辛苦，但每當我再次把自己重新建構，我會變得更強壯，感覺很奇妙。此刻我說不上演戲給我的意義，但我很高興找到這個方式探索自己。

7. 怎樣形容自己的穿衣風格？

穿衣風格看心情而定，但普遍喜歡大地色系和穿得簡約。我也喜歡穿運動服，除非約會，否則很少穿裙子。不過有些朋友說我穿衣好看，什麼也carry得到，其實我很懷疑，因為自己膊頭較闊，我不喜歡穿背心，會顯得很大隻，所以我會選擇肩膊寬度較稱身的衣服，以免顯得像穿了細碼衫。

8. 自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好？

我很喜歡腰包，手機銀包統統放進去，很方便好用。哈哈！

9. 你認為什麼是美？

美有很多層次，例如外在與內在。外在可以是一種包裝，但我覺得若一個人能夠承認自己的脆弱和不足，有勇氣面對挫折，才能令自己從內在變得更美。

10. 你最想在一個怎樣的地方生活？

好像植物一樣，我想在一個有足夠空間給我成長的地方生活。

● Caro Chan 陳琬瑜

土生土長的香港與尼日利亞混血兒，曾於台灣修畢英國文學，現就讀香港演藝學院，同時參與MV演出和模特兒工作。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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