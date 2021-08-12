創科神探：非同質化代幣 數碼世界新資產

非同質化代幣或稱「不可替代代幣」，擁有獨一無二的特點，透過被區塊鏈認證成為數碼世界的新資產。創科神探靜靜話你知，其實世界上很多產物也獨一無二，以你的出生證明書為例，即使本質上每一張也是出生證明書，但無法被他人的替代。只要找到方法認證真偽，同樣可以記錄在區塊鏈上發行NFT。而最近「Twitter首篇發文」便成為收藏家投資追捧的項目。

「Twitter首篇發文」成投資追捧項目

還有哪些是非同質化資產？還未想到？建議跑到屋企樓下問問物業保衛戰士；其實任何一個物業均獨一無二，擁有其獨特景觀、單位坐向、面積大小，不可被分割亦無法被取代。現時我們以地契等法律文件作為物業的擁有權，但住客不一定是物業持有人；同樣一件放在你家中的藝術品，擁有權也可以是其他人。

近月在市場鬧得熱烘烘的藝術品NFT，同樣以法律文件作為契約，透過人工智能鑑定技術，包括計算機視覺成像系統等，把藝術品獨一無二之處記錄下來，通過區塊鏈技術成為一種機制標記資產；而當中無法篡改的特質記錄了藝術品的出處、擁有權和真偽的資訊。我們便可替藝術品推出NFT並在市場上交易，減低實體買賣及相關欺詐風險。

可以想像未來NFT將大行其道，你也可動動腦筋，想想身邊還有哪些產物能夠用NFT交易。正在剪頭髮的筆者忽發奇想，請相熟的「人體毛髮藝術總監」，徵求名人把頭髮留下來，透過DNA鑑證，再利用區塊鏈記錄低，未來便以NFT交易，相信定能藉這新興科技產業致富。

讀者們不要被創新科技及難明的代名詞嚇倒，更要徹底了解當中蹺妙甚至融入生活，活出精叻新世代有趣的人生。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）