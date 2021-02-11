900g中片幅 1.02億像素重現1970s色彩

機身內置四核心X-Processor 4影像處理器，配合性能強大的背照式中片幅CMOS感應器，可處理大量數據的同時，帶來超卓的影像質素。菲林模擬模式亦是另一賣點，令「直出」的影像都擁有豐富的色調，新機內置19種菲林模擬模式，其中新增的Nostalgic Neg就像1970年代美國新彩色攝影的復古概念。

● FUJIFILM GFX100S規格

感光元件：1.02億像素，43.8×32.9mm CMOS

屏幕：3.2吋觸控式LCD

ISO：Auto、100-12,800

儲存：SD card（支援UHS-II／Video Speed Class V90）

連拍：最高5fps

對焦：117點（快速混合式自動對焦）

電量：約460張相片／95分鐘影片

其他：電子觀景器、藍牙4.2、USB Type C、HDMI、3.5mm耳機插口、Mic-in

體積（淨機）：150×104.2×87.2mm

重量（淨機連電池及記憶卡）：約900g

售價：$48,000（淨機）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）