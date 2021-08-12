識別美食對焦 拍vlog「無反」吃播神器

要拍攝畫質高、吸引大量點擊的影片，單靠手機難以滿足一眾專業vlogger。Sony最近就推出了可換鏡頭無反相機系列中，專為拍vlog而設的Sony Alpha ZV-E10。新機除結合Sony本身的攝影「黑科技」，也改良了不少拍片相關的功能；加上不足$5000的進取定價，大大降低做專業vlogger的門檻。

巨型咪收音清 一按換淺景深

外形輕巧的ZV-E10，機身設計完全是為拍片而生。首先是機背屏幕換上了側揭式多角度LCD觸控屏幕，自拍時可簡易地從多角度查看屏幕。機頂hot shoe旁邊取消了閃光燈和觀景窗，取而代之是巨型的米高峰，就算不使用外置收音咪也有不俗的收音，方便輕裝上陣。機頂上另有一個按鈕，可直接切換靜態／電影／慢動作及快動作拍攝。拍攝模式方面，4K、全高清120p慢動作影片等一應俱全，另有電子圖像穩定功能及主動防震模式，一邊行一邊手持拍攝時能令影像更穩定。

新機亦配置之前在Sony ZV-1中受不少用家讚賞的拍片功能，包括可一按切換淺景深和清晰背景的「切換模糊背景」按鍵，還有「產品展示設定」模式，Vlogger在畫面前方展示美食或產品時，相機會自動識別並快速切換焦點，是吃播主或帶貨主的必備功能。雖然以上都並非新功能，但相比Sony ZV-1只使用1吋感光元件，ZV-E10則是2420萬像素APS-C Exmor CMOS，配合BIONZ X影像處理器，可攝出細緻紋理和絢麗自然散景的影像；加上可配合不同環境換上不同鏡頭，都是ZV-1無法比擬。

高階級對焦 快捷測光無「黑面」

Sony是近年vlogger的愛用品牌之一，主因之一是對焦快而準。ZV-E10雖屬入門級定價，卻用上高階的對焦系統，包括高速混合自動對焦（Fast Hybrid AF）、即時眼睛自動對焦（Real-time Eye AF），還有品牌最先進的實時追蹤（Real-time Tracking）。至於屏幕的觸控對焦功能，無論拍攝相片或影片都可使用。除了對焦快速，測光亦一樣。於光暗變化較大的環境下拍片或自拍，相機都會檢測到臉部並優先自動曝光，使主體臉部不會過曝或過暗。而無論拍攝相片或影片時，都可以使用美顏功能。

ZV-E10還可用作高質素的網絡攝影機，網上直播時，只需利用USB線連接電腦或智能手機，毋須加配其他軟件便可直播；也可透過USB接駁電源，一邊拍攝一邊充電。另一方面，用家可將選定的相片或影片經Wi-Fi傳送至手機，只需要在手機安裝Imaging Edge Mobile程式，配對後便可以獲取文件的位置數據以作記錄。即使關上相機，用家亦可以通過藍牙將相機的SD卡文件傳送到手機上。

● Sony Alpha ZV-E10規格

感光元件：2420萬像素APS-C Exmor CMOS

屏幕：3吋觸控式LCD

連拍：最高11fps

對焦：425點（快速混合式自動對焦）

電量：約440張相片／125分鐘影片

其他：藍牙4.1、USB Type C、HDMI、3.5mm耳機插口、Mic-in

體積（淨機）：115.2×64.2×44.8mm

重量（淨機連電池）：約343g

售價：$4990（淨機）／$5990（機身連16-50mm電動變焦鏡頭）

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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