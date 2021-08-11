懷舊格調：梁志天父子兵 打造港味私人會所

獨有都爹利街石階景致

這間私人會所取名Club C+，聽起來如廣東話「私家」，讓人聯想起私家專屬的地方；選址中環都爹利街，窗外的都爹利街石階，更成為會所內的獨有景致，讓人想起一幕幕經典的香港電影場景。他們是否刻意塑造出很「香港情懷」的感覺？主導創辦會所的兒子Nicholas表示：「我會把這裏定位為本土，當然很榮幸在父親的拉攏下，得到香港多位大師參與其中，如Alan Chan（陳幼堅）就為我們設計了會所的標誌。」

有着一位香港建築、設計界的猛人父親，似乎所有事情也變得事半功倍，不過Nicholas卻未有怠慢，反而每個細節也抱着認真態度，他補充說：「選擇這裏的另一考慮，是因為從會所外的雪廠街外望，可以看到動植物公園，這正好代表了香港的獨有元素，是個同時擁有都市環境與大自然的地方。」在設計裝潢上，Nicholas選擇了深綠色及深色的木家具，務求為會員帶來舒服、溫暖的感覺。

面對首個親自主理的項目，Nicholas可有感到壓力？「我的經驗始終不多，抱着邊學邊做的態度，在不同事情上也有很多顧慮，令進度減慢。但當與父親一起工作時，總能夠在他身上學懂放膽，不用擔心太多。」那麼父親對兒子的創作過程，有怎樣的評價？「我很享受整個過程，因為這是首次跟兒子在工作上有着這麼多的交流，而事實上，他亦沒有出錯，他只需要我在旁給予他信心。」 Club C+目前仍在籌備當中，預計將於今年9月、10月正式開幕。會所僅招待受邀會員，入會須經介紹。

●查詢：Club C+ 2550 2022

文：劉詩言

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