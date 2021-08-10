論盡教育：生涯真可規劃？

王師奶讀中學時，對「生涯規劃」這詞聞所未聞，聽所未聽，只是將畢業時，會有一個老師和我們傾下偈，開場白多是問：「點呀？畢業後有乜打算呀？」講真話，17、18歲，話大唔大，話細唔細，由小學到中學，從選校到選鞋襪，都係老爹和老媽話事，忽然聽到有人問畢業後點打算，真係一頭霧水，唔知點答。當然不會幼稚到回答：「唔知噃，等我問問媽咪先。」讀完中學，最正路是讀大學，但兩頭唔到岸的就可能出社會工作。小婦人知道教師中有負責類似職業輔導工作的，也許就是「生涯規劃」的前身，或只是把名字美化。

「我的志願」隨口噏

作文課時人人都會寫過「我的志願」，相信這是「生涯規劃」的第一粒種子，這粒種子也許是豆芽夢，更也許是隨口噏。好多人話要做科學家、醫生、護士、教師，這些願望多數泡湯，年紀愈小寫的「我的志願」愈渺茫。王師奶胸無大志，第一個「我的志願」是電車司機，坐電車時看到司機將車駕駛得快慢由他作主，腳踏叮叮噹噹的鐘聲，羨慕不已，於是作為人生第一志願。摩登啲講，這算是「生涯規劃」否？中學四年級時，有第二個志願，希望做白衣天使南丁格爾，這宏願給老媽一句擊碎：「做護士？好難嘞。妳見到血都驚到暈，病人會畀妳嚇死啊！」唉，壯志未酬，糊里糊塗，未老嫁作商人婦。看官們，生涯如何規劃？

半由人力半由天

牛頭角一師奶當然不能作準，前財爺曾俊華接受訪問時被問到生涯規劃，他斷言說：人生怎可以規劃？他先是唐人街的小混混，大學讀的是建築，興趣在教育，最後當了公務員，結果做了香港的財政司，最後還競選特首；另一個是劉夢熊，他說自己從內地游水偷渡來港，上岸時只穿一條泳褲，憑着努力打打拼拼，做了上市公司主席。梁振英競選特首時，他衝鋒陷陣，滿以為榮華在望，怎料身陷囹圄，人生怎可規劃？這都是當事人的自述，勵志之餘，顯示人生起伏跌宕，半由人力半由天，時勢造英雄，英雄造時勢。香港像曾俊華、劉夢熊這類傳奇人物不勝其數，歷史上亦俯拾即是：劉邦、朱元璋，一個區區亭長，一個小沙彌，他們何嘗在人生規劃中諗到做皇帝！

王師奶不敢武斷人生規劃是虛幻，也不會肯定生涯不可規劃。有些規劃可以實現，例如一些高考狀元，他們希望入醫科，將來做一個出色醫生，幫助社會。小婦人覺得他們的規劃成功率很高，也很實際，至於他們能否一生都做醫生，也視時勢而定。也許他因緣際會，不做良醫醫人，去做良相醫國。小婦人認為可以為自己人生規劃，但不可太執著或墨守規劃。人生路說長不長，說短不短，順勢而為，順勢而變，唯一要堅持的是仁與義。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第358期]