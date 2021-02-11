辣媽CEO：有書唔讀學運動

誰肯讓子女做全職運動員？

之所以能夠創造奇蹟，除了一班運動員的堅毅不屈，教練的悉心栽培，功勞最大功不可沒的是這些運動員的父母。運動員經常受傷，真正傷痕纍纍，傷在子女身，痛在父母心，很多父母就是因為忍受不了而拒絕讓子女繼續操練。即使抵得住子女受傷，但是肯讓子女在中學階段停學，轉做全職運動員的父母，能有幾個？所以這幾名得獎運動員的爸爸媽媽，真的了不起！

肯不肯讓子女停學做全職運動員這個問題，成為各大parenting forum的熱門討論話題。獲獎的運動員能有幾多？學識幾時都最重要，求學時期有書唔讀，走去做全職運動員？人家的孩子無問題，自家的孩子就無可能！對着那些依然堅信沒有一張大學畢業證書就等於沒前途、搵唔到工做的父母，跟他們講理想講夢想講潛能，講每個孩子都是獨一無二，講沒有證書可以證明到一個人的前途，都注定對牛彈琴。

只有輸得起 才有資格成功

每次見到香港運動員站在頒獎台上，我都忍不住熱淚盈眶，感動不止因為他們的努力得到了證明，而是為了一面獎牌，運動員們付出犧牲了不知多少，用幾多血汗淚水交織得來的回報。運動員的堅毅不屈、頑強鬥志，他們的打不死精神，最終即使能不能得到獎項也好，都把自己鍛煉成為非一般的人。失敗乃成功之母，只有輸得起的人才有資格成功。

小T細細個就鍾意打乒乓波，小時候對着我嬌聲嗲氣，大家都以為他嬌生慣養。才7、8歲的他就隨學校的乒乓球隊到廣東集訓，因為年紀小，必須要有父母陪同。訓練期間起居飲食和內地的同學一樣，凌晨起身集訓，除了半小時食飯時間，全日不停訓練。腳踭磨出大水疱，都是我見他行路一拐一拐才知道，包紮好傷口之後，他繼續打落去。那一刻我就知道，他熱愛乒乓球，絕非三分鐘熱度。到了英國，他第一時間報名參加校隊，因此亦有機會和隊友們和其他大學對賽。

我知沒有如果，但我們兩母子的確討論過，如果當日有機會入香港隊做全職運動員，中學階段就停學的話，他會不會，我肯不肯？他的答案是肯定會，夢寐以求！我的答案是絕對肯！讀書幾時都有得讀，但運動員的生涯很短，而且真的要從小就開始接受專業培訓。

我們都只能活一次，我們這一代背負了太多迫不得已，如果子女真有機會的話，就放手讓子女為他們的志向夢想奮力一戰，讓他們不枉此生吧！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第358期]