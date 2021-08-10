親子筆陣．家庭有教：與「追星」家人連結

了解家人喜歡偶像原因

因此，我們延續上回提出的「只有愛恆久不枯」切入點，以「愛」出發，再參考根據美國亞利桑那州立大學榮休教授Robert Cialdini的分析去強化家庭關係。這名專門研究影響力與人際關係的大師，建議我們不妨主動自問：「如果我愛他／她（偶像），會喜歡什麼？」如此自問時，一方面我們自然會投入家人的視覺去看偶像吸引之處，另一方面也讓我們更認真地去思考這個「萬人迷」本身的優點與美德，哪怕原因是「就是純屬愛，不理對或錯」的感覺（摘自《突如其來的心跳感覺》），「飄忽的我自由得不羈」的共鳴（摘自《天生二品》），還是「寧被看成愚勇，不可失信心」的價值（摘自《聖馬力諾之心》）。整個思考過程不單讓我們了解家人、伴侶或孩子喜歡偶像的原因，同時明白其優點、缺點和價值觀等，即使在思考後，我們仍然沒有被對方所吸引，但已經不期然地拉近家人之間的思想距離。

莫混淆「不同」與「不良」

7月底，超過5000名「鏡粉」和「404」聚集屯門某大商場，記者訪問一名60多歲、清晨6時就帶同孫女出席的爺爺：「後生女又唔係去學壞，無乜所謂啦！」專門研究腦部發展與兒童精神病患關係、美國加州大學聖地牙哥分校兒童與青少年精神醫學部主管Jay Giedd就曾提醒，即使家人或孩子的行為未必符合自己的預期，也不要把「不同」與「不良」混淆，才能夠有開放的胸襟，去促進良好而平衡的行為發展與家庭關係。上回我們提過「理性、現實、相對」的追星態度，接納家人的不同，再進一步在下回分享實踐的 I.D.E.A.。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第358期]