親子筆陣．蒲公英教室：奧運會的啟發 多元發展成就更好的人

這令我想起早前在網上看到的一個構想故事，主題是「假如足球員C朗出生於香港」，這個香港C朗會被考試、功課及課外活動攔阻，縱使有驚人的足球天分都會被埋沒，最終未能成為足球員。故事雖然純屬虛構，但乍聽也相當可悲。香港教育給人的印象仍舊是高壓、填鴨式，未能在學科成績以外造就學生，啟發他們其他潛能。但今屆奧運會的張家朗，以及憑游泳項目兩奪銀牌的何詩蓓，讓我反思教育的意義與真正目的。

教育不單是知識傳授，也應着重發展學生的多元智能，培育各類人才。

只要努力 一定可以做到

張家朗奪得花劍項目金牌的過程絕非無風無浪。八強賽一役，他一度落後9比14，差1分就要落敗，但他未有放棄，調整心態後1分接1分的追，連追6分，以15比14反勝對手，晉級繼而勇奪金牌，與「香港第一金」得主李麗珊對談時說：「證明到香港人仍然係得，不要想着只是一個小城市，與國家相比很難，只要盡力、努力，都一定可以做到，不要放棄。」可見運動讓他成為一個堅持向目標邁進的人，面對逆境不屈不撓的價值觀也從運動而來。

父母作後盾 站上世界舞台的助力

張家朗也感激父母支持自己中四後轉當全職運動員，他知道這對家長來說是冒險的決定。張家朗有父母作後盾，也是他站上世界舞台的助力。

今屆奧運會成績同樣亮麗的，還有何詩蓓，她更多次刷新亞洲紀錄。我有朋友曾是她的老師，他提及那時她經常要請假比賽，學校不但沒有阻止或斥責，反而支持她，讓她一步步實現理想。父母對她也投以信任，多番鼓勵她不要放棄游泳天分，她得獎後也不忘多謝父母說：「沒有他們不會有今天的成就。」

雖然何詩蓓在成長階段花了大部分時間在游泳訓練，但她懂得分配時間，並無因而耽誤學業，中學文憑試7科考獲35分佳績，再負笈美國密歇根大學。此外，她更考獲8級鋼琴。運動、音樂、學業可以並行，除了她自身的堅毅，學校與父母的支持與配合皆不可或缺。

今年吸引我追看的奧運賽事，還有新增項目──滑板。學校本學年舉辦滑板班，乃由於去年有學生跟我說希望學習「踩板」，我便給他們開班。他們短時間內玩得頭頭是道，而且十分享受過程，讓我喜出望外。年僅13歲的女子街式滑板金牌得主西矢椛，乃日本史上最年輕的金牌選手，她之所以能創造歷史，全賴因為有機會從小學習滑板。我們能否給孩子多些機會，讓他們展現各種才能？誰說下屆奧運冠軍，不可以是他們？

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第358期]