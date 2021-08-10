夏日遊樂：避烈日風雨 室內邊玩邊學 化身魚兒闖蕩 與水母共舞

水母萬花筒打卡 課室學保育

在鬧市商場內觀賞海洋生物，不再是天方夜譚！最近荃灣新開了集合真實海洋生物及投影效果的「浩海立方‧探游館」，16個主題專區中有多個設有真實水母的光影裝置，如透過燈光和鏡子折射造成多個影像的「夢幻水母萬花筒」、令人猶如置身海洋與水母一同起舞的「光影海洋觀景窗」等，更有展示水母不同成長階段的研究所。整個場館面積逾萬呎，每個位置都能拍出人和水母的美麗合照。如想更深入認識這種奇妙的海洋生物，更可參加探游館與慈善機構APO（A Plastic Ocean）共同合作的「#STEM4Ocean海洋保育STEM教育計劃」（需另收費），在課室內，大家可近距離欣賞水母形態，用顯微鏡觀察豐年蝦，導師更會講解水母特性，讓學生認識微塑膠等，以不同活動培育小朋友愛護海洋。

戴上眼鏡救擱淺海龜

除了真實水母，館內亦有多個好玩的多媒體互動遊戲，大多以宣揚保護海洋信息為主題。例如在巨型投影屏幕中，我們可以看到各種投影海洋生物游來游去，只要用手輕輕一拍其身體，屏幕便會出現該種生物所吃的食物種類，從而讓我們認識到影響生態循環的食物鏈；透過結合虛擬實境（Virtual Reality - VR）及混合實境（Mixed Reality–MR）的遊戲，小朋友可體驗在海底的感覺，大家將化身成一條小魚，在水母的庇護下於大海中闖蕩，觀看四周猶如在你眼前游來游去的海洋生物，或模擬參與拯救擱淺綠海龜，十分有趣。

為了讓小朋友有全面的玩樂體驗，場內設有遊戲區及餐飲區，遊戲區以海底世界為主題，滑梯和攀爬設施都繪上不同魚類圖案；旁邊更是可以望到遊戲區的餐飲區，提供午餐、咖啡和雪糕等小食，當中必吃有由探游館與Corner Cone聯乘、香港限定的海洋主題冰淇淋，為歡樂的一天畫上圓滿句號。

I°N°F°O°

浩海立方‧探游館

開放時間︰周一至日上午10:30至下午12:30；下午1:00至3:00；下午3:30至5:30及晚上6:00至8:00

票價︰1至12歲、全日制小學及中學生$168，成人$198

地點︰荃灣西楊屋道88號8樓

購票及預約︰bit.ly/3r7H0BO◆

DIY專屬車仔 迷你車場嘗駕駛樂

各位大小賽車迷注意！一個專為小朋友而設的賽車體驗館Junior Racing Academy已經登陸尖沙嘴K11 MUSEA，這裏不但可讓小朋友一嘗當車手的滋味，還集合了多個STEAM學習活動及賽車知識展覽，由於活動乃期間限定至9月中為止，車迷一定要mark實日期。

賽車主題體驗館Junior Racing Academy由兒童體驗式學習平台Yum Me Play與德國汽車品牌Mercedes-Benz合作，適合有3至12歲小朋友的家庭到訪，佔地28,000平方呎，所有活動都跟賽車有關。想了解賽車知識，可透過儼如迷你博物館的互動展板、賽車零件實物展示等，認識有關賽車的詞彙、演變和方程式比賽歷史等。之後，大家便可大展身手，透過DIY賽車紙板模型，或利用METOMICS積木搭建自己的專屬賽車，做個賽車設計員！場內亦有不少小遊戲，如身手敏捷度測試、更換車胎、模擬控制室對話等，讓小朋友看看自己是否成為小車手的材料！

「第一身」賽車穿梭街道

至於小朋友最熱切期待的，當然是駕駛體驗！場館提供了幾款適合不同年齡小朋友參加的模擬駕駛活動，身高120cm以下的幼童，可以乘坐電動車，在迷你賽車場上當個小車手；腳仔夠長的小朋友，可以手握軚盤和腳踏油門，看着屏幕的模擬車道，體驗賽車遊戲。想刺激一點的話，更可參與大小朋友都可試玩、戴上FPV眼鏡以第一身視角出發的賽車模擬體驗，猶如穿梭真實街道之中，與隊友來個比賽，看看誰能成為冠軍車手！除了主要體驗區外，裏面亦設有創新實驗室，讓小朋友從STEAM、美術、語言訓練和創意寫作等多角度深入了解未來賽車世界（工作坊需另外預約）。

I°N°F°O°

Junior Racing Academy

開放日期︰即日至9月12日 開放時間︰周一至日上午10:00至晚上7:00

票價︰3歲以上或成人$320/位（包含Yum Me Play會籍及親子賽車體驗館體驗通行證）

地點︰尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓層Taste Chamber（Avobar旁）

購票及預約︰bit.ly/3kU7NjU◆

坐上探險船 「分身」偕AI動物跨越障礙

科技進步，使我們下一代的遊戲也變得更有趣，更富教育意味！海洋公園最近有個全新落成的互動體驗館「探索號R」，裏面配備多項新技術，讓小朋友可以貫穿現實和虛擬世界，透過充滿趣味的互動遊戲啟發想像力和科學思維。

「探索號R」位於海洋公園威威天地，樓高2層，外貌猶如一艘巨大探險船，在總工程師「小紅熊」帶領下，小朋友一入去便會自動成為自然守護隊隊員！首先他們會獲發一條手帶，用以記錄其身分和任務，再利用先進的3D掃描技術製作「分身」，從而瞬間轉移到超現實虛擬世界。所謂瞬間轉移，其實是讓小隊員在巨大投影屏幕中看到自己的「分身」，你走一步，屏幕上的「自己」也會走一步，非常有趣。接着大家便要製作一隻AI超級動物作為旅程同伴，與牠一同「走入」屏幕投影的大自然，做各種求生訓練，當中會遇到不同氣候、環境，只要小隊員在屏幕前走動或跳躍，便能度過重重難關和挑戰！

和AI同伴訓練好身手後，是時候接受更高難度的挑戰——參加競技障礙賽啦！位於2樓的巨大模擬賽道，其實是一個AR地形模型，小隊員透過控制按鈕及移動身體，便能夠與AI超級動物一同完成競賽。經過一連串活動，相信小隊員已經跟自己的AI超級動物成為了好朋友，所以小紅熊特別讓大家延續「探索號R」之旅，只要下載「探索號R」手機應用程式，除了可以在威威天地進行蒐集動物寶藏的考察，更能通過遊戲升級AI超級動物，把「牠」帶回家繼續一起玩！

I°N°F°O°

探索號R

開放時間︰周一至五上午10:40至晚上6:00（最後入場時間）；周六、日及公眾假期上午10:40至晚上6:40（最後入場時間），每節45分鐘

票價︰1名成人及1名12歲以下小童$120；持有效智紛全年入場證優越卡$90；持有效智紛全年入場證金卡、銀卡或開SUM夏日入場證$96（不包括海洋公園入場門票）

地點︰海洋公園威威天地

購票及預約︰bit.ly/3kTVXX0

（另可於海洋公園票務處及威威天地「威威村莊大本營」即場購票）

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第358期]