冷知識：拆解電車都市傳說 「看不見的乘客」心慌慌

電車髹綠色關戰爭事？

早前一架為姜濤慶生的電車成為打卡熱點。在未有這麼多車身廣告的年代，說起電車，令人聯想起的還是那標誌的綠色車身。上世紀初戰事頻繁，各地工廠主要生產軍需綠色油漆，戰後因而剩下大量綠色油漆，五六十年代政府以經濟為大原則，將公共設施一併用上最便宜的油漆，電車從此被髹上綠色直至現在。

電車其實有幾快？

電車是慢活的代表，有時間坐叮叮其實都是一種奢侈。香港電車市場商務及品牌總監張永恒指，電車最高時速可達45公里，但實際的行車速度為商業秘密，不便透露。

電車編號神秘消失？

電車正面車頂和車腳列出的編號，有如它們的身分證，當中最令人耳熟能詳的定是編號120的仿戰後型電車，亦是現存最古老的型號。現在載客的電車編號最大為175，但實際運行的載客電車只有165架。有指部分消失了的編號是因發生過嚴重事故而被停用；張永恒則指，部分電車編號會因維修、換車或內部原因而停用。

香港電車，香港製造？

第一代單層電車由英國引入，之後的雙層電車都是在本地改裝及生產，從行車系統、電車外殼，到車內每張椅、每塊路線指示牌，都是由香港電車的技術人員、老師傅一手一腳設計打造。只要細心留意，會見到每架電車上有一塊紀念銅牌向幕後團隊致敬。然而，如同大部分講求手藝的行業，電車工業同樣面對青黃不接的困難。

為「看不見的乘客」停車？

有指司機間有個不成文規定，晚上行經鰂魚涌殯儀館外，即使無乘客上落車也需停站，以接載「看不見的乘客」？向張永恒求證，他說這個都市傳說並不存在，實情是電車的駕駛守則要求司機站站都要停，因為即使沒有候車乘客，都難免有乘客需要下車。唯一有個站例外，就是位於跑馬地的「香港墳場站」，是120個電車站中唯一司機可以按情况不停站的車站，但無關靈異因素。張永恆解釋，香港墳場站一般只會在掃墓日子才會有乘客上落，平日沒什麼人經過，所以容許司機見到有乘客上車才停站。雖然此站使用量較低，但他們未有考慮取消，因始終會有有需要的乘客。