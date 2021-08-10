健康注意：香精可致刺激、過敏皮炎 睇成分免中伏

噴霧滾珠清爽 膏狀持久

市面上的止汗產品眾多，同一品牌都可能推出不同的配方和產品類型。就產品類型來說，可以簡單分為噴霧、滾珠和膏狀。張永成表示，噴霧或滾珠的質地相對水狀，用起來的「厚重感」較低，不容易感到「黐𥹉𥹉」；呈膏狀的產品則或含有油或蠟成分，質地也較厚，相信止汗效果能更持久。針對噴霧，雖然它能夠在不直接接觸皮膚的情况下使用，相對衛生，也比較方便與他人共用，但張永成提醒，這些噴霧劑需要在通風環境使用，避免吸入及接觸眼睛而引致不適。

濕紙巾成分雜 避含苯甲酸酯

近年市面流行起一些擦汗濕紙巾，他表示產品能抹走皮膚表面的汗液，也大多兼備香體、殺菌及一些涼感元素，使用十分方便。但要注意，這類產品成分相對多和雜，引起皮炎的風險也較高。

消費者除了可以留意產品標籤，避開會令自己過敏的成分，張永成也建議盡量避開含苯甲酸酯類（parabens）這種化學物質的產品，常見於化妝品、藥品之中，用作防腐。他解釋，有指苯甲酸酯類成分的特性類似人類的雌激素，長期使用或引致腦退化症、乳癌或其他癌症。雖目前未有實證支持，但他認為還是可免則免。

塗手臂內側測試反應

另一個貼士，張永成表示可以選擇成分相對天然的產品，導致身體過敏或不適情况機率較低。陳俊彥則指出，選擇產品時盡量挑選成分較簡單，降低過敏或皮膚受到刺激的風險，尤其皮膚本身易敏感的人或是小孩老人更應注意。他又建議使用之前先在皮膚比較幼嫩的部位，如手臂內側小範圍地測試，過一段時間後沒有過敏或不適的反應，便可正常使用。

兩名專家都表示，止汗類產品在一般的使用情况下，對身體並無影響。但陳俊彥還是建議，流汗後好好地洗個澡，或換件衣服，對皮膚更好，同時避免皮膚因接觸不同物質而產生皮炎的風險。