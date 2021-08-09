前公關一哥盧炳松 跟死神競賽 為臨終者圓夢

想願望成真，求神拜佛未必靈驗，倒是盧炳松或可幫忙。這位前公關一哥，退休後自掏200萬元成立慈善基金，為垂死病人達成心願。每次圓願，病人多點釋懷，少點遺憾。盧炳松看在眼裏，心中亦翻起波濤，拍打他的心房，成就一節節寶貴的人生課。

人稱「公關一哥」的盧炳松（BC），履歷亮麗──記者出身，轉職公關，先後為可口可樂、迪士尼、領展等大公司掌舵公關部。以往在電視熒幕，不時見他應對傳媒追問，為公司「拆彈」。「最後在領展那3年，成日見我在電視被罵」，他笑着憶述昔日辛酸史。然而，為人打工，公事公辦，沒太多感情投放，倒是現在自立門戶，為臨終病人圓願，每次都牽動心肺。他指一指上天，正色說：「現在我向上面嗰個負責，投入的感情多很多，會在意病人上不上到飛機，病情如何。」

自掏200萬元 為坊間服務「補位」

BC在4年前正式退休，告別公關界。向來充滿動力的他，無意過閒逸的退休生活。人生下半場，是他回饋社會的時候，「我應承咗我嘅神，要兌現承諾」。其實任職領匯（後易名領展）前，他已成立「基督為本基金」，摸索有何慈善工作要他「補位」。他特別深刻的是在迪士尼工作時，眼見有慈善團體帶患病孩童遊園圓願，威力強大，「孩子本面無血色，但一見到米奇、高飛，對眼就發光」。但該慈善團體只服務18歲以下人士。成年人的願望呢？旁人告訴BC別浪費心機：「為孩童服務，捐款者眾，但對象換了老人家？無人捐的。」BC卻意志堅定，下定決心，前前後後掏了200萬元私己錢，開展項目「誠心所願」，展開比退休前更忙的生活。

出動大陣仗 最遠陪病人回四川

在公關界打滾多年，BC人脈多、計仔多，呼朋喚友徵集義工、邀請傳媒宣傳吹風，他是熟手技工。基金會很快便接到病危人士求助。有一名老伯，年輕時是雕刻工匠，最拿手雕觀音，想親眼一睹慈山寺的觀音像，比較一下自己手藝；也有行動不便的腦癌患者，希望回鄉為祖先墳墓髹上金漆。病人願望離不開4大類：與家人共敘天倫、出書譜寫自己人生、回鄉落葉歸根、與曾有過節的人道歉和好。

有病人要求送上金錢嗎？BC說基金幫助約110名病人圓願，沒人問過基金會拿錢。也許當人活到尾聲，在意的，不再是錢財物質，而是單純地與家人共聚、修補人際關係、好好回顧一生。

為危在旦夕的病人圓願，單是離開病榻已舉步維艱，每次出動都十分大陣仗──先向醫生和院舍批出許可，全程安排醫護照顧病人針藥喉管，即時監察病情；還有攝影師拍片拍照；有協調員負責租車、物流、聯絡等雜項；加上相片後製、文書工作等，會內現時約有150名義工分工合作。最遠一次的行程，是陪祖籍四川的病人回鄉，「病人的家人特地來港，為他煮了頓四川菜，病人就說想回四川。我們清晨6時為他打了好多支針，7時出車到機場，飛抵後，當地醫院十字車已在場等候。」4星期後，病人在家人陪伴下與世長辭，長埋鄉土。

見盡生離死別 遠郊避靜平復心情

為病危的人圓願，就像與死神競賽。有末期癌症女士是劉德華歌迷，想在5天後看其演唱會，作為與丈夫的結婚10周年慶祝。BC憶述：「我們連十字車停邊，點推佢入場館都排練晒。」可惜演唱會前兩天，病人捱不下去，走了。「人就係咁脆弱」，他惋惜道。這幾年來，BC見盡生離死別。每次有服務對象離世，對他、對義工都難免衝擊，「大家哭得好犀利，所以我們着重debrief，要把情緒講出來」。BC常提醒大家集中看病人的歡樂一面，但說到底，還是知易行難。每次服務病人的翌日，他也要到遠郊村屋獨處避靜，足不出戶沉澱，平復心情。

「以前好緊張嘅嘢，現在睇化晒」

「以前好緊張嘅嘢，現在唔緊張，睇化晒。」昔日任職公關，一言一行都要為公司形象、對外關係設想；現在無論人家怎評論他也不在乎，「可以搲爛塊面，要人幫手就直接開聲。有人當我呃呃騙騙，好無禮，我會向介紹者直言，你個friend鬧我喎！」卸下公關包袱，他以更自在的姿態，履行信仰給他的任務。製造歡笑有時，擁抱遺憾有時，但求為病人盡力而為，便是無憾。

「三三三」時間分配

退休生活樂無窮

「以前好多人睇死我退不了休，話我姣婆守唔到寡。」的確，BC前後退休3次。第一次，47歲的他在可口可樂工作滿15年，獲准提前退休，但退休生活苦悶，無時停的他轉頭又成立公關公司；到55歲再打算退休，本來他已飛抵英國，正在考品酒師牌照，卻接到獵頭公司電話說「迪士尼搞唔掂，無你唔得」，他思前想後，決定回港接受挑戰；之後輪到另一燙手山芋領展看中他，一做3年。領展工作的確艱苦，完約後他終於離開職場，展開不減忙碌的退休生活。

BC笑言，自己仍然習慣早上6時起牀，9時到達他退休後租下的辦公室，花幾小時處理基金會事務，然後陪太太食午飯，同度下午時光。他建議退休人士可依他的「三三三」時間分配法，「三分之一做嘢，三分之一學新嘢，三分之一去旅行」，在工作、學習及娛樂間取得平衡。

「次次學新嘢我都好興奮，老婆話我好似上電咁。」例如學小結他ukulele，看見幾歲小孩彈得流暢，就會鞭策自己，「無理由輸畀個幾歲嘛，我彈到第一首歌時多開心，你畀錢我都無咁開心」！此外，他還學習自小想嘗試的口琴，與太太結伴學中醫，又學瑜伽、頌缽調整心靈，不斷擴展人生的可能，把下半輩子過得新鮮又有趣。

■盧炳松

任職公關界40多年，2017年64歲時正式退休，營運「基督為本基金」，為病危人士圓願。

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

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