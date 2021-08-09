醫賢心事：奧運冲喜 社會暫忘憂

家庭不和阻休息

這就像傳統智慧中「冲喜」的道理，當有愉快事情在我們身邊發生，情緒很自然地會被帶動起來，暫時忘記背後的煩惱。但當然，這些都是暫時。如果疫情或社會氣氛再次轉差，社會整體情緒也會被再次拉下去。

有研究顯示，如果朋輩間大家都情緒穩定，對維持整個圈子的情緒健康有幫助。有抑鬱情緒的人，如果有情緒穩定的朋友在身邊，會幫助他（她）復元。家庭亦是我們生活重要的一部分，因此，如果家裏常常爭吵或冷戰，使我們在家裏不能好好休息，壓力得不到紓緩，容易使情緒轉差。

情緒互相影響

因為情緒會互相影響，因此，如果我們身邊的家人或朋友出現情緒問題，在想怎樣幫助對方前，千萬不要忘記自己也要保持情緒穩定，注意休息，不要過度消耗自己的精神。畢竟，不是每個人也能擔當身邊人的「心理醫生」。而且，當情緒已經影響到身體，例如出現持續的情緒低落、失眠、沒精打采、不能集中等情况，我們要知道這些已經不是普通的壓力，而是情緒病徵狀。如果我們只靠自己的力量幫助出現這些徵狀的親友，最後可能連自己的精神也耗盡，產生負面情緒而互相影響。

香港今年在奧運贏得佳績，整個社會也高興起來。就讓我們暫時先感受一下社會這片歡樂的氣氛，輕鬆一下！

文：何浩賢（精神科專科醫生）