中藥紓緩癌症（上） 調理肺脾腎退積水

若結合中西醫治療，應該可以減輕病人不適和減少進出醫院。

每一次住院，對病人身體和精神都是很大負荷。很多病人入院後身體轉差，因為醫院環境不及家裏舒適；更常見是老人家住院數天後，出院時雙腳乏力，無法走路，需要一段時間的復康訓練才可以重新行走；加上醫院有感染惡菌的風險，所以無論中西醫，都不希望病人長期住院。

現在腫瘤學概念，就是希望病人少住院，盡量安排門診治療和在家中照顧。即使需要入院，日子也愈短愈好。但無奈的是，腫瘤病人因為病情或藥物引起的副作用，要經常進出醫院。

胸腔積水 呼吸難胸口痛

因肺癌、乳癌引起胸腔積液，或胃癌、肝癌引起腹部積水，都是常見併發症。胸腔積水會引起呼吸困難、胸口壓痛。腹部積水則可引起肚脹、大便秘結、進食困難、嘔吐等問題。

西醫以紓緩治療為主。以胸腔積液為例，嚴重者可能需要穿刺治療，抽取胸腔積水，讓肺部慢慢重新擴張。病人一般稱為「抽肺水」，若然肺水多，需要留院幾天，因為每天最多只可以抽約1公升肺水；若「抽水」太急太多，會出現肺氣泡水腫，令呼吸更加困難。醫生抽走胸腔積液後，會在胸腔注射藥物，令胸膜產生輕度發炎而黏連起來，希望減少胸腔水液再度積聚，這是俗稱「黐肺」的肋膜黏連術（pleurodesis）。惟這方法不是一勞永逸，很多時即使在胸腔注射藥物，胸腔積液也會慢慢積聚，只是積聚形態和地方不同了。若胸膜積液反覆出現，現在可考慮另一種方法，置入胸腔導管（intrapleural catheter），每當需要放水時，可以在門診透過一個獨特藥樽，按需要來排水，毋須反覆進出醫院做穿刺。

腹水頑固難收 阻進食

腹水的情况也差不多，但利用穿刺技術抽腹水，每次可抽4公升或以上。有些病人排放腹水後，需要注射一些蛋白質，減少出現低血壓的風險。頑固性腹水通常出現在卵巢癌、胃癌、腹膜癌、乳癌轉移腹膜或肝癌等。頑固性腹水的病人，抽水後腹水很快又再積聚，阻礙進食，令人非常不舒服。輕度的腹水，可以嘗試用利尿藥；但是嚴重腹水，藥物療效不太理想。

對於胸腔積液和腹水，中醫認為，身體之所以有水液停留，是因為肺、脾、腎三者陽氣虛弱。3個臟腑都和水液有關，肺、脾、腎分別主宰了人體上中下3部分的水液運行。3個臟腑陽氣正常運作，就不會產生水腫和積水。所以腫瘤引起身體積水，和這3個臟腑功能減弱有關係。

補氣溫陽結合排水中藥

中醫治療腹水和胸腔積液，不會單靠補氣、溫陽，通常要結合排水藥物，例如有利小便作用的茯苓、澤瀉、豬苓、車前子等。另一方面，又不可以單用利尿藥物，因為會損傷身體正氣，所以通常兩方面結合使用，相得益彰。

若病人腹水或胸腔積液較嚴重，要配合藥性較猛烈中藥方，例如：葶藶大棗瀉肺湯、十棗湯、己椒藶黃丸等幫助排水。但要注意，這些方藥雖然療效較顯著，但部分中藥有小量毒性，使用劑量和時間需要好好掌握，中醫亦要小心辨證論治，病人切勿自己買藥，否則很容易出事。

水腫看似簡單，但當中有不同引起原因。中西醫合作治療，可以更有效地幫助病人。

文：蘇子謙

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：梁小玲

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