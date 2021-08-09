奧運心理戰 跟選手學減壓

選手在場外場內，面對一句加油、一帖惡評、責罵與期望，承受四面八方巨大壓力：捲入輿論風波的羽球手伍家朗表現失準；空手道代表劉慕裳因過於亢奮「練到嘔」；上屆奧運4金得主的美國體操選手比拉絲，更因心理原因臨時退出多項賽事。

奪得兩面游泳銀牌的何詩蓓指出，比賽場上，八成是比心理，兩成是比技術和訓練。運動員的心理健康應得到更多關注。參考運動員應對巨大壓力的方法，或許亦有助我們找到減壓良方，戰勝生活中的逆境。

運動員總予人活力滿滿、積極向上的印象，但背後承受的壓力，不足為外人道。由一群精英田徑選手成立的非牟利組織Athletes for Hope，指有35%精英運動員面對心理健康危機，表現包括飲食失調、倦怠、抑鬱、焦慮等。

35%精英運動員陷心理危機

香港游泳代表隊前成員盧綽蘅（Karen），在港隊效力過7年，教練曾看好她出戰奧運，惟在種種壓力下，Karen未圓奧運夢就退役了，現任香港運動心理學會副主席、運動心理學家的她，回想當年隊中很少同齡隊友，「孤獨感很重」； 加上性格緊張，「每每在比賽就失準」。她不懂得處理情緒，有時會「收收埋埋」不跟教練說，即使說了，教練也只說「不用怕，不要緊張，給自己多一點信心」，實際上不知道怎樣幫助她。

當時Karen懷疑自己到底是否適合游泳，甚至覺得再練也不會有好成績，終決定放棄。其後，她接觸到運動心理學，發現自信、動力和情緒管理等可以靠訓練加強。假若當年有運動心理學家在旁，會否改寫歷史？Karen說無人知曉，因為除了情緒外，還有很多因素影響運動員能否堅持。

太專注運動員身分 形成負擔

亞洲運動心理專業聯會創會會長翁健輝指出，運動員需要鍛煉心理，面對不同壓力與挑戰。壓力大致可以分為內在和外在。

內在壓力，除了擔心達不到自己期望、「過唔到自己嗰關」，還有一個經常被忽略的强大心理壓力，就是「身分危機」。我們現在問何詩蓓是誰，大多會答「奧運銀牌得主」、「泳手」、「港隊代表」，但其實她同時擁有其他身分。大部分頂尖運動員都盡量把所有時間投放於訓練，當「運動員」身分變得如此重要，若他們因不同原因離開體壇，失去「運動員」身分時，對於自己定位、目標或許瞬間變得空白，這種恐懼感不時引來壓力。翁健輝形容，「就好似1張枱有4隻腳，只有1隻特別強」，運動員每天都在擔心那隻腳被奪去，其他「腳」無法支撐桌面而倒下。

「一千一萬句加油變壓力」

至於外在壓力，包括來自隊友、教練的要求，還有家人朋友、市民的期望與支持。翁舉例，「一句兩句加油是激勵，一千一萬句加油，慢慢就會變成壓力，變得好像不贏不行」。Karen亦同意，外在環境因素中，隊友、教練和家人的影響很大。例如，若團隊中沒有年紀相近的隊友，沒有同儕互相支持，會感到失去與別人的連繫和繼續下去的推動力；如果教練在訓練中給予更大自由度，運動員會更有動力。另一方面，如果父母硬塞價值觀給子女，或給他們過大壓力和期望，亦會造成心理負擔，阻礙前進。

適時放棄 才是真正「堅持」

動機也相當重要，外在動機包括成功帶來名氣或獎項；但Karen指有內在動機較理想，因為發自內心的喜愛，最有推動力。她很認同何詩蓓說：「a happy swimmer is a fast swimmer」，一件事情如果帶來開心、幸福、刺激的感覺，你就會更加想做，表現亦會更好。

不過，Karen特別提到，別誤會運動心理學是要「唔理三七廿一」地堅持，放棄並不等於懦弱。翁健輝也同意，不正視自己心理狀况而强行上場，並非真正的運動精神。例如比拉絲正視自身問題後決定退賽，他認為是好事。「在體操上，出現空中失感（the twisties）等心理障礙會增加受傷的風險。」他認為，懂得適時放棄一些比賽，對整個運動生涯來說或許才是真正的「堅持」。◆

運動心理學 助選手身心達「巔峰」

運動心理學與一般心理輔導，有何分別？

翁健輝解釋，一般心理輔導，臨牀心理學家集中處理與病理相關的心理問題；運動心理學家則集中研究和協助運動員爭取佳績，當中有一個重要概念——巔峰表現（peak performance），是指一個人在某個場合中做出最佳表現，需要體能、技術、心理都達到最佳狀態，才能成就巔峰。

翁補充，就算是一般人也有機會遇上只此一次、不容有失的特定場合，需要發揮最好表現，如外科醫生做手術、見工面試、結婚等，同樣面對巨大壓力，與上場比賽十分相似，本文的技巧和理論也可套用其中。

文：李欣敏、唐可怡

統籌/鄭寶華

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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