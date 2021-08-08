未來城市：鄉村不能承受的汛 河變渠就能治水？

鄉間發展填河

應評估周遭疏水情况

信芯園位於小磡村，地處山脊下游，格局如其農夫梁日信（信哥）般形容是「水澆四門」，上接左右兩邊麒麟山、石湖圍的徑流，田間以灌溉河溝貫穿，外接新田西主排水道，附近一帶也有多條排洪水道，皆屬渠務署的疏浚工程。然而，年屆69歲的信哥仍幾乎年年受水患困擾，他坦言上次黃雨雨量不算歷年之最，每小時降雨量約150毫米，但如此兇猛湍急卻甚少見，積水在半小時升至1.4米，他相信是全球暖化影響，也是人為因素使然。「300幾公頃的土地，沒有天然河道，只靠2米闊的灌溉河溝去水，這不是疏水道啊。我們的大雨是每年幾遇的，河南跟我們這裏一樣，盲目發展，沒顧及將來的問題。」長春社保育經理許淑君（Kami）則指河變渠可緩減鄉村氾濫：「有老農夫常憶說以前條河好窄，一跳就跳過去。水浸是在現時惡劣、極端天氣下引伸的問題，（解決方法）無可避免要將鄉郊河道變渠，也即是channelisation。」但認為事前可以多加評估對周遭環境的影響。市區明渠正在講活化、親水，要學首爾清溪川，鄉郊水道卻尚未完善。隨北環線鐵路落實，沿線土地將建逾7萬個單位，信哥的案例可讓人了解新界排水系統規劃、引以為鑑。

Kami認同渠道屬城市化產物，以前天水圍、元朗一帶的下游有蜿蜒曲折的溪澗，河口位是沉積形成的泥灘。但城市發展下無法保留原有河道，得建造排水系統，令河變成渠，「像雙魚河、石上河，嚴格來說是人工的，但我們仍會稱之為河」。

信哥隨家人在1960年代初定居於小磡村，那時只有3戶人，村內一直有條天然河溪，比現在還窄，但大家自發清理，因為有豬農，又叫「豬屎河」， 附近也有很多溪流，流往深圳河方向的沼澤，小時候隨父親在那裏駕艇仔去捉魚。

天然河道被填平 減雨水經土壤流散

自1980年代起，洪泛平原密集開發，大量天然土地變成鋪築地區，令原本由土地存留的雨水，瞬間變成地面徑流。同時，河道改成渠道，失去吸收水分的泥土，鋪築不透水物料，減少了雨水經土壤自然滲透流散的機會。「以前啲河未畀人填晒，加上沼澤有泄洪作用，啲水都走到、好快乾到。𠵱家半個鐘、落幾十毫米就一片澤國，5個太古城咁大，得呢度小小出口。」他比喻為大大支豉油瓶，但瓶口收窄，「啲水點去呢？」信芯園自1982年開始水浸，1980年代末一場雨量300毫米的豪雨，浸死了他們過萬隻白鴿，花一星期清理屍體，「水嚟得太急，完全救不到。周不時食食吓飯水浸，有次叫消防員，嗰頭叫佢哋去救其他村民先，轉頭水就湧入嚟，要佢哋返轉頭」。

棕地‧貨倉‧廢料

水道收窄礙疏水

新界很多天然河道都在私人土地範圍，信哥指該區不少河道都填平，改成物流倉、貨櫃車場及儲物場等。信哥是僅餘的農業大戶，其農田後方則有800平方米的土地被擺放建築廢物，旁邊水道明顯收窄，雜草叢生，也有棄置鐵皮、卡板等廢物、倒泥頭、填塘的問題。綠色和平與本土研究社今年6月發表研究報告《失棕罪——香港棕地現况報告2021》，新田近信芯園一帶屬「棕地重災區」之一，更有擴散情况。元朗區議會亦留意到該地一帶水浸嚴重，指拖延20年未有進展，渠務署去年回覆其查詢時透露，工程涉及徵收超過100幅、合共約2公頃的私人土地，雖已在2014年完成初步設計，但一直未獲相關持份者支持，而信哥亦相信這是石湖圍一帶水浸多年的癥結。

不能休耕 開泵自救

「搞水利的話，我可說是行內最有辦法的一個，我有最多泵，你說哪一種我都有，開泵最實際，自己救自己。」他每年都添置水泵，最強的一批可以1小時泵200立方米水。上月水浸，洪水急如瀑布，渠務署雖有派特別職務隊協助抽走積水，但其水泵只抽到60立方米，對他如同杯水車薪。夏天並非傳統耕種季節，有農夫會選擇休耕以避開沓至的大雨和颱風，或種些瓜、豆及耐水葉菜，甚或在田邊挖溝疏水。不過，信哥說：「農夫心境各有不同，有的農夫休耕、我是全職農夫，收入全靠這裏，休耕很難再請人回來。一年到晚都要運作，不能放棄，想辦法自己生存。」他幾個子女在此出世，成家後現在也與孫兒住在村內，已是四代人的根。地是租來的，該地段同樣被納入住宅發展區，他明白收地是早晚的事，但仍希望政府治理渠道，辦好排水工作，「發展唔緊要，唔好頹垣敗瓦」。

備粗麻繩、舢舨逃生

在信芯園走一圈，不時會見到自救工具，像水馬、救生圈，田邊繞着粗麻繩，是消防員教他游繩去救村民和逃生。清理河道的承辦商給他留下舢舨，划去救村中的獨居長者，「最大雨試過400毫米，好記得是5月21日，一片汪洋，我就用這舢舨去找爸爸」。那是1989年5月，強烈熱帶風暴布倫達吹襲期間，新界北部和西北部出現嚴重水浸，上水至元朗頓成澤國，多處農田被淹沒，造成6名市民死亡，1人失蹤，渠務署後來因而着意整頓該區的排水系統，特別是河水排入后海灣的深圳河網絡。

排水網絡 成效不一

渠務署的新界防洪工程大致分為建造排水道及鄉村防洪計劃兩類。有見新界大規模發展和修改土地用途，建造河道、提高原有河溪的排水能力是其規劃排水網絡的首選。以下以新田一帶的排水設施為例，一窺這些工程的成效。

灌溉河溝——不是疏水河？

信芯園的主要水道約2米闊、4米深的灌溉河溝，兩邊的石屎堤壆為入園必經之路，這種河岸與河牀均被石屎覆蓋的河道，在台灣稱為「三面光」工程，與鄉郊環境格格不入。此外，其他農夫及信哥都再三強調，灌溉和排水屬兩個不同系統：「這條不是防洪渠，是給我們灌溉用的，卻變了主要疏水河，正式防洪渠好闊的，這個做不到排洪效果。」渠務署在1990年代為河溝噴漿，擴闊了數十厘米，但成效不彰，只需100毫米的雨量，水位已高及兩邊農田。「過晒膊好得人驚，我每次都要出去接啲細路返嚟，希望唔好跌落去浸死人。」近年署方終加建了一小截約20米長的防護欄。

在香港，灌溉一般由漁農署負責；渠務署則主理污水和雨水排放，但對農夫而言，兩者並非涇渭分明。反觀台灣，則有專門管理農業灌溉與排水的農田水利署。渠務署回覆查詢時指，信芯園旁的屬排洪水道。根據署方的防洪標準，鄉村排水系統的設計重現期為10年，即以每十年一遇的洪水為排水設計依據。

新田西主排水道（西河）——排洪河道僅一截 荷塘無助去水

這是小磡村灌溉河溝連接的排洪河道，匯流至深圳河，闊約30米，於1990年代後期建成。2014年，渠務署擴闊及加深青山公路新田段底下的暗渠，也建造了長約50米的防洪牆，信哥指青山公路的水浸情况的確大有改善。「我們好開心，以為真的做渠，但做了之後發現不是做渠，而是做塘，河牀不停升高，去不到水，永遠淤塞。」他走到青山公路另一邊，去看渠中的一片大荷塘，「大家都莫名其妙：這樣闊（的渠）怎會去不到水？秘密就在這裏，以前入面（小磡村）不會浸成這樣子，現在（水）根本沒得走」。當下游渠道水位暴漲，洪水便可能倒灌至低窪地帶的鄉村造成水浸。

防洪河道收窄 淤塞倒灌

他指那30米只是門面，真正的排洪河道只有一截，後面的河道一直收窄，荷塘對岸隱約見到鐵皮，美其名是美化河道，實用來遮掩那些填高倉庫，「人們來影完荷花，就來我那邊影向日葵」。至於他那邊的一段水道，景象更為破落，與渠務署的新界河道願景「可融入自然環境，觀感上甚佳」頗有出入。另一邊廂，信哥指2007年竣工的新田東面主要排水道（東河）的確解決排水問題，但也間接令土地用途改變，耕地消失，「沒水浸了，就全可以發展，改成物流倉」。

牛潭尾水道、鄉村防洪計劃——真正治水

於2005年竣工、與新田相距約3公里的牛潭尾水道是信哥眼中的模範大明渠，建成後排洪能力明顯加強，河水由牛潭尾地區流出，最後到達錦田河，水道開闊整齊，兩面有防波堤保護，旁邊屋苑有私家防洪堤。「天文大潮，有條壩自己攔截河水，有蓄洪作用，之後自己排走。以前也氾濫得好厲害，現在一定不會浸，較上游的農田也沒有水浸問題」。這裏流水涓涓，林蔭夾道，與新田那邊的風景截然不同。新田尚有數條低窪村落，「比我們（小磡村）更低窪，為什麼不會浸？」究其原因，是因為1999年渠務署已於該地段實施鄉村防洪計劃，在村落四周建造防洪堤，村內的雨水則被導引至蓄洪池，又有雨水泵房將池內雨水抽到防洪堤外的排水道排放。可惜，這計劃沒有惠及小磡村，那邊只有一個水文站監測水位，提供氾濫警報，惟不大實用，「我不期望我那邊有泵站，最希望是整治條渠，上下上下（游）都要整」。

【鄉郊排水篇】

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 梁雅婷、渠務署、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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