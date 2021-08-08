ways of seeing：記錄老區光景 有人就有新蒲「光」

變化裏記住今日面貌

潘志雄的工作室位於新蒲崗六合街的工廈，業主把一層大單位劏成十幾個不同戶型的劏房office，他隔壁鄰居是教製作手工紙的浪花花紙教室。「新蒲光」本來只是一個facebook page，他也沒打算舉辦相展，直到鄰居要舉辦市集，邀請他不如順便舉辦展覽，才促成他的第一次攝影展。「成件事好新蒲崗」，他形容，因為相片主題是新蒲崗，印刷相紙是浪花花紙教室的手造紙，相架是造紙時用來過濾紙漿纖維的抄紙框，是潘志雄特地找新蒲崗的木工朋友，利用社區的廢棄卡板再造而成。

他在大約2010年踏足新蒲崗，起初是來租band房夾band，後來順便在這區租office，工作完就去隔壁夾band，不經不覺就在新蒲崗出沒了10年，他覺得是時候認真看看這個地方，記錄這個地方，「我發現在新蒲崗差不多有10年時間，所以我想給自己一個功課，在這裏做一個project，跟攝影有關，當我拿起相機，我在這裏看到什麼」。從工作室的窗外可以看到正在興建的啟德發展區，潘志雄指指沙塵滾滾的地盤，「新蒲崗夾在沙中線鑽石山站和啟德發展區中間，我們不知道究竟將來會有什麼變化，所以在這個預視之下，我好想去做一個記錄，今日的面貌跟第二日的面貌，會不會很不同呢」。

目睹大磡村清拆 公民意識開端

在2001年，他也曾目睹過新蒲崗一場大變——清拆大磡村。「我小時候在慈雲山長大，慈雲山在黃大仙上面，所以黃大仙區、鑽石山區都是我熟悉的地方。」他在1970、80年代成長，當年大磡村是九龍區最大型的寮屋群，現在整個荷里活廣場、鑽石山站都是寮屋區，當他知道了即將要清拆大磡村，就拿着攝錄機打算去大磡村留念，「我跟普通市民一樣去打卡，那時我拿着部攝錄機去拍，純粹在外圍周圍八卦，看看take到什麼shot留念」。

「那個時間認識了一些人，他們比較active，會用影相、video去睇社區、介入社會，所以他們經常去大磡村記錄、拍攝。」潘志雄在清拆前夕的大磡村認識到其他攝影朋友，跟着他們去參觀大磡村街坊家，跟街坊聊天，發現原來不少村民未跟政府談好賠償和安置安排，「有一些比較硬朗、有牙力的可以編配到樓，有些綿羊小小的就編配到邊疆位，我記得以前有街坊編去元朗朗邊的臨屋區」。在2001年，元朗和朗屏西鐵站尚未啟用。他在大磡村流連大半年時間，見證街坊跟政府拉鋸，親眼目睹政府收樓的暴力，「好記得當時的場景，街坊還未談妥賠償和安置，他們就留在自己間屋，當時部門拉住一隊球隊那麼多人，去寮屋宣讀一張紙，說你這間屋已經不再屬於你喇，宣讀完就馬上鑿，撬爛間屋或者鑿爛玻璃，捉個人出來，把他從房子拉出嚟」。他說大磡村的清拆是自己公民意識的開端。

2019年仍見獅子山

大磡村被匆匆忙忙地清拆掉，街坊匆匆忙忙離村，但這片碩大的平地卻荒廢十多年，直到近年發展沙中線鑽石山站。所以潘志雄在挑選展覽的第一張相片時，選擇了一張看到舊日大磡村、今日鑽石山地盤的相片，相片在2019年拍攝，當時的角度還看到完整的獅子山（圖A），「今天同一個view去睇，其實已經看不到獅子山，因為現在沙中線的上蓋已經興建了一排居屋」。

最喜歡的工廈 相片隱藏彩蛋

潘志雄想像，清拆和重建將會是新蒲崗未來面對的變化。在展覽中，他最喜歡的是一張拍攝長江製衣廠大廈的相片（圖B），「長江製衣同以前南豐紗廠製衣級數差唔多，大約在1965年建成，大有街20至24號都是他們的，長江保留了第一和第二幢，都是同一個顏色，白色，但我覺得好靚，夠簡潔」。但這幢他最愛的工廈也逃不過清拆重建的命運，長江製衣集團已經入紙城市規劃委員會，申請重建成一幢29層高的非污染性工業大廈。

他也在相片中藏了一個彩蛋，相片在正午時間拍攝，太陽光從左邊照射大廈，路上行人的影子應該落在右邊，但影子卻在左邊，「點解會多了這個影子，當然不是我photoshop，其實這幢大廈的斜對面，是一幢新建的玻璃建築商廈，寫字樓來的，所以這張相同時有兩個光源，一個是太陽光，另一個是打在玻璃大廈再折射下來」。相片也折射了新蒲崗新舊交錯的變化，這座沒有出現在相片中的玻璃大樓是萬迪廣場，在五年前建成。

新蒲崗工業區主要圍繞八條街，分別是大有街、雙喜街、三祝街、四美街、五芳街、六合街、七寶街和八達街，一二三四五六七八朗朗上口，但又不像西環四街般只用數字命名，潘志雄特地蒐集資料，了解新蒲崗八街的故事。他說新蒲崗規劃時本來也想叫數字街，但為免跟西環混淆，就以數字為基礎改寫，「改這些街名時，1964、1965年的時候這裏發展的都是工廠，政府希望招攬更多人來這裏營商，所以改名懶係有意頭，大富大貴大有、雙喜、三祝、四美……」8條街裏，潘志雄最喜歡比較闊落的大有街，說它整齊乾淨不擠迫，這也是他喜歡新蒲崗的原因，「新蒲崗日頭好繁忙，但大有街行得好舒服，就算人流多也不會好辛苦，可能因為有8條街，不會集中在一條路，但觀塘唔同，開源道逼到不想行，又臭，任何時間都好多人」。但他也擔心，隨着沙中線啟用和新蒲崗改建在即，更多新商廈、商場建成，這個曾經可以用20元填飽肚子的老區，會變成昂貴的遊客區，「譬如好像我們這棟大廈對面，就已經是一幢酒店，不遠處的太子道譽‧港灣也是一個好貴的豪宅，你想像到，餐廳不同了，食物不同了，也貴了」。

對新蒲崗人情有獨鍾

由大有街轉入其他數字街，街道稍為變窄了，同樣是一幢幢工廈，但潘志雄說每條街的光景也不一樣，尤其是出沒的人，「新蒲崗好多車房，新蒲崗的車房會把行人路都變成他們的工作地方，三祝街就維修小巴，五芳街就維修名車，不同類型的車行都會有」。和新蒲崗人朝見口晚見面，他一早認得街上每一個人，他指着相中車房外的南亞裔人士，「新蒲崗好多不同類型的南亞裔朋友，他們有不同街、不同堆，有不同工種，比如這邊維修小巴的幾間車房，聘請好多南亞裔朋友，八達街有南亞裔朋友做回收，收紙皮爛鐵，做夜更保安的又有，那個街頭又有一堆做運輸，在樓梯底上落貨」。潘志雄還偷聽到，即使是南亞裔人之間，原來也是用流利廣東話溝通。

「新蒲崗好多人在街上工作。」在新蒲崗街頭，街道被兇神惡煞、赤裸上身的大漢用貨物霸佔是平常事，在街上pack貨、上貨，還衍生出聘請人幫大貨車入咪表的工種。潘志雄回想常在工作室樓下看到一個滿身江湖味的大嬸，旁邊印刷廠聘請她每半個小時入咪表，不用入表的空閒時間，大嬸就坐在街上畫Secret Garden填色本，所謂最美的風景就是人，「這輯相除了landscape之外，我還影好多人」。

婆婆的身影

潘志雄對新蒲崗的人情有獨鍾，也源於2001年在大磡村遇到的一名婆婆。他叫她做阿婆，阿婆曾經因為賠償不妥而在大磡村瞓街，最後成功獲安置上樓，分配到黃大仙鳳德邨，但潘志雄卻在十多年後在新蒲崗工作室樓下碰到阿婆，「點解她會在這裏出現，上了樓點解不在屋企樓下公園，同師奶、阿婆傾偈，或者落中心，唔係，這都反映了城市規劃，當清拆一個地方時，打散了人的網絡，雖然阿婆搬走了，但她仍然每天推着紙皮車回新蒲崗找街坊」。他重遇阿婆時留下了自己的聯絡電話，沒想到阿婆周不時找他聊天送物資，一時送相熟麵包舖賣不完的麵包，一時送月餅，還有一次阿婆拿來一大袋橙，潘志雄要記者猜猜看橙從何來，記者以為是相熟生果舖賣不完的，原來是祭品，潘志雄解開謎底時也忍俊不禁，「阿婆在鑽石山墳場做freelance，拜神你知道有好多生果，佢就收埋收埋，我說我食唔到咁多㗎，我幫你畀人啦」。

「不過這輯相跟她沒有直接關係，我沒有幫她拍過照，她成日都覺得自己好污糟，污糟邋遢唔好影啦，乞兒婆咁樣，唔好影唔好影」，阿婆在約2017年過身。雖然這輯相沒有阿婆，但在新蒲崗的街頭拍照時，鏡頭裏的每個新蒲崗小人物，他說都看到阿婆的身影，看到阿婆的硬淨和生命力，「她會自己擺街邊檔賣，擺街邊檔賣會比食環收，收了她又再找貨又再賣。一個70、80歲的阿婆，彎晒腰咁樣，但每次見到她，她都會笑笑口跟我傾偈」。他指着相片中推着比人高的手推車的婆婆，「好似這個阿婆，不是同一個阿婆，我成日都見到她，她執好多發泡膠箱賣，每次發泡膠都堆得比她還要高，她要跳高去堆，但她腰都彎了」。

「對我來說，我看到這裏有光，是因為這裏的人。」潘志雄說有光就有人，有人就有光，所以這裏是「新蒲光」，「當你叫這裏做新蒲崗時，或者你只是這裏的過客」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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