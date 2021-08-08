街知巷聞：製衣廠面臨拆廠 BB牌胸圍絕響？師奶婆仔著乜好？

一個胸圍的誕生

香港不是沒有胸圍廠，不過蘇姑娘說，多是「大陸製造再落嚟加嘜頭」，在這個廠裏，每個工人負責不同「車位」，每個車位負責一個工序，「現在的環境，則多數是一個車工跟兩三個部門」，她解釋車成一個胸圍的大概工序：

1. 裁布

由裁牀師傅負責，另外胸圍的杯則訂製而來。

2. 駁比

「比」（為「肶」的簡寫）是指罩杯以外圍住身體的部分。

3. 拉比

把胸圍的下腳（下圍）車好，以橡筋縫邊。

4. 上杯

把胸圍的杯車上。

5. 綑碗

罩杯形似飯碗，縫好罩邊。

6. 車上比

車好胸圍上邊，同時車上肩帶。

7. 打祖

把肩帶與胸圍的接口打實。

8. 釘花仔

將小花連商標紙牌釘在一雙罩杯中間。

9. 車鈎圈

將背部的鈎圈連「嘜頭」布塊車上，完成。

少女到阿婆 乜身形都著得

關注觀塘保育的專頁「活在觀塘」日前出帖，訪問搬到新商場「裕民市集」的內衣檔主肥妹，說BB牌胸圍是暢銷貨，「較年長的女士會選擇這種牌子，貪其貼身……客人有改動，我打電話去長沙灣工廠，一天後就取回」。

蘇姑娘取出寫着52碼的紙牌，與一個44碼（即圍長100cm，每大一個碼加5cm，碼數只有雙數，因胸圍可用背扣調校寬鬆）胸圍的「比」前後疊着，「有個客44碼都著不到，因為後面好多肉好肥，要著到48碼，（內衣檔主問）你做唔做到？我話得，幫佢加長個比。」她手上便是訂製達52碼胸圍的紙辦。胸圍款式不只各種喱士紋，蘇姑娘亦把款式分為「發育型」、「少女型」、「師奶型」，發育型的「比」幼長，以免箍得太緊影響發育；少女型因胸部大致成型，「比」短些；師奶型呢？「有些人前又有個胸、後又有個『胸』，就鍾意著呢個款」，比的部分較寬闊，「包番啲肉」。

蘇姑娘說很多客人反映某名牌胸圍的「比」總較其碼數短些，又或合身的杯與比碼數相異，結果有些人會在後面加扣將比駁長，但一個個扣加上去，原本應在背部中央的鈎愈來愈偏往一邊，弄致一邊合身一邊鬆，鬆那邊不停掉肩帶，通過檔主求助於她，做生意總不至於為別個牌子加工，於是她提供訂造服務，「但我唔會收得佢貴，如批發給檔主400元一打，我就收600元，個客（檔主）會唔會良心收少啲個客就不得而知，但這種客有很多」。

師奶款之上，還有一個「婆仔款」，胸前無墊，只縫塊布，供阿婆「係咁易」戴個bra，但她改裝這個開廠以來已有的款式，在裏面多加一塊布，讓因病切除一邊胸部的人可套入厚墊。

「度心訂做」的胸圍百子櫃

廣泰在生意高峰時「超過200個客」，現數目亦近百，工廠做批發生意，蘇姑娘口中的「客」是街市內衣檔或內衣店，不過曾有母親帶少女來訪，她亦破例接下。少女身形前後比例與常人有異，她私下細問得知，女生為此心裏有壓力，飲食亦失去節制。「她問你真係可以幫到我？我話我可以幫到你，但你都要幫你自己，試吓一個月唔好食薯片，食梳打餅吖；唔好飲檸檬茶，自己買個檸檬冲水飲」，同時告訴母親，先收200元訂，一個月後再來。再見少女，一般胸圍對她漸漸合身，又勸她堅持，更見成果，最後稍改「比」的部分已穿得舒適，「半年之後畀半打圍佢」，收尾數160元。

原來蘇姑娘那次出動的不是一把尺，而是她與這間廠的故事。

商標叫BB有段古

「我將自己的經驗告訴妹妹。」她拋下書包第一份工，就是在這1968年創辦的公司工作，結婚生子後在1990年再回去打工，其實做的是會計，對車衣一竅不通。「我接手做呢行生意，車位『恰』到我死，我想起個辦，想咁做咁做，她們說『點車呀蘇姑娘，好難車呀呢啲嘢』。」訪問那天到黃昏，工人已下班，她說就像這樣的時刻，當時天天留在廠裏個多小時，一切由頭學起，她隨口介紹，衣車都6、7種，「自己去踩車，一踩落去，（針線）『瀡』一聲就去㗎喇，好驚，唔理；第二次，車埋手指，死忍爛忍，一個多月之後，人字、雙針、單針、鈎圈，全部晚晚踩吓踩吓（學懂）。工人說『你起啲辦咁難車，點起貨、點搵食呀』，我話『車唔到？你起身，如果我車到，你哋就要起』，她想給妹妹的一句是：「我畀人『恰』到我死，你都唔應該畀人『恰』，因為你後生過我，你𠵱家十幾歲怕畀人笑所以食肥啲，有冇搞錯？我可以控制到人情緒，你都可以。」

1997年，老闆打算退休移民了，又捨不得結束生意，問她可有意接手，她以250萬攤3年來還，揹起這個「BB」商標。為什麼叫BB？「點情形我就唔係好清楚，可能以前1960年代咪有個碧姬芭鐸，我前老闆說過好鍾意睇佢做戲。」真的嗎？她又說出一個緣由，原來胸圍界有另一老品牌AA，十多年前還在經營，「老闆當初跟一個拍檔一齊做，初期只有他們帶頭做，拍檔便命名AA，做了兩年有拗撬，老闆自立門戶，認為既然你係大佬，我就認細佬啦」。就把品牌喚作BB。「大陸好多我啲（冒牌）貨，但我落咗手腳，唔好睇輕條帶」，細心看bra帶，才發現花紋暗藏B字！

管理哲學 軟硬兼施

車衣間不時傳出收音機聲和女工們的談笑聲，至下午四時多五時漸歸寂靜，她說員工最年輕的約40歲，最年長75歲，「車位」共8人，行的是彈性上班制度，自當年以手藝服眾，「這些工人已跟了我廿幾年，我現在是就晒她們分段上班，可以返下晝、返上晝，收3點的收3點，收5點的收5點，彈性上班起貨」，工人不只懂一個部門的工作，可以互相補位，而裁牀師傅則按需要上班，裁好的布夠車位做兩三日，「好多時他幫下手送下貨，因為環境唔好，都想你做落去，他早上返廠工作，晏晝去送貨」，師傅年過六旬仍願意相助，「人心啦，如果本住本身係一家人咁做法，OK嘅」。

打理一間廠，她軟硬兼施。一個老員工在默默做手工穿扣，等她完成訪問，一問才知是蘇姑娘的親姊：「你知唔知一間工廠冇一個親人喺度，是壓不住，當我要出街、應酬，或食飯，去邊度都好，她不在照看，分分鐘作晒反，那是人之常情，我以前做伙計，老闆不在就無王管，是當然的了。」姊姊本是醫院姑娘，退休前仍願意在公餘時間幫忙，「我做咁多年，佢同我做咁多年」，她笑說：「我都話第二世見到佢個影都要掹住佢呀。」

殺廠令下 半世紀品牌可撐住？

「97之後真係好辛苦，生意額冇咗1/3，好多人走，冇計啦，夾硬做落去，但做落去之後仲慘，2003年SARS，不過只是香港有疫情，我好多美加客、新加坡、澳門，好多外國客。」但她說2003年不是最淒涼時，2019年因社會運動加上後來疫情，生意大跌，近月有好轉，「消費券幫補吓，加上熱天，胸圍也要換」，卻在5月24日收到政府通知，要在年半內搬離。

她的丈夫在同一幢工廈經營磨刀生意，同受拆廠政策波及，兩人怎麼商量？「冇乜點商量，佢都年紀大，細路都會叫你收手，但收手都畀個期限我做埋啲手尾佢，因為咁多料，都要時間消化。」受訪前一天，4座擬拆工廈的廠戶收到房委會通知，可用暗標形式投標政府屬下晉昇、開泰共91個25平方米（約250呎）單位，這些單位會分成不同面積共40組，但4廠平均租用率97%，廠戶超過2000戶。區議員曾批評政府不從棕地覓地建公屋，卻選擇向工廠開刀，亦有立法會議員說做法是「殺一個救一個」，但政府並未收回成命。

這裏佔地2000呎，付1.8萬租，若在私人工廠租地，租金恐達4萬，昔日2009年從青山道搬廠到此，花費數十萬裝修，「衣車摩打郁一郁，呢度壞嗰度壞，搵師傅跟都跟個幾兩個月，那邊拆過來，停了一個月工，所以再搬落去係好傷」。女工都在附近深水埗、美孚居住，若搬到荃灣、大埔、將軍澳的工廈，她知道未必人人願跟到底，即使打算搬，都得先付每人約十萬遣散費再商量去向。

「嚓嚓嚓嚓嚓嚓……」女工年紀長手藝也長，動作依然爽快，一天生產約700個以上的胸圍。可是自從5月底收信，蘇姑娘的時間彷彿變得很慢、很慢，每天她8時許返廠，5時多離開，「每晚都係瞓兩三個鐘，12點零鐘瞓落牀度，瞓到2點零鐘醒，以為天光，望吓個鐘，兩點半咋？大被冚埋個頭瞓啦，唔好再諗，但瞓唔到，瞓唔到㗎」。她重情，原不太想受訪，也擔心客人得知可能關廠，急來訂貨，單更多更難清，但想想希望受訪做個交代，讓客人能有準備。記者說聽你這個Made in Hong Kong的故事，如聽香港歷史，她大笑：「我做咗歷史人物？冇辦法㗎喇，做咗歷史人物就要被淘汰嗎？」蘇姑娘回頭數着一箱箱貨在問：「我去得邊？你話我去得邊？」師奶沒了你這救星怎麼辦？「所以如果呢度拆，我真係諗唔到有地方的話，講真就真係放棄了。」

文、圖˙ 曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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