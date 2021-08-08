綠色生活：電光珠寶蘭 「脈脈」閃耀

蘭花聰明

蘭花讓人愛上的原因，多半是因為它們的美態，朱劍虹鍾愛蘭花，更因為它們聰明。「蘭花能配合昆蟲習性及環境而進化，吸引特定昆蟲幫助授粉繁衍，在樹冠、沼澤，甚至極地也能生存，它們好比動物界的海豚，十分聰明，許多科學家及園藝家也為它鍾情」。因進化論聞名於世的英國生物學家達爾文曾研究蘭花，話說在1862年，達爾文收到一朵來自馬達加斯加島的特有蘭花──大慧星風蘭，花的後方有一條長達30厘米的細長花距，這種前所未見的構造，讓達爾文百思不得其解，認為是有某種蛾類口器伸長可逾30厘米，在吸蜜過程中，協助大慧星風蘭傳粉。可惜達爾文在有生之年也找不到這種蛾，直至1903年，科學家在馬達加斯加發現一種口器長達30厘米的天蛾，證實了達爾文的推論。

珠寶蘭瓶景

蘭花雖美，但花期短，除了為人熟悉的蝴蝶蘭開花三四個月，大部分蘭花一年開花只有一兩星期或數天。「珠寶蘭」（又名寶石蘭）（Jewel Orchids）以觀葉為主，在光線照射下，葉子一年四季都呈現美麗脈紋。珠寶蘭泛指葉上有美麗葉紋的小型「地生蘭」，即莖葉長出地面，根部藏於泥土生長的蘭花，當中包含不同屬及品種。

採訪當天記者來到朱劍虹的花場，當眼處有一個由蛋糕雪櫃改裝而成的溫控櫃，裏頭放滿各種珠寶蘭，有的種在長方形玻璃缸內，有的種在圓柱形玻璃瓶中，小巧美觀。珠寶蘭植株小，對光線要求不高，有散射光便足夠，而種在有罩玻璃瓶內可以保濕。「珠寶蘭瓶景是適合香港地方狹小、缺乏種植空間的小型蘭花擺設，可放在窗台或靠近窗戶的寫字枱栽種。」市面上的種植玻璃瓶款式眾多，部分更配備LED燈，彌補光照不足問題，加上珠寶蘭透過無菌繁殖技術得以大量生產，大部分品種數十元便有交易，因以上種種原因，香港蘭藝會近年推廣珠寶蘭。

葉脈光澤從何而來？

在園藝栽種上，珠寶蘭主要有5個屬，葉脈紋路不同，各有特色，至於為何葉脈會發出光澤？朱劍虹解釋：「葉脈之所以閃閃發光，是由葉脈細胞內的氣泡反射光線所造成。」它們一般開白、黃或淺綠色小花，在朱的眼中，有些像魚骨，有些像昆蟲，即使長得歪歪斜斜，也別具美態。

1. 開唇蘭屬（Anoectochilus）

共25個品種，大部分葉片具金色、白色或紅色網狀葉脈，俗稱為「金線蓮」。花朵白色或淡黃色，唇瓣像魚骨，原生在樹林潮濕的腐植質地上。

2. 彩葉蘭屬（Macodes）

共11個品種，Macodes petola及Macodes sanderiana具白色或銀色網狀葉脈，襯托在深綠色葉上，葉脈亮眼得像發出光芒，故有「電光寶石蘭」之稱。彩葉蘭屬多生長在溪流附近的岩石上，花朵呈淡啡色，唇瓣長在上方，與一般蘭花唇瓣在下方不同。

3. 血葉蘭屬（Ludisia）

只有石蠶和綠蠶兩個品種，一般生長在叢林石壁、濕潤苔蘚及積土上，根狀莖匍匐生長，看起來像蠶蟲而得名。葉片呈暗紫色或綠色，葉脈白色、銀色或紅色，花開白色，黃色唇瓣歪向一旁。

4. 斑葉蘭屬（Goodyera）

葉片狹長，葉脈主要是白色或黃色，個別品種紅色，一般生長在樹林中潮濕的腐植質地上，共有40個品種。

5. 杜辛蘭屬（Dossinia）

只有一個品種，葉片大，葉有橄欖、橙綠、金黄或啡等多種顏色，葉脈金色，開淺啡色花，原生在森林潮濕的腐植質地上或石壁苔蘚上，是較耐熱的品種。

園藝雜交種集優良遺傳，葉紋更為獨特，以下是朱劍虹的心頭好。

Anoectochilus siamensis X Dossinia marmorata

開唇蘭與杜辛蘭的雜交種，葉墨綠色，底部有閃亮淡黃色線紋，華麗奪目。

Anoectochilus siamensis X Anoectochilus reinwardtii

開唇蘭同屬的雜交品種，黑色葉片配上啡紅色葉脈，對比鮮明。

‧種植技巧‧

珠寶蘭一般喜歡生長在涼快潮濕，有散射光線的環境中，如樹林潮濕的腐植質地上，或長有苔蘚的岩石上，若提供近似原生地的環境，種植珠寶蘭便事半功倍。選擇密封玻璃瓶栽種可用赤玉土，其他器皿，如花盆、浮水石、木頭等，種植介質可用水苔，或混合泥炭土、赤玉土及珍珠岩。

光照：避免直射陽光，保持一定的散射光照，葉脈更清晰明亮。

澆水：如種在密封玻璃瓶內，底層赤玉土顏色變淺是澆水提示，不乾不澆，一般2至3星期澆水一次；開放式種植則要視乎天氣濕度，土壤表面乾燥才澆水，以免爛根。

溫度：18℃至30℃最為適中，逾30℃停止生長，達35℃更可能死亡。天氣炎熱日子，可適時開風扇散熱。

‧10分鐘製作珠寶蘭瓶景‧

（示範植物：電光寶石蘭）

用具及材料：珠寶蘭、白髮蘚、赤玉土、有罩玻璃瓶、長夾或筷子

1. 玻璃瓶底層加入幼粒赤玉土，注入水分。

2. 白髮蘚覆蓋在赤玉土上，增添瓶內生氣，亦能保濕及製造氧氣。

3. 苔蘚上挖出淺洞，移植珠寶蘭，再用適量苔蘚修飾珠寶蘭四周。

■小叮嚀

彩葉蘭屬及杜辛蘭屬，根莖通常生長在苔蘚中，故種植時根莖可藏於苔蘚或淺植於腐植土內；其他屬的珠寶蘭根莖一般匍匐在腐植質地上或有苔蘚的岩石上，種植時，只須將根部末端藏在苔蘚或淺土中。

■有片睇

朱劍虹示範珠寶蘭瓶景製作網址：bit.ly/3fsuTe9

短片來源：香港蘭藝會YouTube頻道

蘭花迷 訪五大洲考察

對蘭花情有獨鍾的朱劍虹，退休前為中學副校長，為一睹南美洲蘭花風采，參與2017年在厄瓜多爾舉行的世界蘭展（世界蘭花會議暨展覽），在2016年53歲時提早退休。往後幾年間，他到訪五大洲考察蘭花，笑說，「我沒有特別喜好，最大興趣就是種蘭花，儲蓄足夠生活便提早退休，全投入在蘭花世界。」他多年前和友人合租農地設置花場，種有各式蘭花，現時常到花場打理，享受箇中樂趣。「種植過程對蘭花有所期盼，由出芽開始，到底會出花芽還是葉芽？它會不會再開花？每天看着蘭花成長，受它們的生命力感染，心情也變得正向。」

【室內養植系列之七：珠寶蘭】

文˙ 李佩雯

{ 圖 } 李佩雯、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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