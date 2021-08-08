{踩板達人}呂伊婷 Chill住踩板 為人生開路

比賽for fun 選手好似一個family

阿婷Instagram上載不少踩板片段，在地上劃出的流線順暢乾淨，「我覺得踩板好有型，好似入咗個舞台咁，當你一踩板，好多人望住你，或你會知人望住你，就好有成功感」。每個滑板手都擁有一己風格，你的呢？她想想，「chill囉，我覺得自己都幾chill，還有偏向男仔feel，所有trick（花式）快而乾淨」。

閒日下班後她帶我和攝記到觀塘海濱橋底的滑板「spot」，一塊小小的平地，升起一個平台，加上兩個交疊作障礙物的康文署雪糕筒，已吸引近20名板仔聚集練習，當中不乏女生。創辦女子滑板團隊Girls CAN Skate（GCS）的Wandy與成員Panda在2018年接受傳媒訪問時曾形容，在香港踩板的女生一隻手數得晒，阿婷亦有加入GCS，幾個核心成員不時約在周末相聚，她說現在情况不同了，踩板女生不像從前那麼罕見，在奧運後更有親戚跟她說身邊女友人終於立下決心學滑板。她進場先與台邊認識的一個板仔打招呼，便踩上板滑行熱身，跨過雪糕筒的招式叫Ollie，帶板跳起再「land」，是踩板基礎花式。有時她停下來看別人試玩招式，會自然抽起豎立的滑板輕輕撞地兩三下，或拍拍手，就像在說聲「勁」！

「Land」即平穩落地，就算是成功完成動作。奧運公園賽在碗池舉行，她為岡本碧優惋惜：「如果那一下收埋，真係攞到獎，正常是flip完凌空時以手拿起滑板放在腳下」，flip是指在人騰空時滑板旋轉的花式，「但她當時兩手捉板想攝入腳下，身卻挨後了，跌下來就不計分，所以她哭了，所有人都飛奔過去（安慰）」。係愛呀，阿婷說「滑板好講respect」，「你做到，我會覺得好勁，自己都會存在鬥心想做到，跟我想為你做到鼓掌，是同一件事。你們可能無睇開唔知，選手會常常見到大家，好似一個family，為何滑板奧運跟其他不同？因為我們真的當大家是朋友，這就是skaters的感覺。就跟街式男仔Yuto（奧運男子街式滑板金牌選手堀米雄斗）說競賽佔20%、80%是享受一樣，大家能同場比賽已很開心，『又係你喺度呀』，類似這樣的感覺，所以你feel到好有愛，當有人唔land就覺得，唉點解嗰下差少少唔收㗎」。

早起「直踩」到返工 放工再練

以為板仔都夜行，這天早上7時阿婷返工前已約記者先見一面，記者烏吓烏吓，她卻帶着精神可愛的笑容現身。「我好鍾意朝早起身，10時返工，就7時許起身，不下雨時去踩板，板場8時開，我就踩到9時直接返工。」她常往家附近的將軍澳單車館公園極限運動場，「公園早上包場好正」，她說朝早人不多，「可以練習更多，夜晚去skate park，人一定會阻到你，有BMX、滑板、inline（滾軸溜冰）三種人share一個場，唔係畀人撞死，就自己避人整親」。早晚是兩班朋友，晚上一班與她水平相若，早上的板仔則比較多認真練習的初階者。她在舉行戶外活動的公司工作，平時負責安排場地、交通等行政事，現在暑假常幫忙「出field」，親身到離島參與活動。

「型」字背後的堅持 傷過再上板

如果問為何愛滑板，板仔板女的通行答案多是「型囉」，阿婷不例外，然而「型」字背後的堅持卻不會人人一式一樣。自出生起住在社福機構的宿舍至成年，因協青社活動接觸滑板，「自2012年那時15歲左右，已經9年了」，她今年未滿25歲。滑板教予她溝通，「我細個唔係好識點同人講嘢，只跟宿舍的人說話，出到去其實淆底，會收埋自己或起槓，見到人就寸寸地」，就算初學滑板，她也不理睬教練，一堂跌四次，跌得多才知要把別人的話聽入耳。認識到朋友，她現在連與路人都隨便聊，見人搵路就去問要不要幫忙。

滑板也教予她自信。幾年前，她曾在練板時從高處跳下導致腳踝骨裂，半年無法踩板，「我傷時好頹廢，日日飲酒，人生好糜爛，一日只食一餐，覺得人哋變勁，自己唔知喺度做咩。我覺得好乏味，（變得）唔係呂伊婷，因為有滑板先至會有我」。所以她明白英國13歲選手Sky Brown即使重傷亦未被嚇驚，療癒後仍在奧運場上發亮。「她一定有陰影，但要克服，我之後也克服了」，可以重新站在板上，她說感覺從心笑出來，縱然一開始只能在平地上溜，腳仍隱隱作痛，「開頭不夠膽試，之後都跳到落去」。我說真的無法明白，就不怕再傷得重？她以坦率眼神看着我問：「有無一樣嘢你好鍾意？」「……寫字吧。」「如果你斷咗隻手，會點？」「我會覺得我是廢人。」「會唔會想好番？」「想呀。」「一樣是這種感覺。」

奧運選手花招盡出，好不精彩，而在板場上，看到更多是她在平地滑行，在滑向障礙物時，有時沒起跳從旁滑過，有時跳過land不成硬滾到地上。起不起跳，她說是當刻能否感受到信心而決定。花大量時間來來回回地滑，不悶嗎？「唔會㗎，因為你一路都挑戰緊自己，一個trick不是跳起蹲下就收，是經過很多練習的時間，你見我好似好順利，但後面練了幾年你不會知。」而她熱身前後確有分別，跳過雪糕筒的姿勢愈來愈熟練自信。

教學生滑板 畀信心齊成長

我終於看到腳癢，「自肥」試試上板，她扶着我，兩臂濕透卻很穩陣。香港滾軸運動總會每年舉行比賽，如奧運分為男、女子的街式及公園公開賽事，從中選出滑板集訓隊員，也就是香港代表隊員，阿婷是13名隊員之一，亦持滑板教練證，她去年自立門戶，成立「廿三」（23.skate）教滑板課和提供租滑板服務，逢周末教板。她的學生有男有女，女生學滑板力量比男生不足，「男仔做到一個trick，女仔要花一倍時間才做到」，她說教練的角色，「是畀信心學生，同佢一齊成長」，「我會問學生怕的是什麼？若她說怕跌，我就話，你諗你會跌，點解唔諗吓你會成功？點解一直諗自己做唔到，唔諗自己做到？踩滑板除了技術之餘，要有信心，我會陪佢一齊，兩隻手扶到一隻手，再到沒有，畀個信心佢」。亦有小女孩覆述動作時總是口快過腦，「我會叫佢諗清楚先講，唔急嘅。後來她進步了，幾個月下來可以上斜轉彎，現在開始讓她學玩drop in，這動作在碗池見得多，即起步時板要擺出去，後腳踩住，凌空的腳再踩下去，滑下碗池」。

喜歡就做 目標繼續教班

阿婷說話與她踩板風格一致，直爽不拖泥帶水，問她有沒有人看輕女仔踩板，又或批評女仔人家不應踩，她只笑笑答「我唔理㗎」。她最欣賞滑板界的「Pro」是Mariah Duran及Leticia Bufoni，Pro即職業運動員，獲運動品牌贊助支持收入。看阿婷IG亦有與VANS、Lululemon、Carhartt等品牌合作，她怎麼看商業與運動的關係？「正囉，時代會轉變，奧運出現了，好多商業都會找上滑板手，最近有耳機公司都想搵板仔做（推廣）」，但她不是全無所謂，「其實未有奧運前，去年已有很多，無啦啦LV賣衫有塊板在旁邊，你會覺得做乜嘢呀？在不適當的時候出現，我會好唔鍾意」。

男女之別、商業與運動、滑板入奧失卻街頭精神，當我在訪問擺出不同框架問她的意見，她都沒有連篇理論，喜歡就做，不認同就不管，她說生活只為chill，而她喜歡現在過的日子，「我細個已好成熟，知道唔自己幫自己，無人幫到你」。我問你不覺得自己的lifestyle跟一般人不太相同嗎？「每個人都唔同㗎，你鍾意坐coffee shop，我鍾意坐酒吧飲酒，所以無得比較。你見識過的，未必是我的範疇，但我見識的你又未必知，也給我帶來很多，就像我今次也識了你啊，可能將來有什麼發展都不知道。」

曾有報道誤解她的話，寫她想入大學讀社工系，她可生氣了，「我的版本是其實唔一定讀社工先幫到人」。運動員在奧運追夢的故事雖然動人，但她有她的目標：「我暫時的目標反而想在教班那邊發展，如果你問我去唔去奧運，想想過多幾年我都28歲了，未必輪到我，我知這個事實就要轉型。」她很上心，仔細記下每堂課的要點進度，又要求學生每人私下告訴她想學什麼，「因為在大group講，他們會跟大隊，就沒意思」。她要維生，那就想辦法掙夠收入，同時繼續捉緊所愛的事，「教滑板係好開心，見到佢成功那一下，覺得『呢個學生係我教㗎』！」

對待自己，她不卑也不亢，與我一起碌電話看她的滑板片，我說她好型，她不說「唔係唔係」，而是「多謝多謝，會繼續努力」。想起港隊乒乓球教練李靜金句，其實阿婷踩板與做人的態度都是「最重要多謝自己」，追尋與肯定自己走出的每一步，同樣耀眼。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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