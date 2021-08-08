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2021年8月8日星期日
星期日生活
東京奧運復興夢
嘩嘩嘩
周日話題：土炮的意義
星期日現場：「偷偷看李慧詩備戰」 來自香港的東奧義工
周日話題：「被誤解的青年」走向主流——在奧運綻放的滑板精神
星期日現場：兩地書．應許
同場加映：運動員的藝術線條
開門讀書：取代不了的灶君和門神
周日話題：奧運大觀園：集體與個人的拉鋸，迂腐與進步的角力
圖文城市：植物誌（二）
七情上面：魔幻蘑菇作為「心藥」——醫治抑鬱，打開心眼
同場加映：游泳的品格
豐饒海：浮木寶殿
阿貓阿狗：#119 告別賽
十二因緣：思春
movie chic movie style：《女人街，再見了》 智叔最後的啟示
論語‧電影：Lost in Adaptation
家明雜感：全心保存真的我——《問我》半世紀
影片簡評
咩世界：第204期 ／個人形
星期日文學‧文善：疑幻似真的不白之冤，海外移民的普世推理
{踩板達人}呂伊婷 Chill住踩板 為人生開路
盤中食事：台南土魠魚羹 記憶中的荷蘭甜味
綠色生活：電光珠寶蘭 「脈脈」閃耀
街知巷聞：製衣廠面臨拆廠 BB牌胸圍絕響？師奶婆仔著乜好？
ways of seeing：記錄老區光景 有人就有新蒲「光」
未來城市：鄉村不能承受的汛 河變渠就能治水？
十二因緣：思春
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【明報專訊】除了遮羞，她已沒有別的答覆
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東京奧運復興夢
嘩嘩嘩
周日話題：土炮的意義
星期日現場：「偷偷看李慧詩備戰」 來自香港的東奧義工
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同場加映：運動員的藝術線條
開門讀書：取代不了的灶君和門神
周日話題：奧運大觀園：集體與個人的拉鋸，迂腐與進步的角力
圖文城市：植物誌（二）
七情上面：魔幻蘑菇作為「心藥」——醫治抑鬱，打開心眼
同場加映：游泳的品格
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未來城市：鄉村不能承受的汛 河變渠就能治水？
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