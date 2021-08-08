星期日現場：兩地書．應許

鄒幸彤致野渡

肚肚：

我覺得你還是不懂浪漫，照片都不挑張好看點的！不行！不收貨！（我指照片）

你看你哪，耍耍嘴皮子就想討個老婆回去，哪有這麼便宜的事啊！所有你所稱的浪漫條件都是外在的，強加的，你自己主動做的呢？嗯哼？就那首酸不溜秋的詩？我的鑽戒呢？豪車呢？大屋呢？玫瑰呢？燭光晚餐呢？沙灘畫心心呢？屋頂看星星呢？

沒錯，就是俗，俗死你看你跑不跑？

不過話說出口就沒得跑啦，你還特地挑這麼個日子。

曉波先生的死忌，這位對你亦師亦友的故人。於我，先生是位遙不可及的傳奇人物，但於你，他是帶你走上這條抗爭路的師長，是和你通宵談足球的好友。尤記得那年我們一班朋友喝酒聊天，算著先生快要出獄了，你還興高采烈地說要帶我找他。怎料過不久，就傳出先生病重的噩耗。接下來的日子，你豁出去似的受訪、奔走，卻終是未能把先生救出來。

那是段天天讓我擔驚受怕的日子，卻也是段讓我更加愛你的日子。想來我倆骨子裡都有股瘋勁，為了對的事、對的人，隨時準備付出一切。所以，才會互相吸引吧。

我想，你挑這個日子，也是希望先生的生命能以另一種形式延續吧？從此，這天不僅代表死亡，更是代表新生。

但新一章的路，絕對不會好走。未來我們要面對的，是漫長的分別和牢獄，跟對方說的任何話，都不會有私隱，那種二人世界小家庭小日子的生活更是想都不用想。即使離開了小監獄，只要我們仍堅持做真實的自己，監控、滋擾和分別仍不會停止。但我們相愛的基礎既然是真實的自己，那這些就是在一起的我們注定要面對的。

在這種環境下堅持個人信念易，維繫兩人感情難。這個體制的設計就是要斷開人和人的連繫，讓家人反目、師生舉報、族群仇視，讓組織者和群眾分隔，讓選民無法有代議士。朝夕相處的夫妻尚且可生隔閡，更何況是長期無法見面、無法暢順溝通的兩人呢？

我不知道這個問題能如何解決，只能邊走邊試。我相信你選擇在這個時候提出這事，也就已準備好面對一切困難。那如果你準備好了，我就陪你瘋一次吧。

衝著先生的面子（絕對不是衝著你的臭詩），答應你啦。

彤

七月十八日

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野渡致鄒幸彤

彤：

多天焦急的等待後，終於收到你的信，沒有任何語言能形容這一刻喜悅的心。生命的甘霖是如此的甜美，即使是短如流螢，即使是路阻且長，有了你，足以沉醉。

我給不了你豪宅華屋，給不了你鑽戒名車，甚至給不了你安定的生活。從認識的那一天起，你便知道，在這個國家，與推動社會進步的理想主義者相隨的，從來只有清貧的生活，顛沛的流離。而我認識的你，亦從來是視物質如浮雲，只為信念而活，所以我們能走到一起，不是偶然的。我唯一能給你的，是直到心臟停止跳動才會熄滅的對你灼熱的愛。

我收到你的回信的時候，正身在青海的海北州草原上。這裡建有王洛賓的紀念館，因為他的《在那遙遠的地方》的故事就發生在這兒。站在紀念館前刻著這首名歌的巨大石碑前，聽著「在那遙遠的地方，有位好姑娘」的不巧（朽）旋律，讀著你心中的傾訴，更加的思念起你了。

我拍了張《在那遙遠的地方》的石碑的照片寄送給你，不知道監獄裡能不能收到照片，我只是想你知道，你，我的未婚妻，就是我的好姑娘，是我心中不曾停止為你輕奏的音符。

「我願做一隻小羊，跟在她身旁，我願每天她拿著皮鞭，不斷輕輕打在我身上」，愛情需要花前月下、朝夕相對的甜蜜，我多希望我就是那隻每天跟在你身邊的小羊，沉浸在你那粉紅的笑臉裡，那是我恒久的天堂。

然而，這對我們來說已成了不可能的夢想。我們都清楚極權體制對人性的藐視，對生命、對自由的蔑視，這麼多年以來，我們耳聞目睹一幕幕人倫慘劇的上演，而現在，當我們成為其中角色的時候，我們不得不咬著牙去堅守生而為人的尊嚴。

如何面對必然發生的我們倆漫長時間不能再見面的情況，是我們感情面臨的最嚴峻的考驗。我有信心以我們倆的信念與堅守，必然可以面對考驗。但亦知道，這種考驗是極權對人性赤裸裸的傷害，作為肉體凡胎的個人總是軟弱的，我會盡力以陽光一樣溫暖著你，而又給你燦爛的自由。

就讓我們堅韌地堅持吧。我們不會向專制低下自由的頭顱，也不會出國逃避承擔道義。我深深地愛著這個國家，這是我的祖國，我要讓它自由。我愛我的祖國的山川，它是世界上最美麗的風景，走遍千山萬水仍是我不厭的遠方；我愛我的祖國的語言，它是世界上最美麗的語言，讓我可以深情地為你譜寫下最美麗的文字。

現在，這最美麗的文字在世界上最嚴厲最荒誕的審查下殘損不堪，故意而為之以逃避審查的錯別字、火星文就是這個時代留給後人的恥辱；這世界上最勤勞的民族成了鍘刀下的韭菜，生得計劃，死得隨機。我們何等的不幸，生活在要為爭取最基本人權而付出代價的年代；我們何等的榮幸，可以在最黑暗的年代為人類的自由、尊嚴而戰。

更何況，還有你同行。

肚肚

8月3日

P.S.：是的，在7月13日曉波忌日那天向你求婚，是告慰這位一直關愛著我的兄長在天之靈：「你有被碾成粉末也用灰燼擁抱霞姐的愛，今天我亦已有用一生去守護的人了！」

另，在報紙上刊出對你的求婚，你不能再說我不懂浪漫啦：）

編輯•劉子斌

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