很多日本人都對1964年東奧記憶猶新。老一輩固然不用說：時任首相安倍晉三2013年在申奧陳述會上也談到1964年東奧的記憶；現任首相菅義偉今年被質問為何堅持要在疫下辦東奧時，也長篇大論重提1964年東奧。就算沒有經歷1964年東奧的一代，在耳目濡染下也記掛着那個意義非凡的奧運：既象徵着日本戰敗後重返國際社會，也標誌着經濟高速增長時期：時任首相池田勇人1960年提出「國民所得倍增」的經濟計劃，要在10年內將國民生產總值增加一倍；為了1964年奧運，東京也大規模改造發展，務求「更快、更高、更強」。此後數十年，日本一直以發展引以為傲，1980年代泡沫經驗高峰，東京紙醉金迷，直至1990年代泡沫經濟爆破，日本也陷入迷失30年。

日本學者吉見俊哉去年出版《奧運與戰後：作為表演的東京奧運》（五輪と戦後 上演としての東京オリンピック）一書，便探究日本人對1964年東奧的情意結。他發現，日本傳媒提及1964年東奧的次數，在該次奧運結束後一直沉寂，直至1990年代中期才開始增加，正好日本泡沫經濟爆破後。人們緬懷1964年奧運，其實也是追憶那個日本經濟逐漸變得「更快、更高、更強」的時代。他認為2020年東奧仍然在迷戀1964年奧運神話，也就是說仍然迷戀那個高速經濟增長期。

震災復興的象徵

在日本的集體記憶裏，1964年奧運是美好的。自泡沫爆破後，陷入迷失30年的日本不斷尋找自身定位，擔心國家沒落甚至消失。如何處理人口老化等大問題都需要政府及專家強探力索。不過，對政客而言，舉辦國際盛事為日本打氣卻是最方便的政績。東京申奧的聲音在2000年代出現，時任東京都知事石原慎太郎是主要推手，惟初時民間反應冷淡。東京申辦2016年奧運失敗後，2011年在3‧11大地震後3個月多，石原再提出申奧。翻查當年報道，他將震災跟日本戰敗後的頹垣敗瓦相提並論，認為一如1964年奧運向世人展示日本從戰後「復興」，2020年奧運也可向世界展示日本自震災「復興」。此後，日本政客大都依循石原，將奧運看成「復興」象徵，這亦成為東京申奧一大宣傳重點。宣稱「Japan is back」的日本首相安倍晉三也將東奧視為重振國家的象徵，成為申奧的主力。

「復興」這詞在近代日本十分常見，但「復興」究竟是何所指？吉見俊哉今年出版了另一本著作探討所謂東京復興的問題，他在6月號的《中央公論》的一篇文章便闡述了他對「復興」與東京奧運的看法。吉見分析了日本人對「復興」的誤用跟戰後東京作為「不斷增長的首都」的信念如何緊扣。他稱，「復興」本指恢復消失了的東西、重新喚醒過去，正如「文藝復興」的「復興」一樣，本不帶革新意味，也不意味着恢復的東西比原來更好，但日本人近代用這個詞時卻賦予另一重意思。他說，1923年關東大地震後所講的「帝都復興」，意義便不止是恢復東京原貌那麼簡單，而是配合當時大日本帝國在東亞擴張的發展，作為帝都的東京也朝亞洲最大都市發展。二戰後東京在戰爭廢墟中「復興」也是取這一意義，並將「經濟增長」當成「復興」，講求不斷增長，1964年奧運也是在這背景下為人所理解。

吉見認為，「復興」的本意其實關係到文化耕作，過去、現在跟未來互相緊扣共生，其背後的歷史觀並非直線發展的進步主義。但「復興」這個文化意涵在戰後日本消失了，連帶東京的文化首都構想也隨着1964年奧運大興土木而消失，日本至今也受制於「發展」及「增長」的詛咒。

「更快、更高、更強」已不合時宜

但「更快、更高、更強」的奧運精神是否還適合這時代？國際奧委會在今屆奧運前夕將奧運格言略為修改，加入「更團結」，算是稍為回應疫下世界的改變。吉見則指出，「更快、更高、更強」的價值其實在21世紀早已不合時宜。21世紀全球正面臨價值轉移，由過往一味講求經濟增長到現在講求循環經濟，由追求更快、更高、更強改為追求樂趣、彈性及長遠發展。日本還擁抱這奧運理想只顯得不合時宜，他甚至形容，1964年奧運正是阻撓日本社會前進的陷阱，眼中只有經濟價值，漠視其他價值。他稱，若東奧要重新定位，迷戀增長的1964年的東奧神話便要徹底拋棄，如果奧運只是順應潮流擁抱一下次文化，但社會仍然增長導向，那並沒有什麼值得高興。

今屆奧運所為何事？翻查資料，日本的論述其實一直變遷。日本早期將東京奧運視為震災復興的象徵，並稱是藉着舉辦奧運向大震災過後向日本施援的國際社會表達謝意。到日本取得主辦權後，時任日本首相安倍晉三推動東北舉辦部分奧運賽事，算是遵守「復興五輪」的諾言。不過，一場COVID-19疫症卻將一切打亂，2020年3月，東奧宣布押後一年，安倍稱屆時東奧將展示人類打敗疫症的成就，這一說法亦為現首相菅義偉繼承。可是，到了今年，疫症還是繼續籠罩全球，菅義偉今年4月訪美時便改口稱舉辦奧運的意義為展示「人類團結」。隨着日本輿論質疑疫下辦東奧的聲音漸高，菅義偉不時要解釋舉辦奧運的意義，菅義偉6月2日回答有關問題時便形容奧運是「和平的慶典，世界一流運動員雲集東京向世界展示體育的力量」。換言之，東奧最終還原基本步，所有意義都變得不再重要，只是運動員的遊戲時間。

所謂「復興五輪」，到最後東北居民當然什麼也感受不到，不少原定在會場宣傳東北的活動也在疫情下消失得無影無蹤。至於一直被吹噓的經濟效益，隨着奧運在無觀眾下進行，也早已成泡影。在7月23日那個無甚驚喜的冷清開幕禮後，《週刊文春》踢爆開幕禮安排如何混亂，政客及國際奧委會如何指手劃腳，令一個本來可以帶來驚喜的開幕禮變得平淡無奇，也讓日本錯失宣揚文化軟實力的機會。據該刊報道，國際奧委會一直反對東奧作為「震災復興」的象徵，跟製作團隊稱東北並非世界唯一受苦難的地方，不應聚焦，結果順應要求刪去東北的部分，加插了一些強調世界大同的老掉牙演出，一支早已唱爛了的Imagine大概只反映國際奧委會如何欠缺想像力。

It's ok to be not ok

隨着主角運動員登場，大家在過去兩周已不在乎這場奧運是要追憶1964還是展示震災復興，只一心看比賽，為日本運動員喝采。日本運動員的出色表現也叫反東奧的聲音暫告一段落。場外的政客則為不斷攀升的COVID-19感染個案滿頭大汗，也無暇沾光（除了那位把選手的金牌放進口裏咬的市長外）。但歡樂過後，大家還是會詰問，在疫情下大灑金錢搞一場奧運值得嗎？運動員在體育競技享受的樂趣，真的要大興土木才達到嗎？一如吉見俊哉稱，21世紀的價值已經不同，日本要重新定位。今屆奧運的運動員也不時表現出跟過去不同的價值，例如大坂直美跟比拉絲便身體力行告訴大家「更快、更高、更強」已是不合時宜，It's ok to be not ok；向來被認為太吵的滑板看得人如癡如醉，幾個日本女孩在競技場上跟在公園玩耍無異。任憑政客怎樣打着「復興」旗號，日本其實也在默默改變中，已經漸漸告別1964年了。

文˙林康琪

編輯•蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao