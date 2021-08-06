鬼才林振強的名言又被翻炒：「任何電視節目，只要見阿叻有份出現，你就知道，這個節目必會變為業餘、不認真，和像馬戲團。」雖然今次陳百祥未於無綫奧運節目出現，但江山自有「阿叻」出——自稱擁有多年採訪經驗的《體育新世界》主持陳約臨，在劍擊選手張家朗勇奪金牌後的失控「扑咪」，惹來全城批評，陳氏由「再嚟多次都會咁做」變為手寫道歉信求饒；吳業坤與周奕瑋截停划艇選手洪詠甄受訪後，吳氏卻叫洪「冇呀，你走啦！」周氏還自以為風趣地問：「你鍾意方力申啲歌多啲定佢啲歌多啲？」二人再次被狠批不專業，要狼狽致歉。諷刺的是，吳業坤在某訪問說過，自薦採訪東奧，除了因為這是盛事，他更希望做個正經的奧運主持，「好firm地報道看到的事情」，但正是奧運期間輕佻一句「你走啦」，可能斷送自己的事業。這幾個藝人將認真的體育採訪娛樂化，不單再次印證林振強的批評，更抹殺了同台其他專業主持和評述的努力。

事後不少人狠批這些藝人是「假記者」，但筆者認為，最重要的不是採訪者是否「真記者」，而是他是否專業和敬業。無綫派出香港前飛魚方力申訪問銀牌泳手何詩蓓，兩人在訪問期間更討論戰術安排，沒有人敢說他是不稱職的「假記者」。

再說遠一點，事實上有很多大新聞並非由記者揭發。今年普立茲獎的得獎者包括一名建築師和一名程式設計師，他們並非傳媒工作者，卻利用自己的專業，與記者共同發現被外界所指的新疆「集中營」的地點。筆者認為「真假記者」、「真假新聞」的輿論風向很危險，尤其政府一直計劃推出「假新聞法」和記者發牌機制，如果我們漸漸將這些討論合理化，影響絕對深遠。

說回奧運，贏盡口碑的有線電視/香港開電視，勝在夠專業——又扯開話題，不少有線體育主持如徐嘉樂、劉健基、張志豪等，均出身自亞洲電視。有線主席、亞視創辦人邱德根之子邱達昌，曾矢言該台「不會成為亞視2.0」，現在可能暗喜做亞視2.0也不錯。

讓觀眾認識並愛上體育

特別一提，人稱「體育活字典」的徐嘉樂，雖是資深評述暨前運動員，但難得會照顧對運動認識不深的觀眾之需要。記得某場籃球分組賽，籃網突然斷裂，職員修補期間，徐介紹籃網的構造及自己補籃網的經歷；他又提示觀眾如何看熒幕上的計時計分板，筆者本覺得「咁低能唔使講啦」，後來卻欣賞他的貼心。作為專業體育主持，熟悉賽事規則和資料是基本，熟讀選手的背景和戰績是勤力的表現，能與運動員和教練討論選手的表現和戰術是高低之別，能讓「忽然體育」的觀眾認識並愛上體育是最高理想——愛的不單是項目本身，更包括欣賞運動員付出的努力。有線/開電視別有巧心地邀請運動員的啟蒙導師、前隊友等參與，有幾個直播的感人時刻，都是運動員與前教練前隊友的對談，觀眾能更立體地認識運動員的成長經歷，獎牌背後由很多人前仆後繼成就。

「專業」不單是對本業的認知，更包括待人處事的態度，香港人曾以此為傲，如今它卻被蠶食被侮辱，可幸奧運讓我們再次明白它的重要。全力以赴做到最好，哪怕贏面有限，都不負專業兩字的意義。

文：梁慧思