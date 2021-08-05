hear her say...：繼承父業創辦品牌 創造打動人心的人造絲花

1. 你會如何定義自己？

我已婚，又是一個媽咪，但我也是一個喜歡探索及學習新事物的人。現在還是很喜歡看書及上不同的課，最近就上了一個以老子的《道德經》來學習管理的課程。如果情况容許，我還很喜歡到外地不同的地方探索新事物。

2. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，從而帶你走到今天？

主要是我的父親，在我出生前他已經開始絲花事業。記得小時候他到加拿大探望我們，即使有時差，晚間他仍然會很勤力去處理香港的業務，日間則帶我們去花園和鮮花市場，潛移默化令我對花也懷有強烈興趣。他對工作很有熱情，而且非常專注，即使是公餘時間也不例外。到現在我有自己的事業，工作態度也是從他身上學的。

3. 你的事業發展是否一帆風順？有沒有重大的挫折或成就，從中又得到什麼領悟？

哈哈！絕對不是一帆風順，Pavo Florals創辦之時正值2019年社運，之後又是疫情，人們根本沒有心情慶祝任何事。最記得公司成立的第一個聖誕節只賣出一束花，之後收到很多怎樣做營銷的不同意見，可惜付出了時間和金錢卻沒有什麼作用，令我明白之前依靠外判公司協助是不行的，現在我們是公司內部負責營銷，與同事一起邊學邊做反而有更佳效果，完全自主及掌控，會更有利解決問題。雖然現在依然是疫情期間，但生意額實在比以前好得多。

4. 你為何會以Pavo為品牌的名字？當中有什麼特別含意？

Pavo其實是一個叫孔雀座的星座，因為品牌的對象是女性市場，而女性最美就是充滿自信的時候。雖然開屏的孔雀是雄性，但我想以孔雀開屏來寓意自信。自信能令我們散發如星星的光芒，也就是Pavo的含意。

5. 你認為花有什麼魅力能那麼令人心動？永恆的絲花能否取代有生命的真花？

花是一個來自大自然的東西，尤其都市人生活在人工化的石屎森林，看見花朶令人感覺舒服，這就是花的魅力所在。而絲花與真花實在難以比較和互相取代。當初創辦Pavo Florals，是因為沒法保留先生向我求婚時送的鮮花，因而萌生製作高級絲花的念頭。現在我們除製作精緻的形態和真實觸感的絲花外，還想向更環保的方向進發，正在研究可分解成為水和空氣的絲花，希望將產品帶到一個更高的層次。

6. 曾於巴黎、倫敦和紐約等國際城市生活，對你開發絲花產品有什麼啟發？

我們標誌的包裝就是啟發自法式的hat box，顏色也以黑色為主，在巴黎最深刻就是毛毛雨的天氣，而黑色的包裝很有當時的情懷，浪漫又帶點神秘感。

7. 除了推出家品、珠寶手飾和手袋外，有沒有計劃推出其他類型的時尚產品？例如以絲花作為設計元素的產品？

之前有想過把絲花加入手袋的設計，但最後發現絲花有點脆弱，不適宜與其他東西有太多碰撞，而且絲花本身就如精緻的藝術品，獨立欣賞已經足夠。反而現在正籌備一個環保家品的項目，因為看見現在人們用多了外賣而產生的即棄餐具廢物問題，所以我們首先會以環保的水樽、餐盒為首推產品。

8. 怎樣形容自己的穿衣風格？

我的穿衣風格比較feminine，即使工作需要只穿上T恤牛仔褲，也會加配一件比較女性化的外套。

9. 自己有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好？

耳環、首飾、手袋等都是必備單品……哈哈！而我的一個個人喜好是穿涼鞋，我不喜歡鞋子緊包着雙腳，我甚至會覺得這會局限我的思想，我喜歡雙腳自在的感覺。

10. 你認為什麼是美？

無論一個人的外貌如何，自信與熱情都是美的源頭。

●林楚婷 Juliet C. Lam：生於絲花世家，畢業於Parsons School of Design後當上歐美家品設計師，其後回港創辦絲花品牌Pavo Florals。

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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