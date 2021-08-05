the buzz：織女牛郎與時尚連線 七夕別注系列傳達愛意

根據國家統計局公布的最新經濟數據，今年第二季中國國內生產總值（GDP）按年增長7.9%，總結上半年GDP增幅達到12.7%，延續新冠病毒疫後反彈的升勢。

隨着多年前中國經濟崛起，各大時尚品牌早就進駐內地且營業額日益增加。時至今日，有些國際品牌在中國的營業額更佔總體約三分一之高，對這個龐大的市場十分依賴。

行事進取的時尚品牌，面對中國這個擧足輕重的市場，推出特定的別注系列實屬理所當然，尤其在七夕這些傳統節日，因着牛郎織女的浪漫故事而被稱為中國情人節，為品牌帶來催谷消費的極佳時機。品牌別注系列的設計元素離不開浪漫的紅色、粉紅色，以及心心圖案等花俏設計，這些長青兼討好的元素好像不曾過時，找來當紅明星名人來代言，系列聲勢與效果自然更如虎添翼，內地高端消費者亦愛這一套。以下嚴選6大時尚品牌的七夕系列，讓情人們有充足時間為佳節準備。

放射愛心圖案 活力四射

Valentino找來內地當紅演員唐嫣、羅一舟和歌手張藝興共同演繹其七夕系列，紅色與心心既為品牌固有的設計元素，運用於七夕系列自然更順理成章，其中重點有「VALENTINO」字母演化成的放射愛心圖案的T恤、襯衣和短褲；大熱袋款Roman Stud和Rockstud手袋，以及同名系列波鞋則加入大心圖案，效果活力四射同時也甚為應節。

Fendi的七夕系列，以Fendi Karligraphy圖案為設計核心，Karligraphy標誌乃Karl Lagerfeld在1981年為Fendi設計的斜體版FF logo，系列中的毛衣就有一個大大的Karligraphy，恤衫、短裙和經典Peekaboo和Baguette手袋，綴以細密的Karligraphy印花與立體圖案，Sunshine Shopper手袋換上鮮艷甜蜜的紅色，配以奶油白色手柄，精緻奪目，代言則為內地演員，又是熒幕情侶的許凱與古力娜扎。Celine的七夕系列包含了衣飾和手袋，但重點輕易被落入紅色的別注版Triomphe標誌印花。Ava餃子袋、Triomphe斜孭袋、直版Cabas和Folco中型手袋，形態優美的Couffin肩孭袋均換上甜美新裝，品牌更找來吳千語、文詠珊及Blackpink的Lisa為系列加持，內地代表則是曾參與韓國女團後轉為獨立發展的歌手王霏霏。

珍珠孭帶 少女味濃

Miu Miu則捨明星而取極具高冷氣質的內地模特兒Cici項偞婧演繹品牌的七夕系列，果敢無畏的Miu Miu girl穿搭風格充滿個性，品牌標誌的Matelassé褶紋換上粉紅色，加上少女味濃的珍珠孭帶，令系列焦點再次落在包袋之上。Versace同樣找來項偞婧，伙拍男模特兒黃仕鑫拍攝七夕系列宣傳照。女裝部分囊括連衣裙、短裙、上衣和粉紅色系的La Medusa手袋，男裝則有風褸、牛仔服及Trigreca運動鞋等產品，系列亮點落入典雅的Barocco圖案上，貫徹品牌風格。

手袋換上心形版cannage藤格紋

壓軸的是Dior的Dioramour系列，D-Chess格紋印花及D-Royaume d'Amour圖案遍佈心心圖案，點綴Dior Addict運動鞋和Dior Book Tote手提袋。Lady Dior、Dior Caro手袋及多款小型皮革配飾更換上特為別注系列設計的全新心形版cannage藤格紋。除各種衣飾外，系列還包括Dior Maison家品如餐盤、瓷杯和蠟燭，全部透射點點暖心的愛意。

讀者可能對以上部分內地明星不甚熟悉，但精緻又別注的時尚單品卻是愛美之士的共通語言。

●查詢：Celine 2525 1281 Dior 2524 8277 Fendi 2524 1339 Miu Miu 2523 7833 Valentino 2530 2621（置地廣場店） Versace 2561 5018 （中環店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Stacy S. （Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：香港朗廷酒店

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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