可佩戴的藏品：掛上心口針 享受佩戴珠寶的樂趣

【明報專訊】除未經鑲嵌的巨型收藏級裸鑽，用鑽石、寶石設計的珠寶亦具收藏價值，優點是可在日常中佩戴，又可世代相傳、成為代表家族的紀念品。于文浩從事珠寶業十多年，指珠寶其中一個最重要價值是反映擁有者的品味和個性。「這是不論男女、不論頂級收藏家或普通愛美人士追求的目標。」他佩戴的一款向日葵心口針，精神醒目。「這款心口針是由一名男設計師花了30多個月設計，概念來自梵高的油畫，估價約十多萬元。」心口針用蛋面翠玉以爪鑲方法鑲嵌，充滿動感。「其藝術性在於把梵高平面的油畫變成立體，每天掛在身上。西方油畫與中國翠玉crossover，完美地解讀何謂中西合璧。」