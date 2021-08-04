網上珠寶拍賣 逆市熾熱 無瑕巨鑽 近億加密幣成交

在《天衣無縫》中，女主角在餐廳接受女記者訪問時，隨手取出一顆168卡的巨鑽。在現實世界中，在拍賣行或會場做訪問，保安極嚴密；而接近100卡的巨鑽在市場上並不常見，屬稀世瑰寶。

蘇富比珠寶部亞洲區副主席于文浩說，鑽石是地球上最古老和稀有的珍寶之一。鑽石在地球存在了數千萬、甚至數十億年；由碳元素組成，在地殼深處的地幔承受高溫高壓形成，是「古董中的古董」。一般來說，各領域的藏家專注於各自的領域，集中金錢和時間鑽探研究。但于文浩說，是次拍賣吸引傳統珠寶拍賣以外的收藏群體參加、爭相競投。

活躍於數碼世界的亞洲收藏家

疫情開初，不少人擔心經濟蕭條的氣氛影響拍賣活動，但記者觀察奢侈品市場依然活躍。以珠寶界為例，一枚50.03的圓形白鑽最近在紐約蘇富比以270萬美元（約2099萬港元）成交，創下網上珠寶拍賣的新紀錄，反映市場對頂級鑽石的需求強勁。蘇富比環球奢侈品董事總經理Josh Pullan分析過往十多個月的市場，發現全球買家對珠寶和其他稀有奢侈品需求殷切，當中包括新一代活躍於數碼世界的收藏家，許多是來自亞洲。拍賣行透露，今次在香港成交的巨鑽「密匙10138」，創下以加密貨幣成交之珠寶或寶石最高紀錄；但買家身分保密，未透露是何方神聖。

「密匙10138」重101.38卡、梨形、屬Type IIa、獲GIA評為D色。它內外均無瑕疵、澄明通透，達此級數的鑽石佔原石總產量不足2%。「密匙10138」是國際著名鑽石商Diacore出品，59.60卡的無瑕艷彩粉紅鑽石「周大福粉紅之星」也是其出品。與「密匙10138」體積、品質接近的鑽石，至今曾在拍場曝光的約只有10枚。若單計算梨形切割的，它是拍場上歷來第二大的同級巨鑽。

不少名鑽採用梨形切割

工匠會先檢視鑽石原石內部晶體結構，才決定切割的角度和形態。切割形態愈複雜，所消耗的材料便愈多，靠工匠的眼光和經驗。梨形屬花式切割（Fancy Cut），有別於常見的圓形明亮型切割（Round Brilliant Cut）。梨形鑽石若過分扁平或圓潤都會破壞美感；長寬比例要適中，太飽滿或修長又會破壞梨的形態。史上有不少名鑽都採用梨形切割，當中不乏王室珍藏。現藏於英國倫敦塔並鑲嵌在大英帝國權杖上、重達530卡的舉世名鑽「庫利南一號」（Cullinan I），又稱「非洲之星」便是世上最大的鑽石。

巨鑽通常都會以氣勢磅礴的名字來命名。那今次的「密匙10138」有何意思？「10138」和其重量有關，而「密匙」（The Key）則蘊含連結過去、現在和未來的意思。鑽石是歷史上的鑰匙，長久以來象徵權力；另一個意思，便是和加密貨幣世界中的「數碼密鑰」相關。于文浩解釋拍賣行用「密匙10138」命名它以歌頌它的美，並呼應加密貨幣愈來愈重要的角色。

● 其他拍品

拍賣史上超過100卡的D色內部無瑕或無瑕巨鑽極罕有，曾在拍場上出現的不多於10顆，以下是部分款式。

．The Ultimate Emerald-cut（圖）

．The Star of the Season（圖）

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com