網絡迷因 走到線下發笑彈

當我們討論meme（迷因），其實在談什麼？一般公認的meme，固然是被瘋狂轉載、啜核有趣的Internet meme（網絡迷因），例如黑人指着腦袋笑而不語、蝙蝠俠怒摑羅賓、金髮女郎含淚罵貓等。但其實「迷因」二字牽涉的，比上述廣闊得多。早於1976年，英國演化生物學家Richard Dawkins便在著作《自私的基因》提出，迷因是承載人類文化、想法、行為的單位，單單是打招呼的手勢、綁鞋帶的方法、歌曲的旋律等，都算是迷因。迷因能透過人類的模仿和學習行為傳播開去，甚至像基因般自我複製、變異，藉世世代代的人類活動演化下去。

圖像裝載信息 引起共鳴

40多年後的今天，社交媒體迅速發展，圖像內容當道，製圖技術變得普及，meme這個概念，靠着不斷繁衍的網絡迷因得以「入屋」，從高深的學術詞彙，演變為人人掛在嘴邊的當代文化。「有些人覺得網上被廣泛轉載的圖片是meme，有些人覺得搞笑事物就是meme，定義可以很不一樣，但大方向是能用圖像裝載你的信息，大家看後有共鳴，識笑，已能勉強稱為meme。」營運網絡搞笑平台9GAG 13年的行政總裁及共同創辦人Ray見證meme潮崛起，他說以往網絡流行的搞笑圖，大多是《笑笑小電影》式的fail畫面，笑法單一，但網絡迷因是一個流動多變、包羅萬有的「生命體」。除了「齋笑」，網民還能參與創作，表達複雜的情緒。是次9GAG與K11 Art Mall聯手舉辦meme展覽，從場外的人龍到場內的展品，都印證這種生命體的影響力。

藝術家重新演繹 設計專屬氣味

展覽當然不止把meme列印出來這麼簡單，擠進具科幻感的展場，迎來3部播放陳年舊meme的iMac，觀眾按下按鈕，金屬觸手便在鍵盤上飛舞，寓意meme崛起背後，是無數網民的自發創作。再來是掛有78張知名meme圖的輸送帶，展覽團隊篩選出既歷久彌新，亦老少咸宜的meme，並邀請各路藝術家落筆，以不同風格重新繪畫迷因圖像，逗樂觀眾之餘，也為meme添上另一層藝術色彩。

從虛擬帶到線下，meme被團隊賦予種種實在的形態。場內另一條輸送帶，不停為觀眾放送多個「實體meme」，一杯水來到眼前，透過iPad觀看，AR技術會帶出「見字飲水」字樣。更有趣的是與香水店的合作，調製出「壞過凱婷」、龍蝦姐「你個嘢壞咗啊」等的專屬氣味，觀眾按壓氣泵，把鼻子湊近試管，便可嗅到氣味。當中不乏讓人難以忘懷的味道，大家不妨逐款試試。

即使脫離網路平台，「入侵」實體，網絡迷因也絲毫不減吸引力。場內兩部可把觀眾樣貌套入meme圖的即影即有機，長期大排長龍，而更受歡迎的，是扣連大家集體回憶的限量版迷因Yes!Card。展覽團隊找來幾部初代Yes!Card機，照舊是$1扭一張卡。抽到迷因閃卡的Ray笑說，當中的歡樂，遠超於$1的價值，「有觀眾抽完卡不願走，留下和其他人交換」。在開展的第3天，逾千張Yes!Card便被扭清光。展覽的單日入場人次亦打破了K11 Art Mall營運12年來的展覽紀錄。

跨越同溫層 「千里共嬋娟」

觀展者除了港人，也不乏外國面孔。Ray看見網絡迷因能令跨地域、跨文化的觀眾同步發笑，共享情緒，「其實是幾amazing的，社交媒體的演算法令大家活在同溫層，但meme某程度上跨越同溫層，讓不同背景的人領會同樣的信息，聯結在一起」。他大膽比喻：「就像是蘇軾筆下的千里共嬋娟。」古人觀望月亮，幻想能與遠方親人心心相印。現代人只需一張meme圖，3秒便能互通心聲。

縱然不同的網絡迷因，各自裝載着複雜情緒，但Ray說展覽還是想令觀眾輕鬆笑笑。會心微笑也好，無奈苦笑也好，總算從繃緊的日常放鬆下來。「哪怕是5分鐘、10分鐘，笑完也會更有能量生活下去。」回想起來，這不也是無數meme page成立的原意嗎？沉重的政治議題、原本僅為insider所知的見聞、瑣碎的觀察，一套進網絡迷因的框架，即刻有共鳴、有畫面，無論如何，起碼有得笑。

● K11 Art Mall聯乘9GAG

全球破天荒首個MEME實體展

日期：即日至9月5日

地點：尖沙嘴河內道18號

K11 Art Mall地庫2樓chi K11藝術空間

查詢：hk.k11.com

入場費用：免費

文：宋霖鈴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com