特長陳年頂級香檳 賀奧運港將苦盡甘來

陳6至8年旗艦香檳

市面上一般買到的香檳大都是無年份香檳（non-vintage, NV），根據法國香檳區的法定，無年份香檳須最少陳釀15個月才可出廠，由不同年份的基酒混合而成，目的是釀造出具香檳酒莊的風格（House Style）。年份香檳（vintage）則是由單一年份出產的葡萄釀造的基酒混合而成，法定須最少陳釀36個月，只有收成最好的年份才會推出，代表該年份的風格。另外還有頂級香檳系列（prestige cuvée），有別於一般年份香檳，除了是限量外，香檳莊更會選取最佳年份基酒釀製此系列，通常窖藏6至8年以上，陳年時間特別長，被視為各香檳酒的旗艦酒款，又被稱為「香檳王」，遠比法定年份香檳陳年時間多幾倍以上，十分罕有。

17年特長陳年時間「香檳王」剛上市

要趁香港新鮮滾熱辣獲得奧運金、銀牌的盛事，可以選擇剛於7月在全球新上市的Dom Pérignon Vintage 2003 - Plénitude 2頂級年份香檳。有香檳王之稱的Dom Pérignon，每年均會將小部分的年份香檳在酒窖中分開存放，開始漫長的陳釀過程。Dom Pérignon的年份香檳，一般都最少陳年8年才出廠。而分開存放的小部分年份香檳，隨着歲月陳年，香檳會進入另一個高峰，踏入第二次臻至時刻，稱之為Plénitude 2，一般最少陳年15至20年，到酒窖大師認為是最完美的時候才出廠。酒窖大師會保留小量年份香檳在酒窖中繼續分開存放，看看有沒有再多一次機會踏入第三次臻至時刻Plénitude 3，一般要待25年以上，再由酒窖大師決定。

2003年份香檳在酒窖陳釀最少8年以上才達到第一臻至時刻，然後再經過9年時間才昇華至Plénitude 2，特長陳釀了17年才上市。說到2003年香檳區的風土氣候，有點像過山車，春季出現了嚴重的霜凍，令Côte des Blancs產區損失了預期的70% Chardonnay葡萄收成；而8月的熱浪則為香檳區帶來了自1822年以來最早的收成。2003年標誌着充滿挑戰的一年，當很多香檳莊都沒有在這年推出年份香檳，Dom Pérignon大膽推出並展現該年份的獨特味道，令不可能變成可能。就好像運動員需要長時間訓練才達至精益求精的頂峰一樣，同時要面對很多不同的環境挑戰，開這瓶陳釀17年的罕有香檳慶祝，絕對匹配，更可比喻大家觀看香港隊賽事如坐過山車的大上大落心情一樣，最後能夠勇奪獎牌實在超級興奮！

很高興早前在官方試酒會中試了此Dom Pérignon Vintage 2003 - Plénitude 2頂級年份香檳，並與酒窖大師Vincent Chaperon視像會面。此香檳香氣四溢而具層次，優雅而圓潤，帶紅莓、桃駁李、白花、烤烘、牛油麵包、蜜糖及礦物等味道，餘韻悠長。雖然已陳釀了17年，但仍然相當活潑及充滿果香，比想像中年輕，再多放10年都應該無問題。同場亦試了Dom Pérignon協會會員米芝蓮2星餐廳Amber主廚Chef Richard Ekkebus為Vintage 2003 - Plénitude 2設計的4道菜，我最喜歡其中一道魚子醬、玉米配此香檳。香檳提升魚子醬的海洋鮮味，亦加強玉米的香甜，同時魚子醬亦突出了香檳的礦物、蜜糖及白桃的香氣，互相輝映。

特長陳年時間之頂級香檳始祖

假設一個香檳酒莊推出兩瓶同一年份香檳，一瓶陳年3至6年後除渣出廠，另一瓶則是特長陳年10至15年才除渣出廠，兩者的分別也可以相當大。因為特長陳年的香檳會令層次更複雜，口感更圓潤豐厚，但同時會因為剛除渣而能夠保留鮮果香氣。

說到研發釀製特長陳年時間香檳，不得不提到特長陳年時間的香檳始祖Champagne Bollinger。當年的女莊主Lily Bollinger希望在質素上提升而研發釀製特長陳年時間香檳，品牌在1967年推出的第一瓶1952年R.D.系列年份香檳，當時在行內是很突破的出品，因為以往沒有其他大香檳莊會這樣陳釀10至15年才入瓶出廠，令香檳帶豐富層次之餘，還保留新鮮果香。 R.D.系列是Champagne Bollinger香檳酒莊的頂級系列，R.D.解作Recently Disgorged，比入門系列陳年多最少2至3倍時間，陳年10至15年才出廠。

今年才推出的Champagne Bollinger R.D. 2007年，特長陳年14年才除渣入瓶出廠。酒標跟之前不同，是復刻第一版1952年的設計，十分特別。此香檳優雅而帶淡金黃色，層次複雜，帶白花、蜜糖、牛油麵包、香料、生薑、白桃、杏脯、榛子及礦物等味道，餘韻悠長。同埸亦試了R.D.2004年大號香檳（Magnum - 1.5L） 及 R.D.2000年特大號 （Jeroboam - 3L），可感受到不同容量酒瓶對香檳在瓶內成熟速度的分別，容量愈大，接觸空氣的比例愈少，因此在瓶內成熟的速度會相對較慢，可以保持新鮮的程度較長。

開一瓶R.D. 2007年香檳慶祝香港贏牌，除可比喻運動員需要長時間訓練去提升潛能，女莊主如何突破及提升香檳質素，亦跟運動員突破自我刷新紀錄呼應。Cheers！

●黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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