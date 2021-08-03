親子筆陣．半個瑞典人：今年暑假做什麼？

那麼瑞典家庭怎樣過暑假的？去年的奇情夏天剩下白紙一張，我只記得兩件事：一是連打理花園的心情也沒有，二是只去過海灘一次，卻因水太冷終沒游得成。我覺得過去兩年世情如一盆倒不完的冷水，冷得人騰騰震之後的效果，儼如把頭內一些混沌也大江冲去，令人把次序重新鋪排。今年春天我懷着鬥長命的心情，大前提是一家人健康平安，重點是確保3個女兒都有生活的技能、正直的態度。

小女兒幫忙務農 手指靈活嘴不停

於是春天氣溫許可的午後，我和小女兒天天在花園掘土翻泥，商討這邊種花那邊種吃的。9歲的她似乎有農夫天分，用腿力將大鋤頭壓進硬土中，然後彎腰逐一剷走，拯救了媽媽的腰。挑拔野草老根時，她的小手指比我的更靈活。幾個月後的今天，她剪下豌豆，我摘幾片生菜和薄荷葉時，旁邊有蝴蝶在橙黃紫花間飛舞，肥肚大蜜蜂埋頭工作，後面樹上有小鳥兒在唱歌，但也不及小女兒嘴不停的說話。有時我點頭和應，有時我在聆聽蔚藍天空間那股凝神空氣的呼吸之聲。

兩姊姊返暑期工喊辛苦

兩個少女姊姊沒有加入務農，幸運的她們找到幾份暑期短工，先在工場油漆，再去酒店早餐時段執拾，好早出門工作於是睡得早睡得好。作為阿媽，沒有比孩子吃和睡更重要的事情了吧，無論她們是3歲抑或30歲。

瑞典文「工作」叫jobba，「辛苦」叫jobbig。我問她們平生第一天當侍應面對700個酒店客人的感受，平日精力旺盛的二女兒眼皮半塌說：「說完早晨便落場開工，比我想像中辛苦，因為連托盤在哪裏也不知，唯有邊做邊學，不過也算順利吧。」大女兒則說：「廚房給我一隻雞蛋，我一直放在褲袋沒時間吃，收工後爛了。」我半認真地說：「jobba梗係jobbig啦，有名你叫啊！」

文：周游

作者簡介﹕移居瑞典的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第357期]