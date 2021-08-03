升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 女兒來年入讀PN（學前班），現獲明雅國際幼兒學校及基督教宣道會寶湖幼兒學校取錄。她活潑、愛發問，觀察她暫時亦喜歡學習，語言能力不錯。如將來目標為直資小學，K班亦會試報別的幼稚園，應如何取捨？明雅感覺重視學術，亦有英語環境，但擔心教師是否有愛心；寶湖教師們則十分關顧幼兒，但擔心其學術水平不足。以女兒性格應如何選擇？

答◢ 似乎你希望替女兒選一所既重視英語學術，又有愛心的幼稚園，但擔心心儀的學校未必可兩全其美。在成績與愛心之間我會揀愛心，然後補救學術及英語的不足。原因是重視愛心的幼稚園令小朋友喜歡學習，會自動、自發地閱讀中英文書籍，只要愛上閱讀，成績自然好。至於英語，家長可在家中和女兒每天朗讀英文故事書，或者找人和她練習英語會話。從重視愛心這個角度，寶湖幼兒學校值得考慮。

細B太早升小一 影響身心發展

問◢ 女兒是「細B」，現在就讀的幼稚園是happy school，K3才開始寫詞語。最近教師表示女兒寫字比較差，我也察覺到她做功課時有點吃力。正考慮應否重讀多一年K3，還是找一間學術要求不太高的小學升一年級呢？

答◢ 從你的描述，可能小朋友是「細B」，寫字和做功課會有點吃力。這與她的小肌肉發展有關。若然如此，便適宜重讀一年K3，不宜太早升上小一了。因為不利健康成長，不但會影響小朋友的學業成績，還影響他將來的身心發展。

派位不滿意 9月初可報插班

問◢ 今年小一放榜，兒子在長沙灣40校網派得第11志願，並不是我們的選擇。經過叩門後，有一間同區屬中等的學校取錄，但我們仍然希望兒子入到中華基督教會協和小學（長沙灣）或瑪利諾神父教會學校（小學部）。到底應否開始部署小二插班？以今年移民學生數量大增來計算，小一下學期插班的勝算又會較高嗎？

答◢ 今年不少家庭移民海外，可試於9月初寫信到心儀小學申請插班，因每年9月開學都有小型的「學生大遷移」，由名校轉去超級名校，或由超級名校轉去外國。如果9月插班落空了才試小二插班，但很少學校設小一下學期插班。

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第357期]