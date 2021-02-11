教大GPS：教育是……責任？

過分追求指標 影響教師成長

學生人數下降是近年中小學面對的大問題，為了避免殺校，收生就是硬道理。只要學校的教學質量好，學生成績優異，就有源源不絕的學生。所以，學校只要「教好書」（成績達標），就是對家長及學生承擔了教育的責任與義務，亦因為要「教好書」，所以學校對教師的要求，大都集中於如何教出好成績。

教師提升教學技巧是承擔教育責任最直接的方法。但只集中教學技巧，過分追求指標（如中一收生、公開考試等），會影響教師在教育專業上的成長。舉一個例子，要培訓一個「教好書」的教師，使其掌握教授考試技巧，最直接的方法就是讓他進修教學法及參與公開考試評估。只要花5至7年的時間，他就會成為該科的教學專家，教學質量自然會提升。但問題是，一個只會「教好書」的教師，很容易會角色代入，把教育專業視為追求指標（公開試）的過程。久而久之，教育的工作就只剩下教書，遺忘了其他重要的本質。

以願景為目標 助學生挑戰未來

事實上，教育的本質都是藉裝備學生不同的知識、態度及技能，來面對往後生活及社會轉變的挑戰。所以，學校有責任提出適切的願景，而非一系列的指標，讓教師不再單單追逐指標，而是更進一步以願景為目標，設計合適該校學生需要的課程，來提升教學內容的層次，培養學生成長。

例如，英文科教師訂立的願景是讓學生掌握英語，探索世界，他會期望學生在6年的中學生涯中，學會如何以英語發掘知識，畢業後持續學習英語，為應付工作做好準備。在這願景的推動下，有經驗的教師會感到自己的工作比「教好書」有更大的價值，會設法以本科知識設計生活化及創新的教學，啟迪學生以英語為探索人生的工具，改變自己的未來。

筆者提出訂立願景比指標重要的原因，是因為一所有責任的學校，除了把表現與升中派位及公開考試掛鈎外，更會裝備學生挑戰未來。所以，成功的學校應該是指有清晰的願景，並裝備學生在社會或個人事業上追求卓越。雖然我們不能否認指標有其重要作用，但成績只是進入大學的入場券，成功與否還是取決於他們的個人素質。為此，學校的教育領導層在追指標追收生時，亦要先反思「6年後，你希望你的學生，會成為怎樣的人？你的教育願景是什麼」？

文：何振聲（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第357期]