感講你知：溝通都需要「準備」？

其中一個原因，是因為我們沒有做好溝通的「準備」，這對於溝通的效果，有着決定性的影響。在短跑中，當發令員說「各就位」時，運動員會屈膝將兩手平放於起跑線之前，只有完美的準備動作，才能帶來最高的速度。我們觀看短跑比賽時，常常只留意誰先衝過終點，但事實是，「準備」才是決定成敗的關鍵。

溝通也是如此，當有其中一方未準備好時，溝通便很容易向「指摘」、「埋怨」或「否定」的方向變質。有一次，由於工作的原因，我連續數天遲了回家，家人有些生氣，問我：「為什麼你又遲到？又要其他人等你？」聽到這句話，加上原本的工作壓力，我立刻變得很煩躁，我深知，如果我任由自己以這樣暴躁的心情對話，最後只會吵架收場。我知道，我未準備好溝通，所以，我盡量平靜地說：「我呢一刻狀態唔係幾好啊！不如我去洗個面先，我哋一陣再講？」我在洗手間內深呼吸了數下，讓自己平復下來，也嘗試代入家人的角度感受他們的擔心和失望，「準備好」後，我才回到飯廳，與家人開始「真正」的溝通。

即使細節不一樣，相信許多人對以上例子的前半段也會感同身受，因為我們每個人也會煩躁或失落，也即是「未準備好」的時候。我們無辦法也不需要讓自己每一刻都「準備好」，但我們可以透過一些方法，去幫助對方和自己「各就位」，確保雙方都「準備好」時才開始溝通。

「連結請求」 確保雙方準備好

善意溝通中的「連結請求」就是一個很好的方法。什麼是「連結請求」呢？它指在表達自己的想法前，我們先透過簡單問句、開場白或動作釋放善意，並了解對方的狀態。舉個例子，如果家長想與子女溝通，但不肯定子女的狀態時，可以先倒杯水或拿一些零食，走到子女身旁問一句：「你口渴嗎？想吃零食嗎？」然後觀察對方的反應，若子女作出肯定的回應，便代表較大機會「準備好」，家長就可以放心繼續說；相反，若家長聽到對方的語氣有些急躁，那可能就不是合適的時機了。

「早晨！你今天過得好嗎？」、「你有時間聽我說兩句話嗎？」、「你願意和我一起散個步嗎？」等都是「連結請求」的好例子，只要願意，我們總能想出適合當下的「連結請求」。「連結請求」有幾個好處︰容易執行、平等對話和促進關係。第一，「連結請求」不需要跟隨特定規範，只要能讓對方感受到關心，也幫助你了解對方的感覺，那就是一個很好的「連結請求」；第二，人聽到「連結請求」時，往往會更積極地回應，因為他們的感受和需要得到重視，並視此為一個平等對話的象徵；第三，在「連結請求」的過程中，我們也會更了解彼此，更感受到對方對自己的愛，更容易找到愛彼此的方法。因此，我非常建議看到這裏的每一個朋友，從今天開始，學習以「連結請求」開啟「真正」的溝通。

文：楊思毅（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

[Happy PaMa 教得樂 第357期]