A苗園圃：家校合作（一）融合天使的翅膀

「小明媽媽，我打算致電中學校長預先約見，你同意嗎？」放榜當日下午，收到小學校長的來電。「我和小明爸爸一向與學校坦誠溝通，能提早跟中學老師見面，為小明作更好預備，當然贊成！」我毫不猶豫地回應。融合主任翌日發信息來確認，我便多口一問，將會是誰一起去呢？「校長、輔導主任、小明的班主任和我都會來！」我難掩受寵若驚的心情！融合主任再說：「一直都是受寵的啊！」那一刻，我抵擋不住眼角的淚光了……我們一行7人，放榜的一周後，就坐上愛心直通車，齊集在小明獲派的第一志願中學門前，準備會見中學校長和老師。

小明的小學生活，每天也有新鮮事。與不熟絡的老師搞對抗、跟不合意見的同學吵架、在課堂上有不妥當行為等，都是「A仔」的固執思維所引致的日常表現。

為A仔引路 助化解衝突

家校合作方面，幸有融合教師這角色的出現。猶記得每逢考試季節，她都預先帶小明到教員室，認識將會監考而他不懂的老師。有一次，她更準備了一本小型筆記本：星期一監考的是陳老師、星期二監考的是李老師、星期三……

每當小明跟班上同學發生衝突，她都會將他抽離課室，帶到小課室了解事情，分析前因後果，探索各人感受和行為期望，然後一起討論防止問題再出現的方法，再協助他與涉事的同學言和。我能如此詳細描述，皆因她總會把過程分享我知。直至現在，我還珍藏着她跟小明在小課室傾談時，畫在黑板上的那些示意圖呢！

為幫助小明有效遵守課堂規則，她特意去準備「視覺提示卡」及「社交故事」小冊子，教他代入好孩子角色。連續好一段日子，她定期與我商量，定下要他優先改善的行為檢測表，並以獎勵計劃鼓勵他持恆進步，每周達到標準便可找她換取小禮物。三年級有一件比較深刻的事，小明給當時班主任寫了一張名為「一定一生永遠絕交」的字條，記下多項認為班主任針對他的事，為此她找他傾心事。後來，我見小明寫了另一張紙條，內容剛巧跟「絕交」紙條相反，例如：由「常常責罵我」變為「教好我寫字」，從「常罰我坐在老師旁」到「不想我和同學吵架」。

她是我的「指南車」，倘若小明在校有什麼事情發生，她都會提示我在家如何配合教導；她是我的「安心丸」，她更曾助我協調糾結難纏的兄弟爭執問題，無論是疫情或是實體課期間，她都會跟小明和小強個別以電話或見面傾心事，教他們處理問題和疏通情緒。我認為融合老師就是「A苗」的天使。她的翅膀，不但盛載着有特殊教育需要的孩子，同時擁抱着苦無良策的父母。

在踏上愛心直通車前，我問她：「突如其來的多人一起去中學，小明長大了，若問起為何有此安排，我們該如何答是好？」她的答案是：「我們都很愛惜和關心他，我們好希望中學老師都一樣那麼明白他，為他在中學有美好的新開始！」這時，眼水已再一次偷偷地從我一雙細小的眼裏溜出來。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

[Happy PaMa 教得樂 第357期]