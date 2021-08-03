與別不童：幼兒期口語發展弱 或響警號 包容與訓練 克服讀寫障礙

文︰沈雅詩

8歲的偉仔，是一個文靜乖巧的學生，每逢默書、測考，他都會「自動自覺」去溫習，亦從不欠交功課，奈何他的成績與付出並不相稱，試卷總是滿佈一個個紅色大交叉。「他經常問我，為何自己這樣蠢，腦袋好像記不到東西似的。」偉仔媽媽杜太一臉無奈地說。

腦部發展、功能異於常人

其實偉仔並非「蠢」，而是有讀寫障礙。杜太憶述，他小時候說話也不太靈光，「返了3年幼稚園，總是講不出在學校學過什麼、玩了什麼」，升上小一後，成績更是嚇人，科科「滿江紅」，「我一直以為是細B的緣故，所以才這樣子，但也奇怪怎麼只是默5、6個生字，即使每天跟他溫習，溫足兩星期，到最後也是一個字也寫不出來呢」，後來杜太聽從建議，帶偉仔去做評估，最終確診他有讀寫障礙。

博思會項目經理（學前階段課程製作）暨教育心理學家招麗儀表示，讀寫障礙是一種與神經系統有關的學習障礙，孩子雖然智力正常，但由於腦部發展及功能有別於一般人，以致他們在辨識、聽寫及拼寫文字方面，遇上很大困難，出現閱讀理解和寫作上的問題，「在學前階段，或尚未接觸文字時，讀障孩子的『論盡』情况尚不明顯，但不少研究發現，這類小朋友，很多時在幼兒時，口語發展及說話能力都已經表現得比較弱，這個對家長來說，也可能是警號」。

藥物未必有幫助

跟不少家長一樣，杜太最初誤以為有藥物可幫助偉仔，招麗儀說，這個是需要戳破的迷思，「一些有讀障的小朋友，因為兼有專注力不足的問題，透過藥物，或者可幫到他們專注些，但就不能處理因讀障所引起的學習困難」。

自從知道家有讀障兒後，杜太比從前更包容偉仔，也積極安排他接受訓練，「在中心做了1年多訓練，看到是慢慢有進步的，尤其數學科，由以前不及格到有60分，連學校老師也嘖嘖稱奇。他更告訴我，愈來愈喜歡數學科」。

招麗儀補充，讀障對每個學童的影響不同，要視乎嚴重程度，「有些孩子只是中文不行，英文、理科都很優秀的，或許讀國際學校、IB課程，他們同樣有機會升讀大學。亦有些在非學業方面，例如體育、音樂或藝術等，很有才華，有待師長去發掘」。她建議家長平日可跟孩子多朗讀圖書，也可透過「對話式閱讀」，引導小朋友理解故事內容，對閱讀理解和寫作也有幫助。

她又提醒，家長的接納和支持，對讀障孩子的成長發展很重要，「有不少讀障的小朋友，都很怕做功課，拖拖拉拉，親子衝突往往由此而起。我建議家長可嘗試找老師商量，看能否安排功課輔導班跟進，或酌情減少部分功課。家長心目中亦要有一個時間，無論功課完成與否，都要讓孩子睡覺休息，避免吵鬧傷和氣」。

■知多啲

支援經驗集結 解家長疑難

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[Happy PaMa 教得樂 第357期]