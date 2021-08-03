家家有禮：星級sportcation 體驗數碼運動

【明報專訊】Staycation解作「宅度假」相信不少人都知，但結合數碼科技和運動的staycation又是什麼？新鴻基地產旗艦商場apm今個夏天為大家送上這個新穎的sportcation，變身為商場sportcation hub，不但有一個佔地5000平方呎的apm數碼運動度假「型」，並推出星級glamping戶外體驗！5大運動潮點包括「80呎互動數碼跑道」、「極速籃球挑戰」、「刺激體感單車競賽」、「限定運動潮物pop-up店」及「星級glamping戶外度假營」，其中商場7樓的戶外度假營設有室內外的玩樂區域，如躺椅沙發、營帳、沙灘椅及大型七彩水泡等，猶如海邊曬太陽般寫意。暑假期間，場內安排連串動感快閃運動表演，鼓勵大家動起來，齊齊投入運動熱潮。