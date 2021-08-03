劍擊熱潮：劍擊講求速度反應 提升專注力 自小磨練 踏上劍神之路

K2已可學劍

這天，記者來到屯門一間劍擊學校採訪，有幾個小學生正在做體能訓練，時而踢腿，時而在場內跑圈，當教練一聲令下，就反覆作實戰姿勢動作，想不到他們年紀小小，服從度也相當高，「這班也不算小了，我有一班是K2的」。劍坊總教練王浩彥指出，劍擊跟其他運動項目一樣，學員都趨向低齡化，他認為是好事，「小朋友從小接觸這項運動，我們就可以早些發掘到有潛質的學員，孩子也可盡早訂立目標，受訓的年期便可拉長」。

花劍最輕 適合入門

劍擊有3類劍種項目，分別是「花劍」、「重劍」和「佩劍」，三者各有特色，小朋友一般會以花劍入門。「最主要是考慮到劍的重量，三者之中，以花劍最輕，初學者或小朋友會比較容易控制，趣味會大些。」而相對於成人所用的花劍（全長不超過110厘米，重量不超過500克），兒童花劍就更短更輕。但王浩彥補充，該校的體驗課程，主要是想引發幼童對劍擊的興趣，所以會採用特製的膠劍練習，「刺中目標會發聲，小孩子會覺得有趣」。

不過，當進入恆常班，訓練模式就會不同，較着重比賽。劍坊高級教練朱廷峰解釋，因為劍擊本身是一項競技運動，訓練需要和比賽互相緊扣配合，「參賽有助制定目標，教練會按着學員的目標提供訓練；通過比賽，教練會更加掌握到學員的強弱項，再調整之後的訓練策略」。

像9歲的鄧天荇，早在5歲已開始比賽，至今累積不少實戰經驗，表現亦愈來愈出色。單在去年和今年，小伙子已橫掃6面獎牌，包括在全港少年及兒童劍擊錦標賽U9男子花劍項目上取得冠軍。短短幾年的劍擊生涯，天荇亦見證自己的成長，「不單是技術上的進步，覺得自己脾氣也好了些，慢慢懂得控制情緒」。

小男孩一臉靦腆續說：「以前我輸比賽，甚至只是落後，我都會大喊、發䒐䒏。」朱廷峰表示，欣賞天荇對自己要求嚴格，他是一個追求完美的劍手，因此表現失準時，就會「很火」，「在兒童賽事，小朋友輸分，崩潰、發脾氣的場面，其實很常見。正如張家朗說，他小時候，當有些動作做不好時，都會對自己發脾氣，心情起伏較大。但這樣無濟於事，天荇都知道，浮躁時，只會愈打愈差」。

經歷過歲月的磨練，教練反覆的提點，天荇近一兩年的EQ提升不少，「好像前陣子一個比賽，我落後了，本來也很想發脾氣，但我就忍着，不斷叫自己冷靜，再調整打法，最終我反敗為勝呀」！

身高、個性不是限制

話說回來，究竟什麼人適合學劍擊呢？是否像「劍壇193」張家朗般，擁有高䠷身材會着數些？朱廷峰說不一定。「我會說什麼身形、什麼性格都可以，最重要是因材施教。」他舉例，如果身形矮小的，可透過收窄和加快步伐突圍；手長腳長的，當然要利用優勢；衝動型的小朋友，可保持着那團火，但要學習適時慢下來；性格文靜的，則可善用他的冷靜，但鼓勵多主動進攻。

■入門推介

劍擊運動一夜間成為最熱門的運動，部分學校已加開初班課程，小朋友想親身體驗的話，就要火速報名喇！

1. 南華會劍擊部

講到歷史悠久，肯定非南華體育會莫屬，該會立足香港一個世紀，一直致力提倡體育，其中劍擊部由專業的劍擊教練團隊任教，每月均開辦劍擊初班，並以兒童為對象，更有花劍或佩劍課程選擇。該會更會挑選有潛質的學員加入代表隊參與各項賽事，分分鐘踏上劍神育成之路。

劍擊初班

對象︰5至12歲（花劍）；4至12歲（佩劍）

費用︰$1000/4堂

地址︰銅鑼灣嘉路連山道88號體育中心（高座）5樓

詳情：www.facebook.com/scaafencing◆

2. 香港劍擊學校

在港島和九龍都有校址的香港劍擊學校，由前港隊教練黃贊創辦，小時候的張家朗，亦曾在這間學校上課。該校定期開辦劍擊初班課程，只要年滿4歲，便可成為「劍神」的小師弟、小師妹了。學校強調教授技巧之餘，亦着重提升學員的紀律、自信心及情緒智商等。

劍擊初班

對象︰4歲至小學生

費用︰$1400/5堂（幼兒組）；$1650/5堂（小學組）

地址︰油麻地登打士街56號家樂坊10樓1001室（九龍校）

鰂魚涌康山道1號康怡辦公大樓14樓全層（香港校）

詳情︰bit.ly/3i3XKqQ◆

3. 劍樂會

培育出港隊劍后江旻憓的劍樂會，由前國家隊代表陳偉勁創立，會址佔地超過9000平方呎，設有10條劍道。學校開辦新生預備班，適合4歲或以上、未接觸過劍擊的初學者報讀。完成新生預備班後，4至6歲小童可升讀幼兒班，7歲或以上，則可視乎興趣，選擇花劍班、重劍班或佩劍班。

新生預備班

對象︰4歲或以上

費用︰$1800/6堂

地址︰沙田火炭樂景街2-18號銀禧閣商場6樓601-603A

詳情︰www.i-fencing.com.hk◆

4. 亞洲劍擊學院

位於荔枝角的亞洲劍擊學院，設有兒童劍擊預備班及初班，由經驗豐富的劍擊運動員及資深教練組成導師團隊，透過設計淺易入門課程，簡化運動技術，引發學生對參與劍擊運動的興趣，並於學習過程當中學會獨立自主、情緒控制、團隊和體育精神。

兒童劍擊預備班及初班

對象︰4歲至10歲

費用︰$1500/6堂（預備班）；$1800/6堂（初班）

地址︰荔枝角長沙灣道778至784號香港中心23樓（全層）

詳情︰asianfencinghk.com.hk/coach◆

5. 劍坊

位於屯門的劍坊，是香港劍擊總會屬會會員，教練團隊由劍擊總會註冊教練、前香港隊成員及現役運動員組成，提供花劍及重劍培訓。該會定期舉辦的初級課程，主要教授花劍，教練會透過趣味遊戲及基礎訓練提升小學員對劍擊運動的興趣及知識。家長亦可自組學員開班，靈活具彈性。

劍擊初級課程

對象︰3歲至10歲

費用︰$1200/6堂

地址︰屯門建榮街24至30號建榮商業大廈2樓220至225室

詳情︰www.facebook.com/FencingArena

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第357期]