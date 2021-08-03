淡定自救 咪木獨漂流 獨木舟反艇 拍艇舉槳呼救

疫情爆發後，獨木舟等水上運動頗受港人追捧，但有18年獨木舟經驗的香港獨木舟總會二級獨木舟教練鍾子健（十仔）發現，近年有不少人出海因準備不足，差點發生意外。「新手最常犯的錯誤主要有二：沒有帶足夠食物與食水、高估自己體力。」

新手最多划10公里 帶備小食2升水

的確，出發時大家體力充沛，出海遇上順流讓划舟速度更快；但回程時體力大多消耗得所剩無幾，假若要在逆流前進，勢必愈划愈慢，回程所需的時間甚至可能是去程的2倍。新手常會高估自己的體力，有可能在回程中途體力不支。因此，十仔建議新手應該提前規劃行程，以來回距離5至10公里內為宜；旅途最好與有相當獨木舟經驗的朋友結伴同行，多個照應；另切記穿上救生衣或助浮衣，就算出事也能在海中等候救援。

除了體力，補充能量的食物與水也非常重要。「大家平時在冷氣房工作，飲水量相對低，出海時可能會低估要帶備的食水量。」十仔說，划獨木舟無遮無擋，全程在海上暴曬，若不及時補充水分很容易中暑生意外。他建議準備大約2升食水，食物方面則可帶能量棒、麵包、紙盒裝粟米粒等易攜食物，方便即時補充體力。

坐住進艇 直踩易失衡

大家猜猜，新手玩獨木舟在哪個位置或階段最容易出事？十仔稱不是在海中央，反而是在岸邊起步時受傷。「新手上艇，習慣直挺挺地把雙腳踏入艇艙，打算站穩再慢慢坐下來，但人一站進去就會重心不穩，在滿是蠔殼、沙石的海岸跌倒，而墮下時多用手掌支撐，所以多擦傷手掌。」十仔提醒新手必須學懂正確的上艇方法：在水位及膝位置上艇，先讓臀部坐進艇艙，再把雙腳提起放進艇艙。若怕失平衡，可讓同伴先扶穩獨木舟，再慢慢上艇。

玩水上運動，跌落水十常八九，若不慎在大海反艇，不僅要學懂自救，也要學會救人！所謂「淡定有錢剩」，慌張掙扎反會置自己於險境。十仔教路，反艇後第一時間要伸手抓住艇邊，不要讓自己跟艇分開漂走。因為反艇代表海上可能有大風大浪，若不抓實獨木舟，人與艇有可能愈漂愈遠。「我們會大力拍打艇身3下，吸引同伴注意。假若同伴距離太遠聽不到，就要舉手大聲呼救，或舉高獨木舟槳搖晃。」萬一仍無人來支援，可先自行把艇扶正，把槳插進艇艙，再用雙手上下抓牢艙口位置，並向後踢水讓身體與水面平行。接着，雙臂發力把上身撐起，挪動身體讓臀部坐入獨木舟，再把腳放進艇艙。

先救人再「清艇」 必要時棄舟

如果同伴反艇跌落水，又應該如何處理？「先大叫『不要怕，我現在來救你！』安撫同伴情緒，再過去救人。」十仔指出，拯救原則是「先救人，後救艇」，必要時可放棄獨木舟。先讓落水的同伴扶着艇邊，再將反了的艇「清艇」（即把入了艇艙的水倒掉）扶正，協助對方上艇，動作與「深水反艇自救方法」（見圖解）的動作相若。「最後要問問他有沒有不舒服，確保大家無事再繼續行程。」

十仔分享，曾有學員在穿好助浮衣的情况下，碰到海水仍「驚到震」。有風浪的海洋與泳池不同，不諳水性的朋友在面對大海，落水後有可能感到非常慌張。因此，十仔建議有意玩獨木舟的朋友，最好具備穿著衣服游泳50米及踩水1分鐘的能力。玩樂事小，落水前緊記量力而為。

遇浪破浪 充氣艇藏危機

近年盛行wakesurfing（無繩滑水），西貢、烏溪沙等熱門海域不時有快艇出沒。訪問當日，記者觀察在西貢斬竹灣對出海面同時有5、6艘快艇在玩wakesurfing，導致海面不時湧起波浪。獨木舟隨波浪上下浮沉，老手覺得刺激，但新手往往嚇得不知所措。「遇上海浪，讓艇頭與浪呈垂直90度角，做破浪效果。盡量不要讓浪打橫『撞』向艇邊，不然浪一湧，艇失平衡就有可能反艇。」

一些連鎖運動用品店有售充氣獨木舟，因攜帶方便而大受歡迎。但十仔說這些充氣艇暗藏「危機」！「現在天氣炎熱，經常烈日當空，如充氣艇暴曬太久可能會爆。萬一在海中心突然漏氣怎麼辦？」另外，潮退時水位下降，岸邊鋒利的蠔殼容易刮破艇身導致漏氣，用硬身獨木舟就不怕出意外了。

■有片睇

安全玩獨木舟

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文：沈晴場地提供：香港獨木舟總會

編輯：林曉慧

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