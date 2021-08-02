醫食因緣：針藥齊下 補腎填精助孕

不孕婦女可能會考慮輔助生育，如宮腔內人工授精（IUI）或體外受精及胚胎移植（IVF+ET）。但IUI成功率約15%，超過3次後成功率也會下降。IVF成功率約15%至35%，成功率隨年紀增長而下降。每次接受人工輔助生育的過程，夫婦心理壓力很大，配合中醫藥及針灸治療，有助提升成功率。

中藥「調周」 排健康卵子

若夫婦性生活正常，在過去12個月內，沒有任何避孕措施，而妻子未能懷孕，則可診斷為不孕。根據統計，35歲和40歲女性不孕率分別為11%和33%，而45歲則大幅升至87%。因為高齡婦女出現自然流產及胎兒染色體異常的機率較高，所以有生育需求的女性時刻與時間競賽。

女性不孕原因，排卵障礙佔25%至30%，其餘是輸卵管異常、子宮內膜異位及免疫問題引起。《內經．素問》提出「腎氣盛、天癸至、任通衝盛、月事以時下，故有子」的受孕機理。從中醫角度，不孕是「腎-天癸-衝任-胞宮」生殖軸失調。由腎陰不足，癸水不充，衝任失調，故卵失所養，發育受阻，不能正常排出，或有瘀血痰濕阻礙胞宮，故不能攝精成孕。無論是自然懷孕或是輔助生育者，中醫着重「調周」才能助孕，因為有良好月經周期，子宮內膜土壤肥沃，排出健康卵子，受精後牢固着牀，胎兒才能健康成長。

治療以補腎填精為法，助以健脾疏肝。中藥以熟地、山茱萸、枸杞、菟絲子補腎養精；當歸、白芍滋養陰血；山藥、茯苓、澤瀉健脾利濕；腎陽不足加淫羊藿、杜仲；緊張失眠加柴胡、酸棗仁以解鬱安神，其他則因應患者情况加減。

「婦六針」振奮生殖軸

針灸以「婦六針」，即中極、關元、子宮（雙針）、歸來（雙針），可調補衝任胞宮的氣血。配以太溪、三陰交以滋補肝腎；足三里、中脘以健脾；諸穴配合則振奮生殖軸以加強助孕。另外，中醫因應以下5期有不同治法，其間中西藥並用，再配合針灸提高妊娠成功率。

1. 輔助生殖前的準備期

2. 促排卵期

3. 取卵後及移植日

4. 移植日至驗孕期

5. 孕後期

陳小姐，36歲，2019年6月初診，5年前曾自然懷孕2次但均流產，其後一直未孕。西醫診斷她患上多囊性卵巢綜合症，丈夫的精子檢查未見異常。2019年5月嘗試IVF但未能成功。初診時陳小姐面色萎黃，眼圈黑，體瘦，她指因工作壓力大，失眠嚴重，且怕冷，口乾，腰痠，偶頭暈，納可、二便可。舌尖紅苔薄白，脈沉細；月經周期40至53日，血量時多時少伴有血塊。診斷陳小姐腎精虧虛，虛火上炎兼肝鬱血瘀。患者情緒甚差，建議針藥並用，把身體及情緒調理舒服後再考慮輔助生育治療。中藥採用滋陰補腎：填精益髓的左歸丸加當歸、白芍養陰補血；黨參、酸棗仁以益氣寧心，酌加柴胡以疏肝解鬱。患者每周灸，以「婦六針」為主，配合安神助眠的百會、神庭、風池和疏肝的太衝穴。首次針灸後患者失眠改善，其後經血按月而至，且有正常排卵。

2020年5月， 陳小姐決定接受IUI治療，經淨後用左歸丸合芎歸膠艾湯以補養陰血，中西醫配合下發現優勢卵泡有6粒，人工授精後翌日的中藥以濡養卵子，強化內膜，改善宮腔受容性為基礎，方用歸腎丸加黨參、酸棗仁以補氣安神。第22日時患者下陰出血，量小，色啡，腰痠，少腹脹，十分擔心且失眠，故用壽胎丸合芎歸膠艾湯以止血補腎安胎，服中藥兩日後出血已止。第25日報來好消息，驗尿顯示妊娠，中西藥配合下繼續安胎治療，而且叮囑患者必要時卧牀休養，避免操勞。後來胎兒穩定，陳小姐無明顯不適，胎兒健康發育成長至2021年順利出世。

雖然懷孕看似不容易，但因應個人情况調理中醫藥可改善體質，增加妊娠機會。

文：鄧思韻（香港中文大學中醫學院校友會、註冊中醫）